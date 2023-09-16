ЄУ не подовжила ембарґо на імпорт зерна з України.

Чотири центральноєвропейські країни пішли на відкриту конфронтацію з Брюсселем та Києвом. 

 

 

Європейська Комісія не стала продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Тож після 15 вересня, коли сплив термін дії відповідних заходів, ембарґо було  скасоване. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з покликом на інформацію, опубліковану на сайті Єврокомісії.

 

Представники ЄК зазначили, що завдяки роботі спеціальної координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим у травні цього року, вплив українського зерна на ринок сусідніх з Україною держав зник і вдалося налагодити експорт до третіх країн за межами Євроунії.

 

Україна, своєю чергою, зобов'язалася протягом 30 днів запровадити регулювання для уникнення масового вкидання своєї сільгосппродукції на європейський ринок.

 

Тим не менше  Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина вирішили піти на відкриту конфронтацію з Брюсселем та Києвом в питанні експорту українського збіжжя. У п’ятницю ввечері вони оголосили, що хочуть дотримуватися заборони на імпорт певної української сільськогосподарської продукції навіть без згоди Брюсселя. 

 

Зокрема влада Польщі вже заявила, що вона, зі свого боку, не зніме заборону на ввезення українського збіжжя. Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що продовжує заборону на ввезення українського зерна, незважаючи на незгоду Єврокомісії. «Бо це на користь польським фермерам», – наголосив він.

 

Указ про пролонґацію заборони на експорт підписав увечері у п'ятницю прем’єрміністр  Угорщини Віктор Орбан. Раніше зробити те саме врозріз із рішенням Єврокомісії пообіцяли Румунія та Словаччина. З усіх східноєвропейських країн, які раніше обмежили для себе експорт української аграрної продукції, лише Болгарія погодилася виконати рішення Єврокомісії.

 

Нагадаємо, що на початку травня Єврокомісія тимчасово заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Це сталося після численних скарг цих країн на те, що дешеве українське збіжжя, зокрема призначене для транзиту до найбідніших країн світу, осідає на місцевих ринках та створює небажану конкуренцію продукції місцевих фермерів.

16.09.2023

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