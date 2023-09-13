Єврокомісар висловився на користь заборони імпорту зерна з України до п'яти країн ЄУ.

Водночас Януш Войцеховський виступив за те, щоб допомогти Україні диверсифікувати транзит збіжжя.

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський (Janusz Wojciechowski) заявив на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі, що він підтримує ідею продовження тимчасової заборони на ввезення українського зерна до Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини. На його думку, продовжуючи вивозити українське зерно наземними маршрутами, Євроунія не може не враховувати проблеми, які створюються на ринках згаданих п’яти країн. Про це повідомило Polskie Radio24.

«Запровадження тимчасових превентивних заходів структурувало та стабілізувало ринки прикордонних з Україною країн. Воно не обмежило експорт українських зернових за "лініями солідарності". Тож є багато аргументів на користь пролонґації заборони. І про це свідчать сьогоднішні дебати», – зазначив єврокомісар, підсумовуючи дискусію євродепутатів про наслідки експорту українського зерна для сільгоспвиробників прикордонних з Україною країн ЄУ після виходу Росії з чорноморської зернової ініціативи. У Європарламенті пролунала критика на адресу Єврокомісії, яку деякі депутати звинуватили у тому, що вона вчасно не відреагувала на проблеми з українським зерном на польському ринку та на політику польського уряду.

«У нас є ця тимчасова заборона, яка дозволила припинити спекуляції на різниці в ціні. Вдалося також стабілізувати ціни. Не дамо звести нанівець усі ці зусилля», – закликав Войцеховський.

Він висловив думку, що необхідно чітко «визначити позицію щодо цього імпорту з України». «Або альтернативою буде хаос, а реакцією – односторонні рішення деяких держав-членів. І тоді маніфестації та блокади зовсім не послужать на користь Україні», – застеріг аграрний єврокомісар.

При цьому Войцеховський наголосив, що прикордонні країни не заперечують проти транзиту через їхні території українського зерна. А Євроунія, на його думку, мала б допомогти Україні диверсифікувати транзит збіжжя. «Немає проблеми інфраструктури, але є проблема вартості транзиту. Тому для засідання координаційної платформи з української сільгосппродукції я підготував пропозицію про фінансову підтримку транзиту. За українськими підрахунками, потрібно додатково 20–30 євро за тонну вантажу, щоб компенсувати витрати з транзиту через прикордонні країни», – сказав Войцеховський. Він запевнив, що «за доброї волі та невпинного продовження зусиль у ЄУ вистачить логістичних можливостей для вивезення нинішнього українського врожаю».

Єврокомісар наголосив на важливості подальшого використання «коридорів солідарності» для аграрного експорту України. «"Коридори солідарності" довели свій успіх. Навіть якщо блокування чорноморських маршрутів збережеться, ми можемо успішно продовжувати вивозити зерно через ці "коридори солідарності"», – запевнив європейський комісар зі сільського господарства.