564-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:06 Росіяни почали напинати над своїми літаками на військових аеродромах спеціальне накриття для захисту від безпілотників.

11:40 Виступаючи на "Ялтинській європейській стратегії" (YES), начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спрогнозував, що війна РФ проти України не триватиме довше 6-12 місяців:

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику: росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії. Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію".

11:25 Нині вночі в Тернополі спалахнула масштабна, площею 9 тис. кв.м, пожежа на одному із підприємств – в заповненій пінопластом будівлі. Для її пожежі було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного, до ранку пожежу локалізували. Постраждалих не виявлено, причини виникнення пожежі встановлюються

11:10 Артилерія в росіян "грає вже не першу роль", головні проблеми, з якими зіткнулися українські Збройні сили під час наступу - це суцільне мінування та величезна кількість малих дронів-камікадзе, – розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), додавши: "У росіян добре побудовано лінію оборони, а також є величезна кількість переносних протитанкових комплексів. Професійна армія у загальному розумінні закінчилася ще минулої осені, вони воюють мобілізованими. Це також цілком очевидний факт. Виробництво нових типів озброєння та техніки на недостатньому рівні. Росіяни не встигають адаптуватися до різких змін, і хоча російський режим не такий потужний, але це все ще не подоланий ворог. Не можна просто говорити, що у них все погано, що вони дурні тощо. Ні, це зовсім не так. Вони адаптуються, намагаються змінити тактику використання своїх збройних сил. Зі стратегією у росіян нічого не виходить, проте з тактикою позитивні зрушення для них, на жаль, є. Зараз вони копіюють багато в чому наші дії. РФ почала масово використовувати дрони, це те, чого до війни проти України вони не мали."

10:50 Внаслідок нічної російської атаки на Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків, приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради, навчально-реабілітаційний центр, повідомив начальний Київської ОВА Руслан Кравченко. Жертв та постраждалих немає. Повітряна тривога в області тривала понад три години.

10:15 Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема у Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців, повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький на зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES). І це якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях. Але, зазначив Скібіцький, попри таку кількість окупантів, за більш ніж півтора року від початку повномасштабної агресії РФ так і не змогла досягти своєї стратегічної мети − повної окупації України, і почала змінювати цілі. Тепер росіяни намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області, найактивніші бойові дії вони ведуть на двох напрямках: Куп'янськ–Лиман і Мар'їнка–Донецьк, щоби виконати хоч якесь завдання і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

10:00 Станом на 09:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У Псковській області Росії, неподалік від кордону з Естонією, губернатор організував волонтерські патрулі безпеки, щоб запобігти подальшим атакам безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на авіабазу "Крести". За повідомленнями, до 800 громадян зареєструвалися, щоб приєднатися до патрулювання. Ця ініціатива з'явилася після повідомлення про пошкодження двох транспортних літаків Іл-76 29 серпня 2023 року.

• Через обмежений радіус дії квадрокоптерів атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації. Патрулі складатимуться з груп по 50 осіб, розподілених між кількома муніципалітетами, які патрулюватимуть прикордонні райони й об'єкти критичної інфраструктури, зокрема аеропорти та військово-повітряні бази.

• Створення цих добровільних патрулів безпеки, ймовірно, діятиме як стримувальний фактор і забезпечить певний рівень захисту від квадрокоптерів, якими керують із безпосередньої близькості до авіабази. Досвід показав, що знищити БПЛА зі стрілецької зброї складно, тому російським силам все одно будуть потрібні системи протиповітряної оборони з можливістю спостереження та як кінетичними, так і електронними засобами перехоплення для знищення атакувальних БПЛА. Використання добровольців вказує на брак підготовленого персоналу служб безпеки в Росії.

09:35 Починаючи з травня, росіяни завдають ударів по Україні ракетним озброєнням, випущеним у поточному кварталі, розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

09:25 Вночі росіяни з північного напрямку (Курськ – РФ) атакували ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”: у напрямку Київщини зафіксовано пуски 33 “шахедів”, 26 із них (79%) знищено в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили вчора здійснили підтверджене просування в районі межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області та здійснили просування на південь від Бахмута. Вчора опубліковані геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися на північний захід від Новомайорського вздовж межі Донецької та Запорізької областей, де, як стверджують російські джерела, останніми днями активізувалися бої. Інші геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили також просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки та на захід від Вербового на заході Запорізької області. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли неконкретизованих успіхів на південь від Роботиного. Пов’язаний із Кремлем російський мілблогер стверджував, що українські війська змусили російські сили відійти з Андріївки.

• Речник Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький ще раз наголосив на праві України здійснювати удари по критично важливих російських стратегічних і військових об’єктах у тилових районах. Скібіцький наголосив, що українські війська атакують військові об'єкти й об'єкти військово-промислового комплексу, які задіяні у виробництві ракет і матеріально-технічному забезпеченні. Скібіцький заявив, що Україна цілеспрямовано націлюється на ці об’єкти, щоб знизити наступальний потенціал Росії та досягти "ефекту доміно", коли знищення одного об’єкта змушує інші залежні підприємства зупиняти виробництво.

• Війна Росії в Україні дедалі більше обмежує російську місцеву та регіональну політику, навіть мінімальна довоєнна конкуренція придушена, а регіональні уряди все більше зосереджуються на своїй здатності генерувати ресурси для війни.

• Кремль продовжує відмовлятися знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи, намагаючись отримати від Заходу максимальні поступки, і, можливо, вважає, що очевидна підтримка чи прийняття його вимог з боку деяких міжнародних гравців дає йому більше важелів впливу на перегляд угоди.

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися створювати маску легітимності та законності навколо поточних місцевих виборів у окупованих регіонах України.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: