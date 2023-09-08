Ізраїльські вчені створили повну модель людського ембріона.

При цьому не використовували ні сперматозоїда, ні яйцеклітини.

 

 

Ізраїльським науковцям із Наукового-дослідного інституту Вайцмана, що в місті Реховоті, вдалося створити мініатюрний живий організм, який практично не відрізняється від людського ембріона на ранніх етапах його розвитку. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. На відміну від справжнього зародка, який утворюється при злитті сперматозоїда з яйцеклітиною та прикріплюється до стінки матки, для створення його «лабораторної копії» не знадобилося ні першого, ні другої, ні третьої.

 

Команда Інституту Вайцмана стверджує, що їхня модель, створена за допомогою стовбурових клітин, виглядає абсолютно хрестоматійно – так само, як здоровий людський зародок через два тижні після зачаття.

 

У процесі зростання ембріон навіть виробив гормони, які вчені використовують для встановлення факту вагітності під час проведення тесту на вагітність. Аналіз на вагітність, проведений у лабораторії, показав позитивний результат.

 

Як пояснили науковці, мета створення моделей ембріонів полягає в тому, щоб забезпечити етичний спосіб дослідження найперших моментів людського життя. У перші тижні після того, як сперматозоїд запліднив яйцеклітину, відбуваються найдраматичніші події, які матимуть колосальне значення для майбутньої людини. Саме в цей час скупчення практично однакових клітин без певної функції трансформується в те, що на наступних ультразвукових сканах уже можна розпізнати як дитину.

 

Але в цей вирішальний час відбувається більшість викиднів і закладаються вроджені дефекти майбутнього організму. І при цьому цей період розвитку людського ембріона дуже погано вивчений. «Це чорна скринька. І це не кліше — наші знання дуже обмежені», — стверджує професор Якоб Ганна (Jacob Hanna) з Наукового-дослідного інституту Вайцмана.

08.09.2023

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