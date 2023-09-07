НАТО не виявило ознак навмисного нападу Росії на Румунію.

Водночас Столтенберґ заявив, що очікує на результати розслідування щодо падіння російського дрона на території Румунії.

Попри виявлені румунською владою уламки російського дрона на території Румунії Північноатлантичний Альянс не вважає, що це був навмисний нападу Росії на Румунію. «У НАТО немає жодних доказів того, що уламки безпілотників, знайдені на території Румунії, були спричинені навмисним нападом Росії на Румунію, але ми очікуємо на результати розслідування, що триває», – заявив у четвер, сьомого вересня, на пресконференції в Європейському Парламенті генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, його слова цитує інформаційна аґенція Reuters.

Столтенберґ наголосив на ризиках російських авіаударів у такій близькості від території Альянсу. «Це демонструє ризики інцидентів і аварій. Незалежно від результату розслідування, те, що ми бачили, звичайно, – це багато боїв, а також повітряні атаки поблизу кордонів НАТО», – сказав він.

Про падіння російського дрона на території Румунії ще четвертого вересня повідомляв офіційний речник МЗС України Олег Ніколенко із покликом на українських прикордонників. Ніколенко заявив, що під атаки в ніч з третього на четверте вересня в районі Ізмаїльського порту кілька дронів-камікадзе типу «Шахед» впали та вибухнули на території Румунії. Він зазначав, що «російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО».

Міноборони Румунії спочатку категорично спростувала заяву Києва. Наступного дня із спростуванням виступив і президент країни Клаус Йоганніс. Він сказав, що «жодна деталь, жоден дрон і жодна частина пристрою» не падали на території Румунії.

Однак потім міністр оборони Румунії Анґел Тілвар (Angel Tîlvăr) оголосив, що після атаки на Одещині 4 вересня частини російського безпілотника впали на територію Румунії в окрузі Тулча біля населеного пункту Плауру неподалік кордону з Україною.