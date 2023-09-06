Румунія підтвердила, що частини російських дронів впали на її території.

Раніше у Бухаресті це заперечували.

 

 

Уламки російськоих дронів впали на території Румунії. Про це заявив у середу, шостого вересня, міністр оборони Румунії Анґел Тілвар (Angel Tîlvăr). Раніше румунська влада заперечувала падіння російських безпілотників на території країни. У Києві, навпаки, стверджували, що під час повітряної атаки українських портів на Дунаї в ніч з третього на четверте вересня постраждала й  територія Румунії.

 

У коментарі для румунському телеканалу Antena 3 CNN  Анґель Тілвар підтвердив, що після атаки на Одещині 4 вересня частини російського безпілотника впали на територію Румунії, в окрузі Тулча біля населеного пункту Плауру неподалік кордону з Україною. «Було видно, що за досить короткий проміжок часу була серія атак, які Росія здійснила по українських портах і складах, тому я вважаю важливим посилити заходи пильності. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів», – зазнаив міністр.

 

Президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Iohannis) заявив, що, якщо мова справді йде про уламки російського дрона, Бухарест вважатиме цю ситуацію поважним порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни. Поки що не повідомляється, чи буде якась офіційна реакція Румунії. 

 

Нагадаємо, що четвертого вересня офіційний речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що під час нічної атаки в районі Ізмаїльського порту кілька дронів-камікадзе типу «Шахед» впали та вибухнули на території Румунії. Він зазначав, що «російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО».

06.09.2023

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