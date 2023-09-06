США провели успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Випробування дозволило перевірити боєготовність зброї, здатної нести кілька ядерних боєголовок.

 

 

Сполучені Штати в середу, шостого вересня, здійснили успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з шахтної пускової установки на базі американських Космічних сил Ванденберґ у Каліфорнії.  Таким чином відбулася перевірка боєздатності зброї ядерного стримування.

 

«У середу, 6 вересня, о 1:26 за тихоокеанським часом з бази космічних сил Ванденберґ, штат Каліфорнія, був запущений оперативний випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб продемонструвати готовність ядерних сил і впевненість у смертоносності та ефективності національної зброї ядерного стримування», – повідомила прес-служба бази Ванденберґ на своїй сторінці у Twitter.

 

За наявними даними, навчальна головна частина ракети, пролетівши близько 6,8 тис. км, впала на американському полігоні в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острови) у центральній частині Тихого океану.

 

Загалом же Minuteman III здатна пролетіти 12 тисяч кілометрів і нести кілька ядерних боєголовок. Це єдина  міжконтинентальної балістичної ракети шахтного базування у складі стратегічних ядерних сил США.

 

На даний момент Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок. Ці ракети несуть бойове чергування у шахтних пускових установках у позиційних районах поблизу авіабази Малстром у штаті Монтана у складі 341-го ракетного крила, авіабази Воррен у штаті Вайомінг у складі 90-го ракетного крила та авіабази Майнот у штаті Північна Дакота.

06.09.2023

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