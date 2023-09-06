560-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Вночі росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ Усього було зафіксовано:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено:

7 (100%) крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 (100%) балістичну ракету “Іскандер-М”;

15 (60%) ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військовим, так і по цивільним об’єктам. Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Ветеринарного - Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Грем'яч Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Старикове, Покровка, Олександрівка Сумської області та Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Дронівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Григорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївка Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Новомаркове, Бахмут, Ступочки, Біла Гора, Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Червона Криниця, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Гаврилівка, Іванівка, Херсон Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують наступ на захід Запорізької області. Опубліковані вчора геолокаційні кадри показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного, вказуючи на те, що українські війська просунулися в район поблизу населеного пункту, який, як раніше заявляли контролюють російські війська. Інші геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового. Ці останні дані свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень, яка там проходить. Українські військові також підтвердили, що українські сили досягли успіху на напрямках Роботине — Новопрокопівка, а також повідомили, що українські сили проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

• Російські джерела продовжують скаржитися на те, що російським військам не вистачає контрбатарейних засобів і артилерійських боєприпасів в умовах триваючого українського контрнаступу, з чим Кремль і міністерство оборони Росії, як повідомляється, намагаються боротися. Російські мілблогери вчора і позавчора стверджували, що російські контрбатарейні системи погано працюють на лінії фронту в Україні, стверджуючи, що російські війська значною мірою покладаються лиш на безпілотники "Ланцет" і 220-мм і 300-мм снаряди для реактивних систем залпового вогню, запаси яких є обмеженими. Один російський мілблогер зазначив, що плани міністерства оборони Росії сформувати п'ять нових артилерійських бригад у кожному з п'яти військових округів Росії частково спрямовані на покращення загальних контрбатарейних можливостей, стверджуючи, що вони будуть оснащені 203-мм артилерійськими системами 2С7 "Піон" і 2С7М "Малка" з російських складів. Позавчора The New York Times повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Путін зустрінуться на Східному економічному форумі у Владивостоці з 10 по 13 вересня і, як повідомляється, обговорять питання постачання Північною Кореєю артилерійських снарядів до Росії.

• Українські контрнаступальні операції на межі Донецької та Запорізької областей, швидше за все, мають на меті скувати частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії і не дати їм можливості передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області. Російський мілблогер вчора опублікував аудіозапис нібито від солдата російського 247-го полку ПДВ, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським, оскільки російське командування не контролює процес забирання тіл, і стверджує, що його підрозділ втратив 49 загиблих за один день боїв. Заяви російського солдата свідчать про те, що підрозділи 247-го полку продовжують оборонятися на межі Донецької та Запорізької областей, незважаючи на заяви відомих російських джерел наприкінці серпня про те, що деякі ці підрозділи воюють в районі Роботиного. Раніше ISW вже спостерігала, що підрозділи 108-го полку ПДВ та 56-го полку ПДВ - двох інших полків, що входять до складу 7-ї дивізії ПДВ - передислокувалися в район Роботиного.

• Міністр оборони Росії Шойґу вчора під час зустрічі з російським військовим керівництвом повторив шаблонну риторику, спрямовану на те, щоб відкинути нещодавні досягнення України та підкреслити початок нового навчального року для російських військових закладів.

• Президент Росії Путін провів історичні паралелі між радянською участю у Другій світовій війні та нинішньою війною в Україні, щоб сформувати ідеологічні очікування тривалої війни. Путін розкритикував "ставлення" міжнародної спільноти до підготовки до Другої світової війни – дуже ймовірно, критикуючи європейські країни за нездатність виступити проти нацистської Німеччини до початку війни (та ігноруючи пакт Молотова-Ріббентропа, який на короткий час об'єднав Радянський Союз з нацистською Німеччиною, дозволив радянське вторгнення в країни Балтії та розділ Польщі) – як таке, що створило умови для нинішнього конфлікту в Україні, і провів паралелі між зусиллями з реконструкції та заходами з надання допомоги ветеранам під час і після Другої світової війни та поточною війною в Україні. Путін також посилив кремлівську інформаційну операцію, яка неправдиво зображує український уряд як "нацистський режим". Ці прямі паралелі між "спеціальною військовою операцією" і Другою світовою війною, ймовірно, є найбільш близькими до того, щоб Путін або будь-який інший російський високопосадовець визнав війну в Україні справжньою війною. Ці паралелі також дають зрозуміти внутрішній російській аудиторії, що нинішні війна дійсно є війною, незважаючи на наполегливе використання евфемістичного терміну "спеціальна військова операція".

• Уряд Вірменії, схоже, серйозно ставить під сумнів свої десятирічні відносини безпеки з Росією на тлі повідомлень про гуманітарну допомогу Вірменії Україні та зростання громадського невдоволення гарантіями безпеки Росії. Вірменська служба "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" "Радіо Азатутюн" повідомила вчора, що уряд Вірменії вперше з початку війни в Україні надіслав неконкретизовану гуманітарну допомогу Україні. Джерела "Радіо Азатутян" стверджували, що дружина прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян особисто доставить допомогу до Києва та візьме участь у "Третьому саміті перших леді та джентльменів", який розпочнеться 6 вересня. Уряд Вірменії офіційно не підтвердив цю інформацію, але, в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, опублікованому 4 вересня, Пашинян заявив, що Росія не може задовольнити потреби безпеки Вірменії, і назвав залежність Вірменії від Росії в питаннях безпеки "стратегічною помилкою", зазначивши, що Росія не може задовольнити потреби безпеки Вірменії навіть при її бажанні, враховуючи поточну потребу російських військових у зброї та боєприпасах, маючи, ймовірно, на увазі їхнє використання в Україні. 5 вересня прокремлівський російський мілблогер підтвердив, що генерал-майор Кулаков змінив генерал-полковника Ленцова на посаді командувача російським миротворчим контингентом у Нагірному Карабасі.

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська вчора вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

• Російські джерела продовжують повідомляти про спроби Росії вербувати добровольців на тлі постійних чуток про загальну мобілізацію.

• Як повідомлялося, вчора в окупованій Луганській області СБУ вчинила атентат на російського окупаційного чиновника.