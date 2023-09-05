У Болгарії націоналізовано нафтовий термінал «Лукойлу».

Болгарський уряд відмовився виплачувати компенсації російському концерну.

Георгі Гвоздейков

Уряд Болгарії перевів під контроль держави нафтовий термінал «Росенець» поряд із портом Бургас. Раніше він належав російській компанії «Лукойл». Про це написала болгарська газета Dnes. Про намір розірвати угоду щодо концесії на управління терміналом болгарська влада повідомила «Лукойл» ще в середині серпня.

«Відсьогодні термінал “Росенець” перейшов під контроль держави і ним керує держпідприємство “Портова інфраструктура”. Усе в руках держави», – заявив міністр транспорту та комунікацій Болгарії Георгі Гвоздейков.





Міністр зазначив, що уряд не виплачуватиме концесіонеру компенсацію, оскільки договір розірваний у зв'язку з форсмажорними обставинами. «Відтепер "Лукойл" може добиватися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ми дотрималися закону та європейського регулювання», – сказав він.

«Лукойл» підписав концесійний договір на управління терміналом «Росенець» 2011 року. Термін дії договору – 35 років. Цього літа парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені Європейською Унією на Росію через її воєнне вторгнення в Україну.