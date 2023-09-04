Путін та Ердоґан не домовилися про поновлення зернової угоди.

Це було головним питанням перемовин у Сочі

Президентові Туреччини Реджепові Таїпові Ердоґану не вдалося вмовити російського колегу Владіміра Путіна повернутися до зернової угоди. Це стало зрозуміло з їхніх заяв, що пролунали на пресконференції за підсумками перемовин у Сочі в понеділок, четвертого вересня. А відновлення зернової угоди було ключовим питанням перемовин двох державних лідерів.

«Альтернативні зерновій угоді пропозиції не принесли аналогічну Чорноморській зерновій ініціативі стійку, безпечну та постійну модель, засновану на співпраці між сторонами», – заявив Ердоґан, чиї слова цитує турецьке інформаційне агентство Anadolu. Турецький лідер також наголосив, що Анкара сповнена рішучості продовжувати зусилля щодо встановлення міцного миру, стабільності та процвітання в регіоні. Він запевнив, що Туреччина готова, як і раніше, «робити внесок в організацію прямих мирних перемовин між РФ та Україною».

Путін, своєю чергою, заявив, що російська сторона готова протягом кількох днів реанімувати угоду, але за умови виконання своїх вимог, які полягають передовсім у знятті обмежень на експорт російської агропродукції.

Також він оголосив, що Росія організує постачання одного мільйона тонн зерна до Туреччини для переробки з подальшим безоплатним транспортуванням до найбідніших країн Африки. «До цієї ініціативи може також приєднатись Катар», – уточнив Путін.