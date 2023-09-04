558-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів, які здобувають другу освіту. Нардепи пропонують залишити право на відстрочку лише тим студентам, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у визначеній законом послідовності, і яким не виповнилося 30 років. Обґрунтовуючи своє рішення, нардепи наголошують, що після повномасштабної агресії значна кількість військовозобов'язаних чоловіків користується правом на відстрочку для студентів, щоб уникнути призову. Зазначається, що йдеться про тих чоловіків, які вже здобули певний рівень освіти та вступили у 2022 й 2023 роках до закладів освіти знову для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків – навіть нижчим за раніше отриманий.

16:18 Посли країн "Групи семи" привітали прогрес України у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. "Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов'язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", – підкреслили дипломати.

15:57 Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Словаччини про безоплатне передання військової техніки. Українського посла Мирослава Кастрана уповноважено на підписання документа.

15:29 Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас НАЗК прийняло зауваження Міністерства оборони України щодо "невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення".

15:02 Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування правопорушень в Україні все ще не готова потрактувати злочини росіян на українській території як геноцид. "На цьому етапі ми досі не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид. Дозвольте мені сказати, що ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та звинувачення щодо цього злочину. Ми розслідуємо це крок за кроком. Наразі ми не маємо достатніх доказів, які відповідали би правовим вимогам Конвенції про геноцид", – сказав голова комісії Ерік Месе, відповідаючи на запитання журналістів у Києві. Він зазначив, що комісія продовжить розслідування. "Ми, наприклад, відзначали, що в російських ЗМІ пролунали певні заяви, які, можливо, можуть мати стосунок до питання підбурювання до геноциду. Це одна лінія, яку ми розглядатимемо, але висновків поки що немає", – додав голова комісії. Водночас Месе наголосив, що комісія виявила велику кількість російських воєнних злочинів, і "це серйозні злочини".

14:40 Аналітики The Economist узагальнили динаміку кількості пов'язаних із війною пожеж на підконтрольних Україні (синє) та окупованих (червоне) територіях (7-денне ковзне середнє за дні з менш ніж 50-відсотковим покриттям хмарами).

14:16 Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Заяву Резнікова про відставку погодило 16 народних депутатів; 2 утримались.

13:49 Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтверджує інформацію про вибух двох "Шахедів" на території Румунії. "Під час масованої атаки РФ ударними дронами російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні загони, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунській стороні. Українські прикордонники через визначені канали зв'язку поінформували румунських колег про це. Також запропоновано надати можливу інформацію щодо цих випадків", – сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна. Наразі відповідь від румунської сторони не надходила.

13:25 День війни коштує державі 100 мільйонів доларів, заявив міністр оборони Олексій Резніков, зазначивши, що волонтери постачають "3% від усього, що потрапило на війну”. Враховуючи, що Україна отримала від партнерів під 100 мільярдів доларів допомоги (озброєння та військова техніка), загальна сума волонтерської допомоги армії становила біля п'яти мільярдів доларів.

13:12 Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Сочі для зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. Одна з тем переговорів – "зернова угода".

12:55 Вчора вечірній максимум споживання був на 6,7 % нижчим за показник минулої неділі та на 2,3% меншим, ніж минулої п’ятниці, повідомили в Укренерго. Це пов’язано як із сезонним зниженням температури, так і з більш розподіленим протягом доби споживанням на вихідних.

12:35 Через грозовий фронт у Чернівецькій області вимикалося 11 ліній електропередач 10 кВ, що призвело до знеструмлення більш ніж 13 тисяч споживачів у 25 населених пунктах, повідомили в Міненерго. Через обстріли на Донеччині відключилася лінія електропередачі 110 кВ, яка живила шахту поблизу Торецька, на Харківщині пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, на кілька годин було знеструмлено більш ніж 9 тисяч споживачів. Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

12:15 Атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили жодної прямої військової загрози для національної території або територіальних вод Румунії, повідомили в міноборони Румунії, зазначивши, що відповідні структури міністерства в режимі реального часу відстежували ситуацію, що склалася внаслідок атак російських безпілотників на об'єкти інфраструктури Ренійського морського порту, які були здійснені минулої ночі. Водночас міністерство продовжує впроваджувати заходи посиленої пильності в наземному, морському і повітряному просторі, а також заходи, спрямовані на зміцнення оборони і стримування на східному фланзі, відповідно до національних і союзницьких планів, а атаки на українські об'єкти та елементи цивільної інфраструктури, вважаючи їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні норми, рішуче засуджує.

12:04 Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна – незабаром Президент зареєструє в парламенті подання про його призначення міністром оборони.

11:50 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 31 серпня 2023 року Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) разом із міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію зловмисного програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, які використовують українські військові. • Зловмисне програмне забезпечення під назвою "Infamous Chisel" ["підступне зубило"] використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. Ще раніше НКЦК пов'язував Sandworm з головним центром спеціальних технологій ГРУ генерального штабу Росії. • Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до зламаних пристроїв Android, збір та викачування даних із них. Це включає націленість на застосунки, що використовують українські військові. • Infamous Chisel, найімовірніше, використовувався з метою викрадення конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє продовження використання Росією кіберпотужностей для підтримки вторгнення в Україну.

11:32 Українські сили знищили "Байрактаром" російську вантажівку на узбережжі на Херсонщині. Відео ураження поширюється на мілітарних пабліках. Це вже другий запис із роботою "Байрактара" за добу – турецькі безпілотники відновили атаки після тривалої паузи.

11:20 Вночі під час масованої повітряної атаки РФ в районі Ізмаїльського порту в Одеській області російські дрони типу Shahed впали і здетонували на території Румунії, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України. Ніколенко назвав це черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав – членів НАТО, і закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України та суміжних держав.

11:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 132 населені пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 45 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинули 2 цивільні особи та 14 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

131,1% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

50,0% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

135,8% автомобільної техніки (з них 4,0% за минулий тиждень),

182,1% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

66,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

35,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:45 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – Новоєгорівка продовжує бути найгарячішим місцем на всьому фронту; росіянам дали бій біля висоти 190.8, змусивши відійти на схід.

• Бахмутський напрямок – триває відсування ворога в Кліщіївці; біля Андріївки, особливо південніше, відбувалися запеклі бої.

• Авдіївський відтинок – без змін.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – тривають бої південніше Роботиного, на північних схід від Новопрокопівки та західніше Вербового.

• Таврійський відтинок – без змін.

Незважаючи на всі резерви, які ворог вводив на чотири основні ділянки Сватівського відтинку, досягнути результатів йому не вдалося. Більше того, деякі підрозділи вже перемістили під Токмак. Росіяни продовжують дотримуватися практики застосування зеків, які присутні майже на всіх відтинках. Біля Новопрокопівки повільно, але просування йде. Наступні тижні можуть стати вирішальними для нашої кампанії на Запоріжжі.

10:30 Сили оборони мають успіхи на південному фронті, за останні декілька днів у ході ведення наступу були успіхи в районі Новоданилівка–Новопрокопівка, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Збройні Сили закріплюються на досягнутих рубежах.

10:20 Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку:

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!"

10:10 Українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут, минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки. Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.

10:00 Вночі росіяни атакували Одещину та Дніпропетровщину ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф), повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Зафіксовано пуски 32 ”шахедів”, 23 з них (72%) знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Хоча над Дніпропетровською областю ПВК "Схід" ліквідувало шість БПЛА, але внаслідок влучання по інфраструктурному об'єкту виникла пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

На Одещині Сили протиповітряної оборони ліквідували 17 ударних безпілотників, проте зафіксовано влучення в Ізмаїльському районі, пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та обладнання промислових підприємств, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Жертв немає.

09:45 Станом на 9:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські військові офіцери надали надзвичайно відвертий і прямий коментар щодо перспектив подальшого просування України на заході Запорізькій області та вказали, що лінії підготовлених російських оборонних позицій безпосередньо попереду та далі на південь від українського просування може бути для українських сил менш складною. Командувач української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian обговорив контрнаступ України. Тарнавський заявив, що українські війська рішуче прорвали першу лінію оборони російських сил і що він очікує швидшого просування українців, оскільки українські війська тиснуть на слабшу другу лінію оборони. Українські війська підійшли до чергової лінії підготовлених російських оборонних позицій на окремих ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першою, а не другою смугою оборони в багатоешелонованій російській обороні на півдні України. Українські посадовці та російські мілблогери використовують різну термінологію для опису одних і тих же позицій. Російські джерела характеризують першу лінію позицій, які раніше прорвали українські війська, як передову лінію без порядкового номера. Тарнавський заявив, що російські війська присвятили 60 відсотків свого часу та ресурсів будівництву лінії оборонних позицій, які українські війська зараз прорвали, і лише по 20 відсотків кожній із двох наступних захисних смуг південніше. Ця прорвана лінія російських оборонних позицій складається із системи взаємопов’язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами та щільними мінними полями, й інформація Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW про те, що російські війська, можливо, не продовжили подібних складних приготувань на наступних смугах оборонних рубежів, зокрема в аспекті щільності мінних полів. Російські оборонні позиції неоднорідні за силою на лінії фронту на заході Запорізької області, й опис Тарнавським слабших російських оборонних позицій може стосуватися лише найближчого району Роботиного. Тарнавський також прокоментував важливість українських операцій на півдні України та сугерував, що українське просування на заході Запорізької області є оперативним пріоритетом.

• Українські військові, зокрема, відзначили, що при наступі українські сили в районах з меншою кількістю російських мінних полів можуть діяти вільніше. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун вчора заявив, що мінні поля поблизу наступної лінії російських оборонних позицій менш щільні, ніж початкова смуга оборони, через який просувалися українські війська. Штупун і Тарнавський заявили, що українські сили розгортають більше техніки в цих районах і маневрують більшою кількістю техніки і військ до наступної російської оборонної смуги, але вони визнали, що мінні поля все ще становитимуть значну загрозу. Тарнавський зазначив, що українські війська витратили на розмінування більше часу, ніж очікували на початку контрнаступу, а постійний вогонь російської артилерії та авіації змусив українську піхоту проводити розмінування лише вночі. Штупун додав, що важкі мінні поля змусили українців прориватися вузькими стежками – саме це і є метою мінних загороджень згідно з російською оборонною доктриною. Українські сили тепер можуть мати кращі позиції для більш вільного маневру в тактичному тилу прорваної російської оборонної смуги. Опис Тарнавським російських мінних полів може стосуватися лише найближчого району Роботиного, й українські сили можуть зустріти дуже щільні мінні поля на певних ділянках наступних ліній російських оборонних позицій. Незважаючи на те, що на українські сили, безумовно, чекають подальші важкі бої, Тарнавський охарактеризував, що українські сили успішно прорвали найскладнішу російську оборону.

• Українські військові посадовці зазначили, що потужність наступної лінії російських оборонних позицій навколо Роботиного, ймовірно, залежатиме від складу російських сил у цьому районі. Тарнавський заявив, що українські сили в районі Роботиного знищують російські підрозділи, які забезпечують прикриття російських сил при відступі, і що російські сили діють оборонними "шматками" (ймовірно, маючи на увазі опорні пункти), а не суцільною лінією оборони. Радник Президента України Олександр Роднянський теж заявив, що майбутня російська оборона не настільки добре захищена. Штупун також зазначив, що для оборони в цьому районі російські сили розгортають резерви неясної якості. Штупун, ймовірно, має на увазі передислокацію раніше виснажених підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної та 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізій у район Роботиного з інших місць на театрі воєнних дій. Тарнавський заявив, що російські сили розгортаються резерви як з України, так і з Росії, ймовірно, посилаючись на заяву начальника Головного військового управління України Кирила Буданова 1 вересня про те, що російські військові розгорнули підрозділи новоствореної "резервної армії" (25-та загальновійськова армія), щоб дозволити російським силам продовжувати латеральні передислокації для зміцнення оборони на півдні України. Тарнавський зазначив, що російські війська рано чи пізно залишаться без найкращих солдатів, що дозволить українським силам атакувати частіше. Тарнавський також визнав, що українські сили також втрачають своїх "найсильніших і найкращих", і тому повинні зосередитися на певних ділянках фронту. Штупун оптимістично зазначив, що додаткові українські успіхи дозволять українським силам перекинути більшу кількість особового складу на поточний прорив російської оборони на заході Запорізької області.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії і вчора просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 і 3 вересня, показують, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

• Кілька російських джерел стверджували, що українські сили продовжують діяти на лівому (східному) березі Дніпра в окупованій Херсонській області. Загалом достовірні російські мілблогери з 30 серпня постійно заявляли, що українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра на північний захід від Підстепного та в районі Антонівського мосту. Один мілблогер стверджував, що протягом останнього тижня українські сили змогли перекинути постачання та особовий склад на позиції на лівому березі. Інший мілблогер повідомив, що після того, як до Запорізької області відійшли неназвані частини десантників, на херсонському напрямку оборону тримають підрозділи мобілізованих і добровольців. Імовірно, мілблогер має на увазі підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ, яких перекидали з херсонського напрямку в район Роботиного Запорізької області, як спостерігав ISW, наприкінці серпня.

• Вчора російські війська завдали серії ударів із безпілотників по українській портовій інфраструктурі в Одеській області.

• Російські військові, схоже, проводять масштабний набір особового складу завдяки постійним зусиллям з прихованої мобілізації, хоча якість і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються неясними.

• Президент України Володимир Зеленський вчора оголосив, що звільнив чинного міністра оборони України Олексія Резнікова і має намір замінити його на Рустема Умерова, який зараз є головою Фонду держмайна України. Зеленський заявив – він вважає, що Міністерству оборони "потрібні нові підходи та інші формати взаємодії як з військовими, так і з суспільством", і сподівається, що цього тижня Верховна Рада затвердить Умерова.

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на заході Донецької області, в районі межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та на окремих ділянках дещо просунулися.

• Російські правоохоронці патрулюють і охороняють "виборчі дільниці" на окупованій території України, щоб не допустити висловлювання громадянами проти виборів та фіксувати процес голосування.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: