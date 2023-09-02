556-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:51 Естонські рятувальники передадуть ДСНС робота для розмінування MV-4, названого на честь української атлетки Ярослави Магучіх - "Ярослава". Безпілотна машина допоможе саперам дистанційно розміновувати міни та нерозірвані боєприпаси.

14:21 Сполучені Штати Америки надішлють Україні бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном, пише Reuters. Ці стрільна мають прийти у новому пакеті військової допомоги ціною $375 мільйонів.

13:50 Нобелівський фонд вирішив відкликати запрошення на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі послам РФ, Білорусі та Ірану, пояснивши:

"Ми визнаємо гостру реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток зі звичайної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі".

13:05 Російські генерали Суровікін і Юдін виступали проти війни з Україною, стверджує керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов:

"Юдін в головному оперативному управлінні – один із дійсно головних планерів. Він особисто виступав проти всього цього і говорив, що це призведе до катастрофи. Він – один з основних непублічних критиків серед військового керівництва Російської Федерації, саме військового, який говорить, що все це катастрофа і чим далі, тим гірше. Суровікін так само виступав проти. Навіть формально він у будь-якому разі буде крайнім у всіх епізодах, наприклад, атаки по Москві. Там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він – командувач Військово-космічних сил Російської Федерації, то це зона його відповідальності. Так чи інакше його мали би прибрати. А тут два в одному. Вони шукали гарний привід – ось привід і знайшовся".

12:35 У Харківській області через ворожий обстріл пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів, залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях, повідомили в Міненерго. Через негоду залишаються без світла близько 5 тисяч споживачів у Сумській та Полтавській областях.

12:04 Головне управління розвідки оприлюднило відео знищення на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове трьох одиниць військової техніки: станції виявлення цілей 9С18 «Купол», пуско-заряджальної установки ЗРК 9К37, ЗРК «Бук». Ворожу військову техніку виявили під час пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

11:40 Австралійська оборонно-технологічна компанія Electric Optic Systems (EOS) завершила випробовування антидронових комплексів Slinger, які мають надійти в Україну. Slinger створений на базі 30-мм гармати М230FL та 7,62-мм кулемета MAG58 та може вражати безпілотники на відстані до двох кілометрів із використанням приладів теплового та нічного бачення. Виконавчий віцепрезидент із оборонних систем EOS Метт Джонс повідомив, що EOS підписала з Україною два контракти на постачання 110 систем Slinger, якими оснастять бронетранспортери М113, ще 50 систем будуть інтегровані у бронетранспортер Bushmaster.

EOS також завершує випробовування лазерного антидронового комплексу Titanis з водяним охолодженням і 34-кіловатною лазерною системою.

11:20 У серпні було знищено 65,8% запущених по Україні "шахедів" (із 231) та 55,1% ракет (із 231) – у липні, відповідно, 77,7% із 265 та 57,4% із 150, підрахували у war_monitor. Зокрема:

— 43 КРМБ "Калібр" – збито 67,4% (в липні 54 і 72,22%);

— 87 КРПБ Х-101/555 – збито 70,1% (в липні 41 і 90,24%);

— 6 КРПБ Х-22 – не збито жодної (як і в липні: з 17 жодної);

— 7 аеробалістичних ракет "Кинджал" – збито 14,3% (в липні 4 і 50%);

— 8 ОТРК Іскандер-К – збито 12,5%;

— 12 ОТРК Іскандер-М – не збито жодної.

— 0 КР "Онікс" (в липні – 20, не збито жодної).

Простежується тенденція на пошук нових маршрутів для крилатих ракет, нестандартні вектори пусків, підвищене маневрування. На деяке зниження показників результативності сил ППО впливає більше застосування балістичних ракет з ударами по регіонах, які не закриті відповідними комплексами ППО. Цілями для ворожих засобів ураження в серпні були: портова інфраструктура, зернові сховища, аеродромна мережа, а також цивільні споруди.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 126 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 111 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинули 4 цивільні особи та 12 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Українські війська продовжують наступальні дії на Оріхівському напрямку на півдні України, їхні підрозділи вийшли на першу лінію російської оборони. Російські війська, переважно у складі 58-ї загальновійськової армії та підрозділів повітряно-десантних військ РФ, намагаються зупинити український контрнаступ, водночас продовжуючи власний наступ на північній осі навколо Куп'янська. • Російські сили, ймовірно, прагнуть відволікти Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховим і Куп'янськом. Враховуючи те, що Росія досягла обмежених успіхів під Куп'янськом з початку українського контрнаступу в червні, вона, найімовірніше, намагатиметься скористатися цим, продовжуючи забезпечувати цей напрямок ресурсами. Проте Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

130,8% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

49,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,1% автомобільної техніки (з них 3,2% за минулий тиждень),

180,5% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

66,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

35,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні злочинів, повідомили в СБУ. За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) – встановлено, що протягом 2013–2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

09:45 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник Головного військового управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що російські військові розгорнули частини новоствореної "резервної армії" (25-та загальновійськова армія), щоб дати можливість підрозділам, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, передислокуватися по фронту для захисту від українського контрнаступу на півдні України. 31 серпня Буданов заявив, що російські військові розгорнули на куп’янському напрямку підрозділи цієї армії (як повідомляється, сформованої у Східному військовому окрузі) замість підрозділів 41-ї загальновійськової армії (Центральний військовий округ), і що підрозділи цієї 41-ї армії почали "повільну" передислокацію в невизначений район на півдні України. Підрозділи 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 41-ї армії брали участь у невдалій наступальній операції Росії взимку 2023 року в Луганській області та досі продовжують обмежену наступальну діяльність на лінії Сватове–Кремінна. Ці підрозділи, ймовірно, виснажені та діяли без ротації на рівні бригади та полку, як багато фронтових російських підрозділів на театрі воєнних дій. Раніше ISW оцінювало, що відсутність оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші латеральні передислокації та приймати жорсткі рішення щодо того, яким секторам фронту надавати пріоритет.

• Малоймовірно, що 25-та загальновійськова армія буде боєздатною в широкому масштабі, зважаючи на її поспішне розгортання до раніше повідомленої дати – грудня 2023 року. Повідомили, що 25-та армія складатиметься з 30 тисяч військовослужбовців за контрактом у двох мотострілецьких дивізіях, а також із невизначеної кількості танкових і артилерійських батальйонів, хоча незрозуміло, які підрозділи фактично сформовані на нині. Буданов заявив, що російські війська сформували 25-ту армію як "стратегічний" резерв і не планували, що це формування буде боєздатним вже до жовтня-листопада 2023 року. 5 червня у Дальнєгорську (Приморський край) було опубліковане оголошення про набір у 25-ту загальновійськову армію, в якому стверджувалося, що навчання її особового складу триватиме з 1 вересня по 1 грудня, а потім її буде розгорнуто в Запорізькій або Херсонській області. Заступник начальника Головного оперативного управління України Олексій Громов 5 липня заявив, що 25-та армія не буде боєздатною принаймні до 2024 року. Буданов зазначив, що підрозділи 25-ї армії, які прибули в Луганську область, є недоукомплектованими та не підготовленими, що не дивно через їх прискорене розгортання. Нинішня чисельність і можливості підрозділів 25-ї армії, розгорнутих в Україні на п’ять місяців раніше терміну, невідомі. Формування, ймовірно, або недостатньо укомплектоване, або погано навчене, як і початкові російські мобілізовані підрозділи восени 2022 року, – або і те, й інше. Російське командування, ймовірно, розглядає розгортання боєздатного формування в Луганській області як допустимий ризик з огляду на відносно менший темп бойових дій на більшій частині лінії фронту в Луганській області. Нещодавня, наприкінці серпня, латеральна передислокація частин 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з району Кремінної в район Роботиного свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, розглядає луганську ділянку фронту як відносно безпечну. Українські сили здійснюють лиш обмежені – порівняно з іншими ділянками фронту – наземні атаки в Луганській області.

• Додаткові російські передислокації вздовж фронту та негайне виділення запланованих оперативних резервів свідчать про те, що короткострокові потреби у посиленні перешкоджають запланованим довгостроковим зусиллям з відновлення.

• Командир російського батальйону "Восток" Ходаковський продовжує наголошувати на впливі відсутності російських контрбатарейних можливостей на моральний стан росіян у районі межі Донецької та Запорізької області. Ходаковський натякнув, що російські сили переживають надзвичайний фізичний і психологічний стрес у цьому районі через постійний український артилерійський вогонь і свою нездатність відповісти вогнем. Ходаковський висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть потерпілі та виснажені російські війська захиститися від майбутнього наступу України на цій ділянці фронту. Скарги Ходаковського на відсутність контрбатарейних можливостей у районі межі Донецької та Запорізької областей та занепокоєння щодо впливу цього на моральний стан росіян не обов’язково свідчать про ширше явище в російській обороні, однак коментарі Ходаковського, ймовірно, точно відображають ситуацію на його обмеженій, але важливій ділянці лінії фронту.

• Українські війська 1 вересня продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області й досягли певних успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні операції на південь від Бахмута, а геолокаційні кадри показують, що вони дещо просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські сили досягли неуточненого успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка (5–13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США бачать значний прогрес України в "запорізькому районі" (імовірно, мається на увазі захід Запорізької області) за останні 72 години і що українські сили досягли певного успіху проти "другої лінії російської оборони" на півдні України. Кірбі також заявив, що критика анонімними офіційними особами США прогресу українського контрнаступу є марною.

• Видання Politico, посилаючись на представника Міністерства оборони США та інше джерело, підтвердило, що Україна отримає перші 10 з 31 обіцяних відремонтованих американських танків "Абрамс" до середини вересня після ремонту в Німеччині. Речник Сухопутних військ США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл заявив, що США планують передати 31 танк "Абрамс" у невизначений термін восени, і повідомив, що 200 українських військовослужбовців нещодавно закінчили один із завершальних етапів тренувань з водіння "Абрамсів". Україна навряд чи розгорне перші танки "Абрамс" (два взводи), поки вся бригада не буде готова до операцій.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.

• Російські окупаційні чиновники 1 вересня оголосили про початок голосування на російських регіональних виборах, які проводяться в окупованій Україні та триватимуть у різних формах до 10 вересня.

• Російські чиновники продовжують зусилля з примусового привчання української молоді до російської культури та ідентичності шляхом інтеграції шкіл в окупованій Україні в російську систему освіти.

• Повідомляється, що заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров відвідує кілька африканських країн у рамках подальших зусиль міністерства оборони Росії взяти під контроль операції "групи Ваґнера" в Африці. Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що Євкуров здійснює тур різними африканськими країнами, включаючи Буркіна-Фасо, а нещодавно відвідав Лівію та Сирію, намагаючись замінити "приватні військові компанії" формуваннями, контрольованими російським міноборони. Мілблогер також стверджував, що міноборони Росії формує "добровольчий корпус", який функціонуватиме як "експедиційний корпус", який включатиме понад 20 тис. осіб.

• Російське опитування громадської думки вказує на те, що суспільне невдоволення навколо "групи Ваґнера" або смерті її фінансиста Пріґожина, виглядає, практично відсутнє, а справжня причина авіакатастрофи не матиме значного впливу як на сприйняття росіянами, так і на майбутнє "групи Ваґнера". Незалежна російська соціологічна організація "Левада-центр" виявила, що приблизно однакові відсотки росіян вважають, що смерть Пріґожина була випадковою, що російська влада навмисно організувала смерть Пріґожина, що він усе ще живий або що причину його смерті важко визначити. Опитування "Левада-центру", проведені 23 червня і 23 серпня, показали, що росіяни майже порівну розділилися між несхваленням і схваленням діяльності Пріґожина. Громадська опінія щодо його смерті (дуже ймовірно, що вбивство було зрежисоване Кремлем) вплинула б на прийняття рішень Москвою або міністерством оборони лише в тому випадку, якби громадська опозиція досягла значно вищого порогу, – а так Кремль, ймовірно, насправді отримує вигоду від продовження поділу в російському суспільстві щодо обставин загибелі Пріґожина.

• Марґінальний російський мілблогер Куршин, адміністратор Telegram-каналу "Moscow Calling", заарештований 31 серпня за нібито дискредитацію російських військових, як повідомляється, вчора визнав себе винним. Російське видання Baza стверджує, що російські чиновники висунули Куршину звинувачення за публікації 14 вересня та 23 листопада 2022 року, в яких висвітлювалися обстріл Росією Запорізької області та удар біля дамби на річці Інгулець біля Херсона відповідно.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: