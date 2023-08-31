555-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:51 У Львівській області, де напередодні через грозу було знеструмлено більше 77 тисяч абонентів, усіх споживачів заживили, повідомили в Міненерго. Натомість Київській області через грозу знеструмлено 43 населених пункти, а також близько 9 тисяч споживачів в Одеській, Полтавській та Чернігівській областях. У Донецькій області через обстріли було пошкоджено дві повітряні лінії 330 кВ, що призвело до розвантаження ТЕС та знеструмлення однієї з шахт, а також знеструмлено 12 населених пунктів (14 тисяч споживачів). Залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

12:29 Суд заарештував офіцера, який побив солдата на Львівщині. Інцидент трапився наприкінці червня – офіцер підняв руки на підлеглого, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік від намету. Експертиза встановила, що потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози, повідомляє ДБР. Наразі солдат уже повернувся на службу; його перевели в інший підрозділ.

12:11 Головне управління розвідки оприлюднило відео атаки російської авіації на український безпілотник уздовж західного узбережжя Криму. "На відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу", - ідеться у повідомленні ГУР.

12:00 У рамках літньої профілактичної кампанії в Україні вже відремонтували та запустили в роботу шість атомних енергоблоків, повідомили в НАЕК "Енергоатом". Ремонт ще трьох енергоблоків триває.

11:45 Станом на 1 вересня в Україні 4 млн 965 тис. внутрішньо переміщених осіб, їхнє число за рік збільшилось на 300 тисяч, сказала повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, зазначивши, що внутрішньо переміщені особи - це не лише ті, хто безпосередньо перемістився, а також ті, хто втратив житло внаслідок обстрілів.

11:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 131 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 88 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:10 У підмосковних Люберцях горить цех із виробництва електроніки для ракет у науково-виробничому підприємстві "Томілінський електронний завод", повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Раніше повідомляли про атаку безпілотників у цій місцевості.

11:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – твердження росіян про контроль над Синьківкою є брехнею. Справжня битва триває біля Новоєгорівки, ворог задіяв близько батальйону танків, частину вдалося спалити, однак противник розгортає переправи та покращує логістику своїх підрозділів.

• Бахмутський напрямок – продовжуються бойові дії в районі Кліщіївки, Андріївки та Оріхово-Василівки.

• Авдіївський відтинок – ворог мав невдалі наступальні дії біля Авдіївки та в Мар'їнці.

• Запорізький відтинок – тривають бої західніше Вербового.

• Таврійський відтинок – без змін.

10:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Керченська протока є вузьким місцем для військового матеріально-технічного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія дуже залежить від Кримського мосту та поромів для перетину протоки. • Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар’єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи протиповітряної оборони, щоб посилити живучість водних переправ і мінімізувати шкоду від майбутніх атак. Ці масштабні заходи захисту зумовлює логістична важливість мосту та його символізм російської окупації. • Станом на 29 серпня 2023 року знимки підтверджують, що Росія створила підводний бар’єр із затоплених кораблів і загороджувальних бонів для стримування атак безпілотних надводних кораблів на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, розташованих на відстані 160 метрів одне від одного. Вони розташовані в тому ж місці, де 17 липня 2023 року атакував український безпілотник "Морський малюк". • Раніше, у вересні 2022 року, ВМФ Росії протягом кількох днів короткочасно випробував радіолокаційні приманки на баржах, які, ймовірно, будуть стримувати ракети радіолокаційного наведення. Інші контрзаходи для захисту мосту включають використання димогенераторів TDA-3, встановлених на вантажівках, навчання з їхнім використанням проводили 24 травня 2023 року. Цей дим був активований для запобігання вхідних повітряних загроз 12 серпня 2023 року.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

130,5% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

49,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,5% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

179,5% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

66,0% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

35,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії, розповів начальник ГУР Кирило Буданов виданню The War Zone, не уточнивши, чи була атака здійснена співробітниками ГУР, чи російськими партизанами та які дрони і скільки використовувалися.

Два літаки були знищені і два серйозно пошкоджені: у верхній частині літака розташовані паливні баки вантажних літаків і важлива частина лонжерона крила, які і стали метою атаки дронів. На знимці, наданій джерелом ГУР, видно безпосередній результат одного з ударів: він потрапив у те ж місце, де два літаки отримали пошкодження. Пальне на борту, можливо, було причиною того, що два інші повністю згоріли, але можна припустити, що метою була та ж сама критична область.

The War Zone припускає, що бомби, найімовірніше, "були скинуті з дрона під місцевим диспетчерським контролем, якщо тільки джерело зображення не виступало в якості наглядового дрона для реєстрації удару, що здається малоймовірним", і зазначає: це підтверджує, що удар був завданий із території Росії, ймовірно, дуже близько до бази, а не з використанням автономних дронів дальньої дії.

09:45 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, у напрямку Новоданилівка–Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, застосовує резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки. Тривають важкі бої.

09:30 Вночі росіяни завдали удару крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосії). Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні автівки, потерпілим надається допомога.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 31 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області і, як повідомляється, просунулися на обох ділянках фронту. Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і досягли неуточненого успіху на напрямку Новоданилівка–Новопрокопівка (5–13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Маляр також заявила, що українські сили досягли неуточнених успіхів на Бахмутському напрямку. Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська вийшли на паритет із російськими військами у контрбатарейних можливостях. Баранов заявив, що надані НАТО артилерійські системи з радіусом дії від 30 км до 40 км дозволяють українським силам знищувати російські артилерійські системи та змушують російські сили відводити артилерію далі від лінії фронту. Раніше наприкінці липня українські офіційні особи робили заяви, вказуючи на те, що українська кампанія загороджувального вогню успішно знижує російські контрбатарейні можливості. З середини липня російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння через відсутність можливостей російської контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.

• Президент України Володимир Зеленський 31 серпня наголосив на вітчизняному виробництві ракет дальнього радіусу дії, що, ймовірно, є частиною скоординованої української кампанії, спрямованої на посилення ударних можливостей України по російських глибоких тилових районах. Зеленський заявив, що українська зброя великої дальності успішно вразила ціль на відстані 700 кілометрів, але не подав більше подробиць про удар чи зброю. Раніше, 26 серпня, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 23 серпня нова, але неуточнена ракета українського виробництва вразила російську систему протиповітряної оборони С-400 в Криму, а 24 серпня начальник Головного управління військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що українські війська мають можливість завдати ударів по будь-якій частині окупованого Криму.

• Російська влада вчора заарештувала відомого ультранаціоналістичного російського мілблогера Андрєя Куршина (телеграм-канал "Moscow Calling") за звинуваченнями в дискредитації російської армії (не уточнивши, за який саме контент), ймовірно, як частину централізованих зусиль змусити замовкнути деяких критичних мілблогерів, не викликаючи загальної негативної реакції. "Moscow Calling" регулярно критикував президента Росії Путіна та російське міністерство оборони, зокрема багато аспектів військової поведінки Росії під час війни в Україні, одночасно підтримуючи ультранаціоналістичні цілі, що лежать в основі самої війни. Широкий російський ультранаціоналістичний інформаційний простір привітав арешт Куршина та зазначив, що він регулярно дискредитував російську армію, висміюючи смерть російських військових і висловлюючи "мерзенні" думки про російські військові зусилля. ”Mosow Calling” також постійно підтримував ув’язненого російського ультранаціоналіста Іґоря Ґіркіна. Арешти Куршина та Ґіркіна свідчать про те, що Кремль, можливо, арештовує популярні ультранаціоналістичні голоси, з якими ширша мілблогерська спільнота не солідаризується, щоб уникнути негативної реакції, оскільки Кремль посилює свої зусилля щодо довгострокового контролю над російським інформаційним простором. Арешт Куршина не обов’язково означає ширші репресії проти популярних російських мілблогерів. Кремль, ймовірно, заохочує самоцензуру, до певної міри терплячи певну критику, водночас культивуючи ключових мілблогерів і намагаючись заглушити особливо критичні голоси.

• Російське військове керівництво нібито віддало наказ про затримання трьох російських мілблогерів, які нещодавно критикували російське міноборони – цей крок викликав негативну реакцію лише в невеликій частині російського інформаційного простору. Російські мілблогери стверджували, що командир 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-та загальновійськова армія Південного військового округу) і, можливо, високопоставлений російський військовий віддав наказ російській військовій контррозвідці затримати трьох російських мілблогерів, які останнім часом критично ставилися до розв'язання проблем у цій бригаді. Реакція на наказ про затримання була здебільшого обмежена невеликою спільнотою, яка продовжує дискусію про цю бригаду з 25 серпня – це свідчить про те, що міністерство оборони Росії, ймовірно, обирає мішені, покарання яких не матиме значних наслідків у російському інформаційному просторі.

• Ув’язнений російський ультранаціоналіст Іґорь Ґіркін та його соратники проводили, ймовірно, марні політичні маневри, спрямовані на об’єднання в цілісну та значущу політичну опозиційну групу.

• Російські війська 31 серпня продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк і безуспішно контрнаступали у районі межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області.

• Російська окупаційна влада продовжує примусово вивозити українських дітей до Росії та русифікувати українську молодь.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: