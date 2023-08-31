Бен Воллес, як і обіцяв, подав до демісії.

Міністерство оборони Великої Британії очолив Ґрант Шеппс – донедавна міністр енергетичної безпеки.

Новим міністром оборони Великої Британії призначено у четвер, 31 серпня, 54-літнього Ґранта Шепса (Grant Shapps), який до цього обіймав посаду міністра енергетичної безпеки. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію канцелярії британського прем'єра Ріші Сунака. У повідомленні на сайті британського уряду зазначили, що король Чарльз III «люб’язно схвалив це призначення».

У 2010-2012 роках. Шепс обіймав посаду молодшого міністра зі забезпечення житлом та місцевим самоврядуванням у кабінеті Девіда Кемерона. У 2012-2015 роках він був міністром без портфеля. У 2019 році тодішній прем'єрміністр Борис Джонсон призначив Шапса міністром транспорту. У жовтні 2022 року він тимчасово очолив Міністерство внутрішніх справ в уряді Ліз Трасс, а згодом, також у жовтні, нинішній прем'єр призначив Шапса міністром у справах бізнесу. З лютого 2023 року Шапс обіймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності.

Шепс відвідав Україну минулого тижня, коли ще був міністром енергетики. Під час візиту він наголосив, що бажає підкреслити роль уряду Великої Британії в забезпеченні постачання збагаченого урану на атомні електростанції України. Одразу після заступлення на посаду міністра оборони Шепс пообіцяв «продовжувати підтримку України з боку Великої Британії».

Деякі британські експерти висловилися критично про призначення Шепса. Вони вказували на відсутність у нього військового досвіду порівняно з його попередником Беном Воллесом, який служив у Шотландській гвардії. Інші експерти стверджують, що це може стати й перевагою Шепса. А ще вони хвалять його здібності в царині логістики.

За кілька годин до призначення Шепса Бен Воллес підтвердив свою демісію з посади міністра оборони. Про рішення він повідомив у листі на ім'я прем'єрміністра Великої Британії.

«Для мене було привілеєм служити цій великій нації», – написав Воллес у Twitter. Ріші Сунак у відповідь подякував йому за роботу, наголосивши на сумлінній службі Воллеса на трьох посадах в уряді, включно з посадою міністра з питань безпеки та у справах Північної Ірландії.

Бен Воллес очолював британське військове відомство з 2019 року. Саме під його керівництвом ухвалювалися рішення, пов'язані з підтримкою Києва у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Британія вважається одним із лідерів серед західних країн, які допомагають Україні.

У липні цього року Воллес заявив в інтерв'ю The Times, що восени залишить посаду міністра оборони, не балотуватиметься до парламенту і взагалі піде з політики. Воллес заявив, що хотів би спробувати для себе «нові можливості».