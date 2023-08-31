554-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Державне бюро розслідувань розпочало слідство за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині, в котрій загинуло шестеро військовослужбовців ЗСУ. "Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців", – інформує ДБР. Попередня кваліфікація: порушення правил польотів або підготовки.

13:38 Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва Мінстратегпрому, уразивши ціль на відстані 700 км, повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

13:08 Після завершення капітального ремонту підключено до мережі енергоблок на одній з ТЕС робочою потужністю 190 МВт, повідомили в Міненерго. Загалом вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 ГВт (понад 60% від загальної кількості).

12:51 Компанія BAE Systems, що спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях, а також інформаційній безпеці, вирішила відкрити своє представництво в Україні. Підприємство виробляє озброєння, котре вже використовується на війні проти Росії, зокрема, артилерійські системи L119 та M777 і бойову машину піхоти CV90. У середу в будівлі Офісу Президента міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та генеральний директор BAE Systems підписали угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь. Також підписано рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119.

12:32 Активність бойових дій на Таврійському напрямку дещо знизилась, Сили оборони мають певні успіхи в напрямку Новопрокопівки, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Росіяни все-таки намагаються контратакувати в районі Вербового, Старомайорського, а також здійснює безуспішні атаки в районі Мар'їнки, біля Авдіївки ЗСУ на даний час дещо "заспокоїли" ворога». Загалом ворог втратив 181 особу за минулу добу, 15 одиниць техніки і 15 одиниць пошкоджено. На Бердянському напрямку загарбники перебувають "в активній обороні".

12:16 Українські підрозділи продовжують просуватись вздовж першої позиції головного рубежу оборони росіян, розширивши фронт свого вклинення між Роботине та Вербове до 9 кілометрів, пише військовий аналітик Костянтин Машовець.

12:00 На посаду міністра оборони Великої Британії призначено Ґранта Шеппса (1968 року народження), який з лютого обіймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності. В 2019–2022 роках він займав посаду міністра транспорту, в уряді Ліз Трасс 6 діб він був міністром внутрішніх справ в уряді, потім – державним секретарем з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії в уряді Ріші Сунака.

11:48 Видання "Схеми" опублікувало перші супутникові знімки після атаки українських безпілотників на аеродром біля Пскова. На кадрах видно пошкодження щонайменше двох літаків типу Іл-76. Біля одного з літаків видно два червоні автомобілі – очевидно, пожежні машини. Частину аеропорту, на якій могли стояти інші літаки, не видно через високу хмарність.

11:45 На Східному напрямку ведуться жорсткі бої, ворог застосовує все можливе озброєння, на Лимансько-Куп'янському напрямку, зокрема, зосереджені 110 тисяч ворожих військ, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш у ефірі телемарафону, зазначивши, що снарядного голоду у російських окупантів немає: щодня вони випускають по позиціях наших захисників на Східному напрямку десятки тисяч снарядів. Минулої доби на Лиманському напрямку ворог здійснив 495 обстрілів та завдав 15 авіаційних ударів.

Найскладнішим залишається Лимансько-Куп'янський напрямок, оскільки тут зосереджено 110 тисяч російських військовослужбовців, які намагаються "продавити" оборону ЗСУ. На цьому напрямку за добу відбулося 13 бойових зіткнень, з них 11 поблизу Новоєгорівки. Українські захисники завдяки успішній роботі контрбатарейних розрахунків та розвідки знищили чимало ворожих артилерійських систем. Загалом протягом доби знищено 7 безпілотних літальних апаратів, зокрема 6 дронів типу "Ланцет", а також ліквідовано 141 окупанта.

11:30 Країною продовжує рухатися потужний грозовий фронт зі шквальним вітром, через що у західних та центральних областях знеструмлено близько 100 тисяч споживачів у 263 населених пунктах, повідомили в Міненерго. Більшість з них - на Львівщині, де світла чекають більше 77 тисяч людей у 152 населених пунктах.

Через нічний обстріл пошкоджено мережі у Покровському районі Дніпропетровської області та повітряна лінія 10 кВ поблизу Одеси. Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

11:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 164 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 93 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі, на бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель, загальний залп "Калібрів" - до 24 ракет, повідомили Сили оборони Півдня.

10:45 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пішов у відставку, її вже прийняв прем'єр-міністр Ріші Сунак, повідомили на сайті британського уряду. Про цей свій намір Воллес оголосив ще в липні. Посаду міністра оборони Великої Британії він обіймав з 2019 року, весь час активно виступаючи на підтримку України.

10:35 У Чорне море на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій, малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр", повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

10:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом ночі з 29 на 30 серпня 2023 року Росія зазнала до п’яти окремих ударів безпілотних літальних апаратів-камікадзе – найбільша атака на Росію з початку конфлікту. Вибухи зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі у Пскові поблизу кордону з Естонією. Ймовірно, в результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників, майже напевно здійснених БПЛА-камікадзе. • Багато з цих БПЛА досягли своїх цілей. Це, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням. Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в зоні між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам. • Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території Росії. Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження. Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути питання про встановлення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які, на її думку, перебувають під загрозою атак БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

129,8% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

49,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,9% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

178,7% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

65,9% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

У напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, застосовує резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що українські військові під час удару безпілотників по російському аеродрому в Псковській області в ніч з 29 на 30 серпня знищили чотири російські літаки Іл-76. Представник ГУР України Андрій Юсов заявив, що ударом безпілотника, ймовірно, було пошкоджено ще два літаки, не коментуючи характер удару і не взявши за нього відповідальність. Геолокаційні кадри та російські джерела підтвердили удар і знищення принаймні двох російських літаків Іл-76. Російські мілблогери заявили, що по псковському аеродромі завдав удару понад 21 український безпілотник. Російські джерела, зокрема міноборони, стверджували, що російські системи ППО та РЕБ збивали українські безпілотники над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями. Мер Москви Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона відбила масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу (що включає Москву) і що принаймні один із безпілотників прямував у бік Москви, – суґеруючи, що, можливо, російська влада спочатку вважала, що українські війська мають намір завдати удару по Москві чи регіону навколо неї. Можливо, російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви і таким чином пропустили незвично велику кількість українських безпілотників, які, як повідомляється, завдали ударів по аеродромі Пскова. Українські безпілотники, які російська протиповітряна оборона збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви чи Псковської області і, ймовірно, не були частиною зусиль України із завдання ударів по цілях в інших областях.

• Російські пропагандисти та мілблогери критикували російські війська за їхню нездатність захистити російську територію та військові об’єкти, водночас критикуючи нещодавні заходи міноборони Росії щодо цензури. Прокремлівський російський мілблогер заявив, що український удар по аеродрому Пскова свідчить про те, що російська протиповітряна оборона не пристосована до захисту від повторних ударів українських безпілотників, на відміну від того, як адаптувалася російська ППО в Криму. Мілблогер також розкритикував російську владу за те, що вона не тримає дорогі військові літаки в ангарах. Інший відомий російський мілблогер висловив занепокоєння тим, що на заході Росії не буде безпечних місць через зростання технічних можливостей України, і припустив, що російські сили мають враховувати це під час забезпечення безпеки військових і стратегічних об’єктів. Інший мілблогер зазначив, що вимоги до російської влади щодо безпеки й оборони російських аеродромів вийшли на "якісно інший рівень" від того, що було раніше. Російські джерела також піддали критиці нещодавні заходи міноборони РФ щодо цензури, наголосивши на необхідності правдивого і чесного висвітлення українських ударів по російській території. Зокрема один російський мілблогер розкритикував офіційні російські телеканали за те, що вони не повідомляють про українські удари. Відомий кремлівський пропагандист Соловйов висловив своє обурення у відповідь на удар безпілотника та розкритикував російську еліту, яка закликає Кремль заморозити війну в Україні та вести переговори, щоб врятувати російську економіку.

• Російські війська в ніч з 29 на 30 серпня завдали широкомасштабного ракетно-безпілотного удару переважно по Києву, ймовірно, у відповідь на українські удари перед тим по Московській і Псковській областях.

• Українська легка піхота – ймовірно, розвідувальні частини – станом на 30 серпня проникла на схід від російських польових укріплень поблизу Вербового. Опубліковані вчора геолокаційні кадри показують українську піхоту на північно-західній околиці Вербового – це свідчить про те, що російський контроль над околицями населеного пункту ослаблений. Проте кадри не вказують на те, що українські сили на той час встановили контроль над територією, а російські мілблогери стверджують, що українські сили ще не прорвали лінію оборони навколо Вербового. У Генштабі України повідомляли, що українські сили досягли успіху на напрямках Новоданилівка–Новопокропівка (4–15 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка–Вербове (7–18 км на південний схід від Оріхова). Українські посадовці повідомили, що українські сили продовжують наступальні операції на південь від Бахмута, а геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що українські сили дещо просунулися на південь від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

• Повідомляється, що Кремль зробив кілька спроб замовчати або спотворити повідомлення про похорон фінансиста "Ваґнера" Пріґожина, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пріґожина в Росії та серед сил "Ваґнера" навіть після його смерті.

• Деякі російські чиновники, можливо, досліджують погляди мілблогерів щодо Пріґожина та його смерті, щоб виявити та цензурувати російських ультранаціоналістів, які явно не пов’язані з Пріґожиним чи "Ваґнером".

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність президенту Росії Путіну, намагаючись дистанціюватися від фінансиста "групи Ваґнера" Пріґожина. Кадиров опублікував фотографію з Путіним і заявив, що він "піхотинець верховного головнокомандувача" і "готовий виконати будь-який наказ" Путіна. Кадиров неодноразово намагався наблизитися до Путіна та міноборони Росії та дистанціюватися від Пріґожина після того, як той втратив прихильність.

• Російські війська 30 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області та, за повідомленнями, просунулися вперед.

• Українські війська 30 серпня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута, в районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області.

• Міністерство оборони Росії заборонило бійцям ПВК "Ваґнера" воювати в Україні.

• Українське кримське партизанське угруповання "Атеш" заявило, що його партизани 29 серпня успішно підірвали вибухівку в передвиборчому штабі партії "Єдина Росія" в окупованій Новій Каховці Херсонської області.

09:15 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: