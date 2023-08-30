У Вільнюсі вшановано пам՚ять Св. Йосафата

 

Вільнюська міська рада схвалила пропозицію Комісії історичної пам'яті Вільнюса про присвоєння досі безіменному скверові в Старому місті, поруч з вулицею Остробрамською (Aušros Vartų g.), біля церкви Греко-Католицької Церкви Св. Трійці назви на честь Святого Йосафата, повідомила онлайн-газета "Bernardinai.lt".

 

 

Вшановуючи пам'ять св. Йосафата, котрий об՚єднує Україну та Литву, та річницю 400-ліття його мученицької смерті, Сейм Литовської Республіки проголосив 2023 рік Роком святого Йосафата. З цієї нагоди у Вільнюсі, де жив і духовно зростав святий, будуть організовані міжнародні виставки, освітні та культурні заходи. Планується також й довготривале вшанування пам'яті святого Йосафата: зокрема сквер св. Йосафата, на фасаді греко-католицької церкви св. Трійці буде розміщено пам'ятний барельєф.

 

"Святий Йосафат Кунцевич, який жив наприкінці 16 - на початку 17 століття, є святим, який з'єднав Вільнюс з Україною, а Київ з Римом. Василіянський Чин, який він допоміг заснувати, став невід'ємною частиною історії, культури та релігійного життя Вільнюса. Ми сподіваємося, що сквер, який носитиме його ім'я, та барельєфна меморіальна дошка будуть нагадувати нам про ченця, котрий віддав своє життя за єдність Церкви", - наголосила Камілє Шерайтє-Ґоґеліенє (Kamilė Šeraitė-Gogelienė), голова Комісії історичної пам'яті міста Вільнюса.

 

 

Коротко про святого Йосафата

 

Іван (який після вступу до монастиря прийняв ім'я святого Йосафата) Кунцевич народився у Володимирі на Волині, на території сучасної України, у православній родині. У 1596 році він приїхав до Вільнюса, щоб навчитися ремеслу купця. У 1604 році став монахом-василіанином.

Разом з майбутнім митрополитом Київським Йосифом Велямином Рутським у 1617 році заснував Чин Святого Василія Великого. Цей чернечий орден – єдиний, заснований у Литві. Чин Святого Василія Великого був головним виконавцем постанов Берестейської церковної унії. Тому ченців-василіян та інших греко-(східних) католиків називають інколи уніатами.

У 1617 році Йосафата призначили архиєпископом Полоцьким. Він активно захищав і зміцнював громади, які раніше були православними, але відновили єдність з Римом.

Святий Йосафат помер мученицькою смертю у Вітебську. Лише через двадцять років після смерті, у 1643 році, він був беатифікований, а в 1867 році Папа Пій IX проголосив його святим.

Його останки покояться у вівтарі Святого Василія Великого в базиліці Святого Петра в Римі, найближче до гробниці Святого Петра – цей крок був зроблений для того, щоб підкреслити важливість внеску св. Йосафата в єдність Церкви.

30.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Паралельно зі святами
Юрко ТИМЧУК
Злети Магучіх і Усика ще більше підняли настрій співвітчизникам після приземлення Пріґожина й Уткіна. Огляд подій тижня в Україні.
29.08.23 | | Україна
552-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Мар'їнському напрямку (в районі Мар’їнки): за минулу добу відбулося 32 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
29.08.23 | | Україна
Благодійна вистава «Сніг у Флоренції» 
30 серпня о 19:00 у Львові в храмі Гробу Господнього, що є нижнім храм Софії Премудрості Божої (вул. Козельницька, 2а) відбудеться благодійний показ вистави «Сніг у Флоренції» Шкільного театру УКУ « На Симонових стовпах».
28.08.23 | | Штука
551-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 34 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
28.08.23 | | Україна
«І день не день, і йде не йде...»
Андрій Содомора
С л о в о – це те рятівне к о л о, по яке сягаємо на безмежних плесах за-буття...
28.08.23 | | Дискурси
550-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за добу більше 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
27.08.23 | | Україна
Сакральна жертва
Віталій Портников
Кожний тоталітарний режим починає з чужих і потім упевнено знищує «своїх». Можна сказати, що Путін йде ва-банк. Але ніякого іншого виходу в нього однаково немає.
27.08.23 | | Дискурси
Колодязь
Іван Банах
Тунель до Інституту безсмертя і космічної етики: важкий рок, коротка боротьба, стлумлений крик, хрип; останні агональні судоми. Світло.  
26.08.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.