У Вільнюсі вшановано пам՚ять Св. Йосафата

Вільнюська міська рада схвалила пропозицію Комісії історичної пам'яті Вільнюса про присвоєння досі безіменному скверові в Старому місті, поруч з вулицею Остробрамською (Aušros Vartų g.), біля церкви Греко-Католицької Церкви Св. Трійці назви на честь Святого Йосафата, повідомила онлайн-газета "Bernardinai.lt".

Вшановуючи пам'ять св. Йосафата, котрий об՚єднує Україну та Литву, та річницю 400-ліття його мученицької смерті, Сейм Литовської Республіки проголосив 2023 рік Роком святого Йосафата. З цієї нагоди у Вільнюсі, де жив і духовно зростав святий, будуть організовані міжнародні виставки, освітні та культурні заходи. Планується також й довготривале вшанування пам'яті святого Йосафата: зокрема сквер св. Йосафата, на фасаді греко-католицької церкви св. Трійці буде розміщено пам'ятний барельєф.

"Святий Йосафат Кунцевич, який жив наприкінці 16 - на початку 17 століття, є святим, який з'єднав Вільнюс з Україною, а Київ з Римом. Василіянський Чин, який він допоміг заснувати, став невід'ємною частиною історії, культури та релігійного життя Вільнюса. Ми сподіваємося, що сквер, який носитиме його ім'я, та барельєфна меморіальна дошка будуть нагадувати нам про ченця, котрий віддав своє життя за єдність Церкви", - наголосила Камілє Шерайтє-Ґоґеліенє (Kamilė Šeraitė-Gogelienė), голова Комісії історичної пам'яті міста Вільнюса.