Помер професор ЛНУ ім. Івана Франка Тарас Салига.

 

Помер професор Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас Салига. Науковець відійшов у вічність 26 серпня на 82-му році життя. 

 

 

«Тарас Юрійович завжди був сповнений творчих ідей – і щодо подальшого історико-літературного окреслення кола українських шістдесятників, і спогадів про колег-науковців, друзів. Поділяємо велике горе родини і близьких Тараса Юрійовича Салиги, скорбимо разом із вами…» – йдеться у повідомленні Університету.

 

Тарас Салига відомий як видатний український літературознавець, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри української літератури імені акад. М. Возняка, доктор філологічних наук.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Тарас САЛИГА народився 7 січня 1942 року у селі Викторів Галицького району Івано-Франківської області.

Літературознавець, публіцист, громадський діяч, розвідки якого суттєво доклалися до виходу української гуманітаристики із колоніального радянського простору.

Доктор філологічних наук (1996),

професор кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка (1994–2023), її завідувач (1991–2021),

декан філологічного факультету (1995–2004),

заслужений професор Львівського університету (2016),

професор Українського вільного університету у Мюнхені,

доктор філософії УВУ (Мюнхен, 1992),

дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1998),

член Національної спілки письменників України та член її правління,

заслужений діяч науки і техніки України (2002),

лицар ордена Ярослава Мудрого (2017), ордена «За заслуги» ІІІ ст. (2011).

29.08.2023

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