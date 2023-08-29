Помер професор ЛНУ ім. Івана Франка Тарас Салига.

Помер професор Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас Салига. Науковець відійшов у вічність 26 серпня на 82-му році життя.

«Тарас Юрійович завжди був сповнений творчих ідей – і щодо подальшого історико-літературного окреслення кола українських шістдесятників, і спогадів про колег-науковців, друзів. Поділяємо велике горе родини і близьких Тараса Юрійовича Салиги, скорбимо разом із вами…» – йдеться у повідомленні Університету.

Тарас Салига відомий як видатний український літературознавець, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри української літератури імені акад. М. Возняка, доктор філологічних наук.