Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Львова з Києва та Одеси.

 

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на напрямках Львів – Київ – Львів та Львів – Одеса – Львів на пікові дати міжсезоння. Про це йдеться у телеграм-каналі Укрзалізниці.

 

 

Зокрема на львівському напрямку поїзд №191/192 Львів – Київ – Львів здійснить додаткові рейси 2, 3, 9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.

 

Одеський напрямок поповниться поїздом №167/168 Львів – Одеса – Львів, який здійснить два свої рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44.

 

Окрім того, скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд №31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7–8, 14–15, 21–22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8–9, 15–16, 22–23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

29.08.2023

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