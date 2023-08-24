Росія налагодила контрабандний імпорт запчастин для літаків.

За минулий рік обсяг такого імпорту сягнув 1,2 млрд доларів.

 

 

Попри західні санкції, Росії вдалося налагодити нелегальне постачання авіаційних запчастин західного виробництва через треті країни. З травня 2022 року до кінця червня 2023 року в Росію було поставлено деталей для авіалайнерів Airbus і Boeing щонайменше на 1,2 млрд доларів США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на дані митниці.

 

Йдеться про різноманітну продукцію – як необхідні для підтримки літака в льотному стані деталі (шасі, клапани тиску в кабіні та дисплеї для кабіни американської компанії Northrop Grumman), так і прості запчастини (кавоварки, телефонні слухавки бортпровідників та сидіння для унітазів).

 

Митні документи свідчать, що запчастини потрапляли до Росії через посередників у Таджикистані, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї та Киргизстані. Жодна з цих країн не підтримала санкції Заходу щодо Росії.

 

Аґенція Reuters також з'ясувала, що російські компанії, які до запровадження західних санкцій зверталися по обслуговування до великих постачальників, почали користуватися послугами дрібніших компаній. Так, у квітні 2022 року російська авіакомпанія S7 почала закуповувати деталі у молдовської компанії Air Rock Solutions. Згідно зі звітами, протягом наступних 14 місяців S7 отримала від Air Rock Solutions запчастин щонайменше на 1,23 мільйона доларів.

24.08.2023

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