547-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Українські військові наступають південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На південному фронті Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мали успіх у напрямку Новопрокопівки.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин та її засновник Дмітрій Уткін, як повідомляється, загинули після того, як російські війська збили над Тверською областю літак, що перевозив старших командирів "Ваґнера". 23 серпня Росавіація повідомила, що всі пасажири – Євгеній Прігожин, Дмитрій Уткін, Серґєй Пропустін, Євгеній Макарян, Алєксандр Тотмін, Валерій Чекалов, Ніколай Матюсєєв – загинули в катастрофі разом із усіма трьома членами екіпажу. Російське опозиційне видання "Досьє" повідомило, що Чекалов, який перебуває під санкціями США за передачу боєприпасів до Росії та діяв від імені Прігожина, курирував транспортну логістику "Вагнера" та "цивільні" проєкти за кордоном. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Чекалов також очолював спецслужби "Ваґнера", хоча інше джерело спростувало це твердження. "Досьє" також повідомляє, що кілька інших пасажирів приєдналися до "Ваґнера" між 2015 і 2017 роками та воювали в Сирії, хоча їхні поточні позиції неясні. Російські джерела поширили кадри, на яких, очевидно, видно, як російська ракета вразила літак, на борту якого перебували Пригожин, Уткін та інші командири "Ваґнера", а також уламки літака. Інсайдерське джерело стверджувало, що літак збили дві ракети С-300. Дані відстеження польоту реактивного літака Embraer Legacy 600 (реєстраційний номер RA-02795), зареєстрованого на "групу Ваґнера", припинилися після 18:11 за московським часом над Тверською областю. Російські джерела стверджували, що другий реактивний літак Embraer, який належить "групі Ваґнера" (реєстраційний номер RA-02748), вилетів з Москви, але розвернувся та приземлився в московському аеропорту Остаф’єво приблизно під час удару. Дані відстеження рейсів показали, що цей другий літак прибув до Санкт-Петербурга о 18:27 і вилетів назад до Москви через 20 хвилин, але прибув о 20:02.

• Міністерство оборони Росії і Кремль знищували приватну військову компанію "Ваґнер" і послаблювали владу Прігожина з моменту заколоту - і вбивство вищого керівництва "Ваґнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації "Ваґнера" як незалежної організації.

• Прігожин, ймовірно, намагався протидіяти знищенню "Ваґнера" міністерством оборони Росії та Кремлем, і майбутнє "Ваґнера" залишається невизначеним.

• Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Прігожина. Можливо, що Путін давно збирався стратити Пригожина і що збиття літака Пригожина 23 серпня було випадковим збігом часу, хоча це малоймовірно. 23 серпня кремлівське агентство РІА Новини повідомило, що Путін офіційно звільнив пов’язаного з "Ваґнером" генерала армії Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічними силами Росії і замінив його на генерал-полковника Афзалова. Офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в російських державних ЗМІ в той же день, що й вбивство Прігожина, швидше за все, не випадковість. Кремль, ймовірно, має намір, щоб обидва оприлюднені покарання надіслали чіткий сигнал про те, що з тими, хто брав участь у заколоті 24 червня, розправилися, і що виклик "Ваґнера" російському керівництву є вирішеною справою.

• Майже безсумнівний наказ Путіна російському військовому командуванню збити літак Прігожина, швидше за все, є публічною спробою підтвердити своє домінування і помститися за приниження, якого завдав Путіну і російському військовому командуванню збройний заколот "групи Ваґнера" 24 червня. Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити повстання "Ваґнера", покладався на те, що Лукашенко зупинив марш Пригожина, і не покарав військових "Ваґнера", відповідальних за збиття російського літака 24 червня. Як повідомляється, поведінка Путіна під час повстання викликала занепокоєння його найближчого оточення щодо його здатності підтримувати свій режим, і директор ЦРУ Вільям Бернс повторив подібні спостереження щодо суджень Путіна та його відстороненості від подій. Бернс також зазначив, що "Путін є головним апостолом відплати", і цілком ймовірно, що Путін чекав, щоб підготувати відповідні умови, щоб нарешті помститися Пригожину, не видаючи імпульсивності чи надмірної реакції. Путіну потрібно було показово помститися Прігожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати свою армію, яка на думку росіян не побачила справедливості щодо подій 24 червня.

• Конкретні особи, які, можливо, планували виступити проти Путіна, Кремля або міноборони, ймовірно, взяли до відома остаточну долю Прігожина та інші нещодавні заходи, спрямовані на відновлення підтримки Кремлем вищого російського військового керівництва. Окремо збентежив Путіна Лукашенко, що вів прямі переговори з Прігожиним про припинення повстання, і вбивство Прігожина може бути сигналом для Лукашенка як про різке скорочення його простору для переговорів з Кремлем, так і про неявну погрозу щодо продовженням спроб чинити опір зусиллям на інтеграцію Білорусі в Союзну державу.

• Схоже, що Кремль готує умови для того, щоб зняти з Путіна і російських військових явну відповідальність за вбивство Пригожина. Широкий інформаційний простір Росії утримується від коментарів щодо причин катастрофи, лише деякі джерела пов’язують інцидент із Кремлем та/або міноборони Росії. Багато джерел відзначають, що крах стався рівно через два місяці після початку повстання Пригожина. Декілька інсайдерських джерел стверджували, що цей інцидент свідчить про те, що Путіну "є чого боятися", і припустили, що система Путіна (імовірно, маючи на увазі його режим) зазнає нової хвилі змін. Деякі мілблогери стверджували, що вбивство Пригожина матиме "катастрофічні наслідки" і що цей інцидент є уроком, що завжди потрібно йти до кінця, маючи на увазі, що Прігожин мав продовжувати свій похід на Москву. Більшість мілблогерів відмовилися коментувати смерть Прігожина, посилаючись на відсутність офіційної інформації.

• Подальші тактично важливі українські успіхи в Роботиному та навколо нього на заході Запорізької області розширюють прорив українських оборонних ліній в цьому районі і загрожують російській другій лінії оборони. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 серпня, показують, що українські сили просунулися далі в Роботиному (10 км на південь від Оріхова) і контролюють більшу частину населеного пункту, а також досягли подальших успіхів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Генштаб України повідомив, що українські сили досягли певного успіху в напрямку Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова). Російські сили, ймовірно, сподівалися використати свої позиції в Роботиному та навколо нього як відправний пункт для контратак проти західного флангу українського наступу на схід від населеного пункту, де українські сили, схоже, розширюють своє проникнення через російські перші лінії оборони. Українське просування через саме Роботине та потенційне звільнення населеного пункту позбавить російські сили позицій біля західного флангу українського прориву, а отже дасть українським силам більше простору для маневру для початку наступальних дій проти російської другої лінії оборони, яка проходить на південь від Роботине до західної околиці Вербового. Успішне глибоке проникнення через російські оборонні лінії, ймовірно, вимагає розширення початкового проникнення, щоб запобігти російським силам відрізати надто вузький удар. Наступ українців тепер наблизив українські сили приблизно на два кілометри від другого ряду рубежів російської оборони, відносно більш суцільного комплексу польових укріплень, що складаються з протитанкових ровів і протитанкових перешкод у вигляді зубів дракона. Масштаб мінних полів у цьому районі невідомий, хоча райони перед цими другими лініями оборони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам на північ від них можливість відступити. Раніше ISW оцінювало, що ці другі лінії оборони можуть бути відносно слабшими, ніж перші через відсутність в цьому районі вільних російських сил та розгортання їх, знявши сили з інших ділянок фронту.

• Українські війська, ймовірно, 23 серпня завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 в Криму. Головне управління військової розвідки України повідомило та опублікувало кадри удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-400 великої та середньої дальності. поблизу Оленівки в Криму (116 км на північний захід від Севастополя та приблизно 140 км на південь від Херсона). ​​ГУР повідомила, що в результаті удару було знищено установку протиповітряної оборони, невстановлену кількість ракет і вбито російських військовослужбовців, які перебували поблизу, хоча на кадрах видно лише вибух частини установки. Прокремлівський російський мілблогер припустив, що українські війська, ймовірно, використовували для удару по системі ППО ракети «Гарпун», «Нептун» або «Брімстоун II». Російські мілблогери висловили занепокоєння тим, що українські сили змогли керувати безпілотником і записати кадри удару приблизно за 120 км за поточною лінією фронту. Український удар по російській установці протиповітряної оборони глибоко в російському тилу вказує на низку російських тактичних прорахунків, зокрема те, що російські війська, здавалося, не були готові перехопити ракети за допомогою системи протиповітряної оборони або застосувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб запобігти українським силам використовувати дрон в цьому районі. Однак ці тактичні прорахунки, хоч і дивовижні та серйозні, можуть не свідчити про ширші системні проблеми в російській ППО.

• Радник США з національної безпеки Джейк Салліван і речник Пентагону генерал Патрік Райдер, зокрема, спростували нібито оцінку розвідки США про те, що український контрнаступ не досягне поставлених цілей. 22 серпня Салліван заявив, що США не оцінюють війну в Україні як "патову ситуацію". Салліван заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її контрнаступальних зусиллях і зазначив, що українські сили продовжують звільняти території. Салліван зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати українські сили, які діють відповідно до своєї тактики та розкладу та діятимуть відповідно до стратегічних та оперативних рішень своїх командувачів і керівництва. 23 серпня Райдер заявив, що "недоречно" робити будь-які висновки щодо українського контрнаступу, поки тривають бої на лінії фронту і українські війська продовжують просуватися. Заяви Саллівана та Райдера є помітною відповіддю на повідомлення Washington Post від 18 серпня про те, що розвідувальне співтовариство США оцінило, що контрнаступ України не досягне Мелітополя та не досягне своєї головної мети – перерізати російський сухопутний міст до Криму.

• Російські війська 23 серпня проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і не досягли жодного підтвердженого просування вперед.

• Російські війська в ніч з 22 на 23 серпня завдали серії ракетно-ракетних ударів по території України та знищили зернову інфраструктуру в порту Ізмаїла Одеської області. Знищення Росією української зернової інфраструктури сталося менш ніж через день після спроби Путіна пом’якшити невдоволення африканських країн у зв’язку з виходом Росії з зернової угоди під час бізнес-форуму БРІКС у Південній Африці.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: