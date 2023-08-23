У Чехії заарештували майно родини російського бізнесмена-зброяра.

Йдеться про власника голдинґу «Тактическое ракетное вооружение» Боріса Обносова.

 

 

Фінансово-аналітичне управління (Finanční analytický úřad – FAÚ) Чехії заарештувало тамтешні активи родини Боріса Обносова – глави одного з найбільших російських оборонних голдинґів «Тактическое ракетное вооружение». Про це повідомив чеський телеканал CT24.

 

Вартість заарештованого майна родини Обносова в Чехії оцінюють у понад 100 мільйонів крон (понад чотири мільйони євро). Більша його частина записана на зятя Обносова – Ростіслава Зорікова.

 

Зокрема під арешт потрапили 14 квартир у Празі в елітних комплексах на Баррандові та на Жижкові. Всі вони записані на Зорікова. До речі, саме перед будинком на Жижкові нещодавно Зоріков влаштував бійку з антипутінським активістом.

 

Також заарештовано компанії, які Обносов заснував у минулому в Чехії. Зокрема компанію з оренди нерухомості Riomax. Частину цих компаній він переписав на Зорікова, частину – на свого батька.

 

«Незважаючи на передачі всередині родини, є чіткий зв'язок. І при цьому відомо, що члени родини причетні до бізнесу, створеного навколо міністерства оборони РФ», – розповіла редакторка сайту Investigace Крістіна Вейнбендер (Kristina Vejnbender).

 

У травні 2023 року соратники Алєксєя Навального опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що родина Боріса Обносова володіє елітною нерухомістю у Чехії вартістю понад вісім мільйонів євро. Голова ради директорів Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Марія Пєвчіх тоді пообіцяла, що фонд добиватиметься санкцій проти Боріса Обносова та Зорікових, щоб заборонити їм в'їзд до Чехії. У середині серпня влада Чехії оголосила про запровадження санкцій проти самого Обносова, його доньки Ольги та зятя.

 

«Ми намагаємося забезпечити, щоб усі ті, хто пов’язаний з режимом Путіна, активно допомагали йому та отримували вигоду від війни в Україні, зазнали покарання таким чином», – зазначив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала (Petr Fiala), коментуючи санкції проти російського бізнесмена.

23.08.2023

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