546-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:47 Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив про можливість застосування ворогом ракетних та авіаційних ударів на День Незалежності України:

"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій, які він може вчиняти".

12:34 Росіяни скинули керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки в Херсоні. Постраждало шестеро людей.

12:20 У Ромнах внаслідок російської повітряної атаки на школу загинули двоє освітян, ще троє людей поранені, є інформація, що під завалами є ще дві людини. Будинок школи знищений.

12:05 Внаслідок грозового шторму знеструмлено 119 населених пунктів у Львівській області, без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів, повідомили в Міненерго. Через негоду знеструмлено 12 населених пунктів у Івано-Франківській області.

Через обстріли залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській та Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 1,473 ГВт·год. Експорт відсутній.

11:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 131 населений пункт на території 10 областей України, підтверджено ураження 40 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:30 У 2023 році прихильників візового режиму з РФ є 79% (десятьма роками раніше – лише 11%, у 2014–2022 роках – у межах 38–50%), безвізового режиму – 10% (2013 року – приблизно 70%, потім і до повномасштабного вторгнення – у межах 40–50%), свідчить травневе опитування КМІС. Прихильників об'єднання з Росією все ще є 1%.

КМІС регулярно у своїх опитування ставив запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?», де респондентам пропонувалося три варіанти відповідей:

• відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами, – із закритими кордонами, візами, митницями;

• Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз і митниць;

• Україна й Росія мають об'єднатися в одну державу.

У 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність, 32% хотіли об’єднання з Росією. У 2000-х роках у середньому 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.

11:15 До Києва з офіційним візитом прибули президенти Литви й Португалії Гітанас Науседа та Марселу Ребелу де Соза.

11:00 У 2023 році до 63% зросла кількість українців, які вважають День Незалежності України найважливішим або улюбленим святом, свідчать результати соціологічних досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології. У 2013 році його називали найважливішим або улюбленим лише 12% опитаних, у 2016–2019 рр. – 16–20%, 2021 року – 37%. Під час опитування можна було обрати щонайбільше п'ять варіантів відповіді.

10:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

128,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

129,2% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

172,6% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

64,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

35,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

10:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Станом на середину серпня 2023 року російські війська продовжували наводити понтонні мости на пунктах пропуску «Чонгар» і «Генічеськ» на межі півдня України з окупованим Кримом. Обидва стаціонарні мости зазнали пошкоджень від українських високоточних ударів на початку серпня 2023 року. Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт. Виниклі вузькі місця означають, що російські війська частково залежать від тривалого обходу через Армянськ на півночі Криму. Це створює додаткові труднощі для російської логістичної мережі на півдні.

10:00 Вночі російські війська впродовж трьох годин атакували Одеську область дронами-камікадзе, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Серед цивільного населення постраждалих немає.

09:50 Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, мали успіх у напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

09:40 Вночі росіяни здійснили пуски ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Усього з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим) було випущено до 20 ударних дронів, 11 з них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України: дев’ять в Одеській та два – в межах Запорізької області, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Станом на 22 серпня українські війська продовжували наступати в селі Роботине та його околицях на заході Запорізької області, є ознаки, що російські сили, ймовірно, мають обмежену присутність у населеному пункті. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 22 серпня, вказують на те, що українські сили просунулися на південному сході Роботиного і на схід від населеного пункту поблизу Новопокровки (13 км на південний схід від Оріхова). Українська 47-а механізована бригада опублікувала 22 серпня відео, на якому її військовослужбовці у супроводі українських журналістів успішно евакуюють цивільне населення з Роботиного. Ця бригада заявила, що її особовий склад прорвав багатоешелоновану російську лінію оборони біля Роботиного і увійшов у селище. Евакуація та присутність українських журналістів свідчить про те, що район Роботиного можуть бути відносно безпечними через ослаблення російських позицій у самому селищі та прилеглій місцевості. Російські максималістські заяви про те, що українські сили утримують позиції лише на північній околиці селища, скоріш за все, не відповідають дійсності, враховуючи відеоматеріали та рапорт 47-ї бригади, хоча більшість російських мілблогерів продовжують визнавати, що українські сили утримують позиції на більшій частині північної частини Роботиного і що російські сили, ймовірно, контролюють більшість позицій на південній околиці селища на цей час.

• Схоже, що російські війська зосереджують свої доступні обмежені підкріплення з інших місць на театрі воєнних дій в Оріхівському напрямку на заході Запорізької області. Український військовий журналіст Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 108-го десантно-штурмового полку (7-ї дивізії повітрянодесантних військ) станом на 16 серпня були розгорнуті біля Роботиного, а станом на 20 серпня - біля Новопокровки. Раніше, станом на 29 липня підрозділи 108-го полку були розгорнуті біля Антонівського мосту, а добровольчий батальйон "Сокіл" 108-го полку ДШВ станом на 14 серпня діяв біля Старомайорського та Урожайного на межі Донецької та Запорізької областей. Частини 56-го полку 7-ї дивізії повітрянодесантних військ, ймовірно, беруть участь у бойових діях у безпосередній близькості від Роботиного з початку серпня. Частини 247-го полку цієї 7-ї дивізії, як видається, все ще діють на південь від Великої Новосілки на межі Донецької та Запорізької областей, хоча відомий російський мілблогер припустив, що деякі з них можуть діяти в районі Роботиного. Частини десантно-штурмових полків 7-ї дивізії можуть бути розгорнуті по двох напрямках як окремі батальйони та взводи. За попередньою оцінкою ISW, передислокація частин 7-ї десантно-штурмової дивізії в район Роботиного свідчить про те, що українські сили серйозно послабили російські сили в цьому районі, а можливе залучення частин усіх трьох десантно-штурмових полків дивізії може свідчити про подальше погіршення російської ситуації в цьому районі.

• Українські наступальні операції на інших ділянках фронту залишаються важливими, оскільки вони можуть змушувати залишати російські підрозділи на місці та запобігти подальшому флангому підкріпленню. Тому критика продовження зусиль України на інших ділянках фронту і заклики до України зосередити всі наявні резерви на одному напрямку є проблематичними. Українські наступальні операції навколо Бахмута змусили залишити підрозділи кількох російських повітряно-десантних дивізій та окремих бригад у цьому районі, як раніше зазначав ISW, що робить їх, швидше за все, недоступними для посилення російської оборони на півдні. Українські наступальні операції на південь від Великої Новосілки, що тривають паралельно з операціями в напрямку Мелітополя, ставлять російську оборону перед численними дилемами і необхідністю вибирати, який напрямок посилити. Раціональне планування кампанії вимагає балансування між зважуванням вирішального головного зусилля і недопущенням того, щоб противник сконцентрував усі резерви на обороні одного очевидного напряму.

• Українське просування в районі Роботиного наближає українські сили до початку операцій проти другої лінії оборони, яка може бути відносно слабшою, ніж перша лінія російської оборони в цьому районі. ISW не спостерігав прибуття нових російських з'єднань або частин у західну частину Запорізької області, окрім бокового перекидання частин 7-ї дивізії ПДВ та прибуття частин батальйону "Ахмат-Юг" у серпні. За повідомленнями, підрозділи 503-го мотострілецького полку (19-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), які раніше діяли поблизу Нестерянки (12 км на північний захід від Роботиного), прибули в безпосередню близькість до Роботиного, ймовірно, для посилення російської оборони в цьому районі, яка провалилися. Російські війська, розгорнуті на ширшому західному оперативному напрямку в Запорізькій області, обороняються від українських контрнаступів з початку контрнаступу без ротації. Російські війська, як видається, не мають вільних регулярних частин у Запорізькій області. Усі елементи російського угруповання в Запорізькій області, які ISW спостерігала в цьому районі протягом місяців, що передували контрнаступу, з того часу були задіяні в оборонних операціях на заході Запорізької області або на межі Донецької та Запорізької областей. З того часу ISW спостерігав додаткові російські підрозділи, які, ймовірно, вже перебували в цьому районі лише після того, як вони почали оборонятися від українських контрнаступальних операцій, і залишається ймовірність того, що деякі ще неспостережувані та непідконтрольні підрозділи можуть займати позиції на другій лінії оборони. Відсутність російських з'єднань і частин на других лініях оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть займати підрозділи частин і з'єднань, які вже беруть участь у бойових діях. Російські тактичні зведення про контратаки в районі Роботиного свідчать про те, що 22-га і 45-та бригади спецназу займають позиції за першою лінією оборони і, можливо, за другою. Підрозділи 22-ї і 45-ї бригад спецназу, як видається, відповідають за проведення контратак проти значного просування українських військ у цьому районі, і тому, ймовірно, є виснаженими. Ймовірна нестача російських оперативних резервів, разом з обмеженими фланговими перекиданнями в західну частину Запорізької області та окремими непідготовленими підрозділами на других лініях оборони, свідчить про те, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищеною. Однак російські з'єднання і частини, які зараз займають другі лінії оборони, наразі майже невідомі, і ISW пропонує цю оцінку з низьким ступенем достовірності.

• Російські сили, здається, стурбовані нещодавнім українським просуванням на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області. Супутникові знимки за листопад 2022, грудень 2022 та серпень 2023 показують, що російські війська за останній місяць помітно прискорили розширення оборонних укріплень поблизу Червоноселівки (38 км на південний захід від Великої Новосілки та 27 км від нинішньої лінії фронту) у Запорізькій області. Український полковник Петро Черник заявив, що створені всі умови для того, щоб українські війська зайшли в Північне Приазов’я та "знесли" російські позиції на півдні України та в окупованому Криму. Черник заявив, що російські війська зміцнюють свої позиції на Перекопському перешийку (приблизно 160 км на північ від Севастополя) і будують в цьому районі три лінії оборони. Черник припустив, що російські війська не будували б додаткової оборони, якби були впевнені, що зможуть утримати свої позиції на Перекопському перешийку. Начальник Головного управління військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські війська створили в Криму чотири невизначені "угруповання" в рамках підготовки українського контрнаступу і зазначив, що такого раніше не було. Будівництво додаткових оборонних укріплень у Запорізькій області та на Перекопському перешийку та створення цих чотирьох "угруповань" у Криму може свідчити про те, що російські війська дедалі більше стурбовані останнім українським просуванням на південному фронті.

• Президент Росії Путін під час бізнес-форуму БРІКС у Південно-Африканській Республіці 22 серпня підтвердив небажання Росії переглядати Чорноморську зернову ініціативу, поки не будуть виконані всі розширені умови Росії.

• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин, можливо, намагається збільшити присутність Ваґнера в Африці в рамках зусиль зберегти Ваґнер як згуртовану та незалежну організацію. OSINT-моніторингова група повідомила 22 серпня, що джерела "Ваґнера" рекламували вакансії на Близькому Сході та в Африці пропонуючи місячну зарплату в розмірі близько 1500 доларів США для роботи на Близькому Сході та приблизно 2050-2640 доларів США для роботи в Африці. Телеграм-канал "Ваґнера" з рекрутингу з початку 2023 року постійно рекламував місячну зарплату в Україні в розмірі близько 2530 доларів США. Значне зниження зарплати узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що «Вагнер» переживає фінансові труднощі та може втрачати персонал через скорочення зарплати. ISW продовжує оцінювати, що нова спроба найму "Ваґнера" може свідчити про те, що Прігожин намагається отримати контракт в Африці та розгорнути наявний і новий персонал з Росії та Білорусі, дії, які Прігожин може розглядати як останній варіант "Ваґнера" зберегти свою незалежність від російського міноборони.

• Делегація міністерства оборони Росії прибула 22 серпня до Лівії, ймовірно, в рамках зусиль міноборони підготувати можливу заміни "групу Ваґнера" приватними військовими компаніями, афілійованими з міноборони.

• Твердження про те, що Міноборони Росії офіційно звільнило номінального російського заступника командувача театром воєнних дій в Україні генерала армії Суровікіна з посади командувача повітряно-космічними силами Росії, викликало стриману реакцію серед російських мілблогерів. Кілька російських мілблогерів стверджували, що новина про нібито звільнення Суровікіна не є новою і нічого не змінює, оскільки російська влада усунула Суровікіна від влади відразу після заколоту Прігожина 24 червня.

• Повідомляється, що Кремль планує скасувати вибори губернатора в Республіці Хакасія, щоб не допустити програшу російського ветерана і забезпечити перемогу "Єдиної Росії", що, ймовірно, демонструє стурбованість Кремля внутрішньою підтримкою війни і крихкість його позірної виборчої легітимності.

• Російські війська 22 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська 22 серпня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

• Російська влада продовжує кампанію релігійних переслідувань в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: