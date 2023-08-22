Генерала Суровікіна звільнено з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ.

Наразі про місце його перебування нічого не відомо.

 

 

Президент Росії Володимир Путін зняв генерала Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на свої джерела, обізнані щодо кадрових рішень в міноборони Росії.

 

«Генерал армії Сергій Суровікін звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу і перебуває в розпорядженні міноборони. Наразі він у короткостроковій відпустці», – розповіло РБК джерело.

 

Раніше про зняття Суровікіна з посади головкома ВКС повідомляв колишній головний редактор радіо «Эхо Москвы» Олексій Вєнєдіктов. За його словами, після зняття з посади командувача Повітряно-космічних сил Суровікін перестав бути й заступником командувача окупаційних військ в Україні.

 

Генерал Суровікін був призначений головкомом ВКС наприкінці листопада 2017 року. У 2017–2019 роках із перервою у кілька місяців керував російським угрупуванням у Сирії. 8 жовтня 2022 року стало відомо, що Суровікін був призначений командувачем окупаційних військ в Україні. 11 січня 2023 року Суровікіна на чолі об'єднаного угруповання окупаційних військ змінив начальник генштабу Валерій Гєрасімов. Суровікін став його заступником.

 

Генерал Суровікін не з'являвся на публіці з 24 червня, відколи записав звернення із закликом до бійців ПВК «Ваґнер» на чолі з Прігожиним зупинити заколот. Після цього газета The New York Times повідомляла з покликом на джерела, що генерал Суровікін міг знати про плани Прігожина.

 

29 червня газета The Financial Times з покликом на джерела написала, що Суровікіна затримано. Інформаційна аґенція Bloomberg стверджувала, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки із Прігожиним. Деякі російські Telegram-канали запевняли, що Суровікіна спочатку утримували у СІЗО «Лефортово» на допитах, а потім «у більш комфортних умовах», за яких він міг спілкуватися телефоном із дружиною.

 

Наразі про місце перебування генерала Суровікіна нічого не відомо.

22.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
544-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
21.08.23 | | Україна
543-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
20.08.23 | | Україна
Сейшн
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: про сплеск величезної сили просвітління розмова відбулася на Ранчо 27 травня 1978 року.
19.08.23 | | Минуле
542-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
19.08.23 | | Україна
“Запорожець за Дунаєм”: невдале перелицювання
Олеся Ісаюк
Львівська опера стилізувала постановку під сучасність. Але ж замало лиш викинути з твору славослів’я Романових чи “дружби народів”
18.08.23 | | Галичина
«Simon&Schuster» видасть «Амадоку» Софії Андрухович.
Бестселер «Амадока» Софії Андрухович вийде друком в одному з найбільших у світі видавництв «Simon & Schuster» (США). Англійська – тринадцята мова, якою побачить світ книжка української письменниці.
18.08.23 | | Штука
Серпневі сецесії
Юрко ПРОХАСЬКО
Коли все літнє увиразнюється, усталюється, укладається, узвичаюється, тут же скромно і стрімко скрадається тремка і тривожна тінь, тактильний натяк скорого спаду
18.08.23 | | Дискурси
Ковчег із Жаданом у Києві
Після двох аншлагів у Львівській національній опері проєкт “Птах” прямує до столиці. В основі проєкту – мистецьке видання та вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музикантів на створення пісень.
18.08.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.