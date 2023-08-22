Генерала Суровікіна звільнено з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ.

Наразі про місце його перебування нічого не відомо.

Президент Росії Володимир Путін зняв генерала Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на свої джерела, обізнані щодо кадрових рішень в міноборони Росії.

«Генерал армії Сергій Суровікін звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу і перебуває в розпорядженні міноборони. Наразі він у короткостроковій відпустці», – розповіло РБК джерело.

Раніше про зняття Суровікіна з посади головкома ВКС повідомляв колишній головний редактор радіо «Эхо Москвы» Олексій Вєнєдіктов. За його словами, після зняття з посади командувача Повітряно-космічних сил Суровікін перестав бути й заступником командувача окупаційних військ в Україні.

Генерал Суровікін був призначений головкомом ВКС наприкінці листопада 2017 року. У 2017–2019 роках із перервою у кілька місяців керував російським угрупуванням у Сирії. 8 жовтня 2022 року стало відомо, що Суровікін був призначений командувачем окупаційних військ в Україні. 11 січня 2023 року Суровікіна на чолі об'єднаного угруповання окупаційних військ змінив начальник генштабу Валерій Гєрасімов. Суровікін став його заступником.

Генерал Суровікін не з'являвся на публіці з 24 червня, відколи записав звернення із закликом до бійців ПВК «Ваґнер» на чолі з Прігожиним зупинити заколот. Після цього газета The New York Times повідомляла з покликом на джерела, що генерал Суровікін міг знати про плани Прігожина.

29 червня газета The Financial Times з покликом на джерела написала, що Суровікіна затримано. Інформаційна аґенція Bloomberg стверджувала, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки із Прігожиним. Деякі російські Telegram-канали запевняли, що Суровікіна спочатку утримували у СІЗО «Лефортово» на допитах, а потім «у більш комфортних умовах», за яких він міг спілкуватися телефоном із дружиною.

Наразі про місце перебування генерала Суровікіна нічого не відомо.