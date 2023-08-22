545-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

127,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

48,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

128,8% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

171,9% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

64,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

35,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

10:03 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

19 серпня 2023 року середній бомбардувальник Ту-22М3 російської дальньої авіації був, ймовірно, знищений на авіабазі Сольці-2 в Новгородській області, що за 650 км від кордону з Україною. Міністерство оборони Росії повідомило, що атака була здійснена безпілотним літальним апаратом (БПЛА) типу коптер. Якщо це правда, це робить вагомішою оцінку, що деякі атаки БПЛА проти російських військових цілей здійснюються з території Росії. Малоймовірно, що коптерні БПЛА мають достатню дальність польоту, щоб досягти об'єкт Сольці-2 з-за меж Росії. Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для запуску сумнозвісно неточних важких протикорабельних ракет Х-22 проти України. На початку війни вони також здійснили інтенсивне бомбардування Маріуполя некерованими бомбами. Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову ставить під сумнів здатність Росії захищати стратегічні об'єкти в глибині країни.

09:55 Вночі росіяни знову атакували Запоріжжя, внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки, постраждалих немає, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

09:50 Російські війська зранку завдали ракетного удару по Кривому Розі, попередньо постраждала одна людина, пошкоджено 20 приватних будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:45 Українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті, продовжуючи наступ на Мелітопольському напрямку, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України. Українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська досягли тактично значущих успіхів у районі Роботиного на заході Запорізької області 20-21 серпня, продовжуючи контрнаступальні операції на адміністративній межі між Донецькою та Запорізькою областями та на сході України. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, показують, що українські війська досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова). Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили досягли успіху на південний схід від Роботиного та південніше Малої Токмачки, а російські війська безуспішно контратакували на схід від Роботиного. Маляр і російські джерела заявили, що в Роботиному тривають бої. Прокремлівський мілблогер стверджував, що українські війська після посилення атак на рубежі Роботине-Вербове (21 км на південний схід від Оріхова) захопили деякі позиції на частині передової оборони Росії. Деякі російські джерела повідомили, що російські сили в рамках своєї еластичної оборони відступили з деяких позицій біля Вербового, ймовірно, у відповідь на український наступ на південь від Малої Токмачки. Раніше ISW оцінювало, що українські атаки на Роботине є тактично важливими, оскільки просування України в цьому районі може дозволити українським силам почати діяти в обхід найщільніших російських мінних полів. Успіхи України в цій галузі, ймовірно, підтверджують цю оцінку. Постійне просування України в районі Роботина також, ймовірно, спрямоване на знесилення російських сил, які доклали значних зусиль, матеріальних і людських ресурсів для утримання позицій навколо Роботина.

• Повідомляється, що минулого тижня українські війська також просунулися на Бахмутському та Кремінному напрямках і продовжують контрнаступальні операції на південь і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької та сході Запорізької областей. Маляр заявила, що за останній тиждень українські війська відвоювали три квадратних кілометри навколо Бахмута та загалом 43 квадратних кілометри після захоплення Бахмута силами "Ваґнера" у травні 2023 року. Голова Сєвєродонецької міськадміністрації Андрій Власенко повідомив, що українські війська досягли неуточнених успіхів на південь від Кремінної, ведучи активну мобільну оборону в цьому районі.

• Російські мілблогери продовжують вказувати на те, що російським військам не вистачає техніки і вони страждають від низького морального духу на всій лінії фронту. Командир батальйону "Восток" Ходаковський заявив, що російські війська продовжують стикатися з проблемами контрбатарейної боротьби після того, як російські війська почали відчувати нестачу артилерійських систем, і стверджував, що російські війська почали отримувати "застарілі" буксирувані гаубиці Д-20. Ходаковський стверджував, що "застарілі" гаубиці Д-20 не придатні для контрбатарейної боротьби, ймовірно, маючи на увазі знос стволів через постійне їхнє використання, що з часом знижує точність ствольної артилерії. Численні мілблогери, особливо після звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Попова на початку липня, стверджують, що російським військам бракує адекватних контрбатарейних можливостей. Інший російський мілблогер, однак, стверджує, що російські війська вдосконалюють артилерійську тактику і що артилерійські підрозділи стали значно точнішими, ніж рік тому. Можливо, цей мілблогер припускає, що мобілізовані військовослужбовці, які не мали попереднього військового досвіду, навчилися точно уражати цілі. Постійні скарги від російських військовослужбовців свідчать про те, що міністерство оборони Росії не бажає або не може вирішити проблему постійної нестачі техніки та низького морального духу. Однак, можливо, російські війська вдосконалюють тактику і вчаться на попередніх помилках, оскільки війна триває. Затягування конфлікту, частково зумовлене затримками в наданні західної допомоги Україні, дає російським військам час для вдосконалення і навчання на своїх помилках.

• Міністерство оборони Росії створює нові військові формування, можливо, для того, щоб дозволити більш боєздатним підрозділам, які зараз захищають Херсонську область, передислокуватися на більш критичні ділянки фронту. Міністерство оборони Великої Британії повідомило 21 серпня, що російські військові, найімовірніше, формують нову 18-ту загальновійськову армію з інших частин, які зараз діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус. Нова армія складатиметься здебільшого з мобілізованих військовослужбовців і зосередиться на оборонних операціях у південній Україні. 5 червня російська влада в Дальнєгорську (Приморський край) заявила, що новостворена 25-а загальновійськова армія (Південний військовий округ), до якої міністерство оборони Росії з середини травня набирає добровольців з Далекого Сходу Росії, буде розгорнутий у Запорізькій та Херсонській областях у грудні 2023 р. Раніше, влітку 2022 року, міністерство оборони Росії сформувало 3-й армійський корпус (Західний військовий округ) з переважно добровольчих батальйонів, які потім були значною мірою знищені в Харківській області та Бахмуті. Формування та повідомлення про майбутнє розгортання нових 18-ї та 25-ї армійських корпусів на півдні України, ймовірно, мають на меті дозволити ефективнішим регулярним з'єднанням, таким як 49-а АК (Південний військовий округ), яка зараз діє в Херсонській області, передислокуватися на важливіші ділянки фронту, можливо, з метою зміцнення виснаженої в результаті бойових дій ослабленої оборони російських військ.

• Російські інсайдерські джерела повідомили, що міністр оборони Росії Шойгу і начальник генштабу генерал армії Герасімов, можливо, остаточно завоювали прихильність президента Росії Путіна після заколоту "групи Ваґнера" 24 червня. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Путін відклав зустріч з Дюміним, колишнім своїм охоронцем, а нинішнім губернатором Тульської області, і змусив його публічно проводжати Шойгу на недавньому форумі «Армія-2023» у Москві, ймовірно, публічно підпорядковуючи його міністру оборони. Джерело також стверджувало, що невизначені аспекти угоди Путіна і Вагнера розвалилися з невідомих причин, що може свідчити про збільшення прихильності Путіна до Шойгу та Герасимова, якщо це правда.

• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин, можливо, намагається відновити "Ваґнер" в Африці, і деякі російські джерела подають ці зусилля як необхідні для виживання "Ваґнера".

• Деякі російські джерела, ймовірно, проводять інформаційну операцію, щоб перебільшити ступінь боротьби за виживання компанії "Ваґнер", можливо, на підтримку зусиль міністерства оборони Росії, спрямованих на знищення репутації Прмгожина і всієї групи "Ваґнер".

• Російські джерела робили і спростовували заяви про значне просування російських військ на Куп'янському напрямку на тлі продовження наступальних дій 21 серпня.

• Російські війська провели наступальні операції під Кремінною, Бахмутом та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед під Бахмутом.

• Російський уряд продовжує впроваджувати обов'язкові націоналістичні та мілітаристські курси в навчальні програми середніх шкіл з метою популяризації військової служби серед російської молоді.

• За повідомленнями, білоруська влада в Білорусі піддає прокремлівській пропаганді примусово депортованих українських дітей.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Краснопілля, Грабовське, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Торського, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Привілля та Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Томариного, Дач, Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Золота Балка, Микільське, Херсон, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.