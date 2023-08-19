543-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:34 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Нідерландів:

"Попереду, як завжди, предметні переговори з прем'єр-міністром Марком Рютте. Головне питання - F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності"

13:31 В Росії на тиждень заблоковано рух поїздів на БАМі: в Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу, розмивши залізничні колії Байкало-Амурської магістралі. Підмито 200 метрів залізничного полотна і пошкоджено 10 опор контактної мережі. Приблизний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт – 26 серпня.

13:04 Міністерство культури та інформаційної політики України знову закликає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО після обстрілу центру Чернігова, оскільки внаслідок влучання російської ракети повністю знищено пам'ятку архітектури місцевого значення Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджено пам'ятку архітектури національного значення П'ятницьку церкву, яка віднесена до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".

12:38 Якщо українській військовій авіації вдасться здобути перевагу в повітрі, темпи контрнаступу Сил оборони будуть значно вищими, сказав генерал-лейтенант, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в ефірі телемарафону:

"Ми завоювали перевагу і панування в повітрі в Україні. Крім тимчасово окупованих територій – там, безумовно, панує ворожа авіація. Основна загроза, яка є, – це літаки Су-35. Аби їх знищити, достатньо ланки літаків типу F-16, Jazz 39 Gripen. І в перспективі на майбутнє – повністю завоювати перевагу в повітрі. Зараз завдяки міжнародним партнерам наявні в України літаки модернізовані. Зокрема, Су-27 може працювати з протирадіолокаційною ракетою AGM-88 HARM; МІГ-29 – з бомбами GBU-62; Су-24 – з ракетами типу Storm Shadow/SCALP; Су-25 застосовує американські некеровані ракети типу Zuni. Але, безумовно, цього недостатньо. Це нештатні засоби озброєння, тому ефективність їх застосування значно нижча… Але ми працюємо тими силами і засобами, які є. На жаль, українські літаки за тактико-технічними характеристиками значно поступаються російським Су-35, що не дає можливості збивати їх у повітрі. Якщо радіолокатор Су-35 – до 400 кілометрів, то наш літак – це всього 80–90 кілометрів. Ми ще не побачимо, а по нас уже буде пущена ракета. Якщо взяти відповідно зону ураження літаків, то, для прикладу, літак Су-35 – це більше 200 кілометрів, а наш МІГ-29, типу Су-27 – це всього від 20 до 40 кілометрів. Тобто ми не встигнемо піднятися з аеродрому, а наш літак уже буде в зоні ураження противника. Щоразу по нашому пілоту йде від 5 до 9 літаків різних типів. Обстріли йдуть як із землі, так і з повітря. Завдяки професійній підготовці нам удається виходити з-під удару, але, на жаль, є втрати – і пілотів, і літаків. У таких умовах ми працюємо, але ми виконуємо завдання".

12:27 Перша російська місячна програма зазнала фіаско, автоматична міжпланетна станція "Луна-25" "припинила своє існування" внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця, повідомив "Роскосмос". Зв'язок з апаратом було втрачено 19 серпня близько 14:57. Попередню станцію "Луна-24" було запущено 1976 року Радянським Союзом.

12:02 Внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова загинули семеро людей, включно з шестирічною дівчинкою, поранено 148 осіб, зокрема 15 дітей, повідомили в МВС України. Ракета зруйнувала драмтеатр.

11:29 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 142 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 245 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:02 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Керівництво Повітряно-космічних сил Росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною Росією. За останні місяці спектр загроз, які добре проникають всередину Росії, збільшився. Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, тому що президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це не матиме значного прямого впливу на росіян. Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. Крім того, почастішали повідомлення про те, що ракети С-200 завдають ударів по Росії. Ця 7,5-тонна зброя радянських часів довжиною 11 метрів знята з озброєння України з ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета. Особливо тиск, ймовірно, буде стосуватися начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова; головнокомандувач ПКС генерал Сєрґєй Суровікін залишається відсутнім, його підозрюють у причетності до заколоту "групи Ваґнера" в червні 2023 року.

10:30 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

127,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

48,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

128,1% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

170,2% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

64,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:35 Українські військові починають тестувати шведські бойові літаки Gripen, а України веде перемовини, щоб ці літаки "з’явилися у нашому небі", повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська вдень 19 серпня завдали ракетного удару по центру Чернігова – після того, як вночі завдали серії ударів з безпілотників "Шахед".

• Російські джерела стверджують, що 19 серпня українські війська завдали удару з безпілотників по авіабазі Сольці в Новгородській області та пошкодили стратегічні літаки. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що вогонь пошкодив щонайменше два літаки (на авіабазі в Сольцах перебувала невстановлена ​​кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3) та що російські війська перемістили неушкоджений літак на авіабазу Оленя в Мурманській області.

• Українські війська 19 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись на лінії Авдіївка–Донецьк і на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Геолокаційні відео, опубліковані 16 серпня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від Невельського (безпосередньо на захід від міста Донецьк). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. 18 серпня CBS News повідомило, що анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просуваються в напрямку Токмака (великий російський опорний пункт на заході Запорізької області) і розмінували російське мінне поле на північ від міста. Офіційні особи США, ймовірно, мають на увазі нещодавні українські наступи на північ і схід від Роботиного (приблизно 23 км на північний схід від Токмака). Раніше ISW оцінювало, що останні українські наступи поблизу невеликих населених пунктів на межі Донецької та Запорізької та на заході Запорізької областей, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній. Ці успіхи можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть швидшому просуванню досягненням України.

• Президент Росії Путін 19 серпня в Ростові-на-Дону провів зустріч із начальником генштабу ЗС РФ, командувачем ТВД генералом армії Ґєрасімовим і старшим офіцерським складом Південного військового округу. Візит Путіна, ймовірно, є публічним жестом того, що він продовжує підтримувати Ґєрасімова та його групу командирів, незважаючи на те, що вони не змогли зупинити повстання "Ваґнера" або досягти воєнних цілей, які поставив перед ними Путін. Візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після повстання, і він, ймовірно, намагається представити себе таким, що контролює свій режим і армію.

• Міністерство оборони Росії продовжує підготовку для можливої заміни сил "групи Ваґнера" приватними військовими компаніями, афілійованими з міноборони. Джерело, пов’язане з "Ваґнером", повідомляє про те, що тривають спроби вербувати персонал "Ваґнера" для відправлення в місії за кордоном у складі інших ПВК. Джерело стверджує, що невказана російська влада – ймовірно, посилаючись на міноборони Росії – формує нову ПВК "Російський експедиційний корпус" на базі однієї з передових бригад спецпризначенців. Джерело також стверджувало, що міноборони Росії контролює ПВК "Редут" (також відому як ПВК "Звезда"), яка зараз набирає персонал для місій в Африці, а не в Україні. Джерело припустило, що ПВК "Редут", можливо, намагалася залучити бійців "Ваґнера" до операцій "Редута" в Африці, посилаючись на заяву, яку командири "Ваґнера" опублікували 9 серпня, попереджаючи бійців про дзвінки від "другосортних" ПВК, які рекламують роботу в Африці. Міністерство оборони Росії, можливо, намагається переманити співробітників ПВК "Ваґнера" новими можливостями роботи в підконтрольних міноборони ПВК у рамках ширшої спроби знищити ПВК "Ваґнера".

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей і просунулися на окремих ділянках.

• Прем’єр-міністр Росії Мішустін 17 серпня підписав указ про створення Донецького вищого загальновійськового командного училища при міноборони Росії, ймовірно, з метою подальшої інтеграції маріонеткових військових формувань в окупованих Донецькій і Луганській областях.

• Російські чиновники продовжують депортувати дітей з окупованої України до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень і російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: