542-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:21 Російські війська вранці вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Є поранені та загиблі, повідомляє "Суспільне".

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 123 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:00 "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд №119/120 Київ - Холм, який курсуватиме з 3 вересня, повідомила "Укрзалізниця".

Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Холма о 17:27. З Холма польський інтерсіті IC21100 відправляється до Варшави о 18:12, прибуває у Варшаву о 21:02.

Зворотне відправлення з Холма о 10:23 (інтерсіті IC12100 відправляється з Варшави о 06:05 і прибуває до Холма о 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

11:23 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:11 На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на ворога, утримувати ініціативу і вражати його, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону: "Ворог намагається потужно відбивати наші атаки, і у першу чергу, використовуючи артилерію. За цю добу ворог здійснив 578 обстрілів, 10 авіанальотів. Загалом відбулося 11 боєзіткнень, в ході яких ми знищили 75 окупантів, 152 зазнали поранення, трьох взяли в полон. Крім того, було знищено 2 ворожі бронеавтомобілі, бойову машину піхоти, бойову машину десанту, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", один самохідний міномет "Тюльпан", гаубицю Д-30, склад з боєприпасами, склад з паливо-мастильними матеріалами, радіолокаційну станцію "Зоопарк" і 2 безпілотника.

10:37 Російські війська відчувають логістичне "провалля" і починають економити снаряди, відзначила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: у деякі дні минулого тижня "провалля" в показниках обстрілів було до 40 обстрілів на добу, а зараз окупанти намагаються знову підтягнути цей показник до 80, "але при цьому, кількість снарядів у цих обстрілах значно менша, ніж та, яка була в минулі тижні, попередні, коли вони обстрілювали 70-80 обстрілів на добу і використовували 500 і більше снарядів. Зараз на рівні 80 обстрілів вони використовують 300 снарядів, до прикладу".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня більша частина лінії фронту залишалася статичною. Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, звільнивши, незважаючи на запеклий опір з боку росіян, село Урожайне. На півночі російські війська продовжували зондувальні атаки в районі Куп'янська, але не досягли значних успіхів. По всьому фронту обидві сторони стикаються зі схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені позиції, маючи при цьому обмежені сили, щоб розпочати нові атаки.

09:55 Російські війська атакували дронами-камікадзе один з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині, внаслідок падіння уламків виникла пожежа, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Жертв і постраждалих немає.

09:50 Вночі Хмельниччина знову була атакована ворогом, в кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Дві жінки були поранені уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

127,0% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

48,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

127,9% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

169,2% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

64,1% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували з північного напрямку з району Курська 17 БпЛА «Shahed-136/131», 15 з них знищено Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України у північних та центральних, а також і західних областях, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Газета The Washington Post повідомила 17 серпня, що, за оцінками американської розвідки, український контрнаступ не зможе досягти Мелітополя на заході Запорізької області і не досягне своєї головної мети - розірвати російський сухопутний міст до Криму. Як повідомляється, у неперевіреній оцінці розвідки йдеться, що ефективні російські оборонні операції та щільні мінні поля стримували і стримуватимуть українське просування. Як повідомляється, анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просунуться в межах кількох миль від Мелітополя, але не далі. Просування України в межах кількох миль від Мелітополя призведе до того, що критично важливі автомобільні та залізничні сполучення, на які Росія покладається для постачання своїх сил, потраплять у зону дії українських артилерійських систем, серйозно підірвавши здатність Росії продовжувати їх використовувати з цією метою. З опублікованих звітів незрозуміло, чому аналітики американської розвідки дійшли висновку, що захоплення Мелітополя є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний міст. Фактично ISW оцінило, що Україна має багато варіантів переривання критично важливих російських наземних комунікацій уздовж північного узбережжя Азовського моря, лише одним із яких є захоплення Мелітополя. Зокрема, 15 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, яка відрізняється від передбачуваної оцінки розвідки, заявивши, що перспективи контрнаступу України для досягнення значних «стратегічних здобутків» залишатимуться неясними принаймні місяць або довше.

• Наразі передчасно робити висновки про загальний успіх українських контрнаступальних операцій, що тривають на кількох напрямках і переслідують кілька різних цілей. ISW постійно оцінює, що український контрнаступ буде тривалою, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуть відбуватися у фазах різного темпу. Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значущих операцій. ISW продовжує оцінювати, що українські контрнаступальні операції значно погіршують оборону російських сил і що загальна ослаблення лінії російської оборони створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно значущим в оперативному плані.

• 18 серпня українські війська продовжували наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися далі в районі Роботиного на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, показують, що українські сили утримують позиції в північно-східній частині Роботино (10 км на південь від Оріхова), звідки, як раніше стверджували російські джерела, російські сили мали витіснити українські сили. Відео підтверджує, що нещодавнє просування України в районі Роботине, ймовірно, було тактично значущим, і ISW раніше оцінювало, що таке просування, ймовірно, відображає значну деградацію російських сил, які захищають цей район. 18 серпня російські мілблогери заявили, що українські сили контролюють північну частину Роботиного та проводили штурм у невизначених районах на південь і південний схід від населеного пункту після того, як російські війська "тимчасово відійшли" з самого Роботиного, суґеруючи, що українські сили просунулися далі в цьому районі. Відносна швидкість цього передбачуваного просування українських військ свідчить про те, що райони на північ від населеного пункту могли бути сильніше заміновані, ніж райони, куди зараз намагаються просунутися українські сили. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, також показують, що українські сили досягли незначних успіхів на південь від Урожайного в районі межі Донецької та Запорізької області.

• Кремль активізував свої зусилля, щоб посилити свій довгостроковий контроль над російським інформаційним простором, ставлячи під загрозу довіру до російських джерел, які інформують Захід про реалії бойових дій в Україні. Контроль Кремля над контентом мілблогерів замінить тактичні та оперативні звіти про війну в Україні кремлівськими наративами та зробить точне висвітлення реалій на полі бою складнішим.

• Речник українського оперативного командування "Південь" капітан першого рангу Наталія Гуменюк спростувала заяви Росії про те, що російська влада належним чином відремонтувала міст Чонгар після українського удару 6 серпня. Гуменюк заявила, що російські чиновники продовжують ремонт на мостах через Чонгар і Генічеськ і що російські чиновники відчувають труднощі з ремонтом через брак відповідних спеціалістів, готових виїжджати в небезпечні зони. Гуменюк повідомила, що російські війська намагаються використовувати альтернативні понтонні переправи на Чонгарському та Генічеському мостах для транспортування великих вантажів техніки, оскільки мости наразі не можуть витримувати великі вантажі. Гуменюк також заявила, що російська військова логістика продовжує спиратися на трасу М-17 (Армянськ-Олешки). Заява Гуменюка про те, що російські сили продовжують використовувати альтернативну понтонну переправу на мості Чонгар для важких вантажів, вказує на те, що російська влада, ймовірно, вибрала швидкий, короткочасний ремонт на мосту замість більш тривалого капітального ремонту. Російська влада, ймовірно, вирішила віддати перевагу частковому відкриттю критичних наземних ліній комунікацій над повним ремонтом мостів, які підтримують важливий військовий і цивільний транспорт.

• Російські війська 18 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авіївка — місто Донецьк і на межі Донецької та Запорізької областей і на окремих ділянках просунулися вперед.

• Глава Росгвардії Золотов нібито намагається усунути з посади міністра оборони Шойґу. Російський адвокат Качур, якого Слідчий комітет Росії заочно звинуватив у розтраті та хабарництві у 2022 році, стверджуючи, що володіє інсайдерською інформацією про внутрішню політику Кремля, повідомив, що Золотов сподівався замінити Шойґу на "одного зі своїх колишніх підлеглих і колишніх ад’ютантів Путіна" – можливо, мається на увазі нинішній губернатор Тульської області Дюмін. Джерело стверджувало, що нещодавній законопроект, який дозволяє Росгвардії отримувати важку військову техніку, був компенсацією Кремля Золотову за відсіч його спробам усунути Шойгу. Інше російське інсайдерське джерело стверджувало 3 серпня, що Дюмін також намагається усунути Шойгу з посади міністра оборони.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: