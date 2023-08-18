541-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:43 Україна незабаром отримає нові пакети військової допомоги від країн-партнерів, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками п'ятничної наради. "Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", – поінформував Зеленський. З його слів, на нараді обговорили інформацію про ситуацію на фронті, зокрема про оборону і наступ, а також результати застосування дронів і закриті доповіді СБУ і ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.

13:16 Печерський суд продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Києві 26 травня, коли загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Тандир залишатиметься під вартою до 9 вересня.

13:01 Через обстріли без світла далі залишаються частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях, повідомили в Міненерго. За минулу добу тимчасово вимикалися повітряні лінії електропередачі 330 кВ у Дніпропетровській області та Тернопільська-Хмельницька, а також повітряна лінія 10 кВ у Бориспільському районі.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3,815 ГВт·год. Експорт відсутній.

12:40 Колишньому народному депутатові, членові "ОПЗЖ" Іллі Киві повідомили про ще одну підозру – Державне бюро розслідувань закидає йому публічні заклики до повалення конституційного ладу і пропаганду війни; за це йому загрожує до п'яти років тюрми із конфіскацією майна. Раніше Киві оголошували підозри у держзраді і закликах до повалення конституційного ладу. Наразі він переховується в Росії.

12:25 Перше судно, що вийшло з Одеси після вицофування Росії з "зернової ініціативи" – контейнеровоз JOSEPH SCHULTE – дійшов до стоянки у Мармуровому морі поблизу контейнерного терміналу в Амбарлі, Туреччина. До протоки Босфор увійшов із Чорного моря о 06:05.

11:59 Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра підтвердив інформацію про згоду США на відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. "Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Тепер ми продовжимо обговорення цього питання з нашими європейськими партнерами", – написав Гукстра у соцмережі X.

11:35 На території порту в Новоросійську спалахнула пожежа. Як стверджує телеграм-канал Shot, у вантажному терміналі горять дерев'яні палети на площі 1300 квадратних метрів.

11:24 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 127 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 89 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинули 2 цивільні особи та 4 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

15 серпня 2023 року перший заступник голови адміністрації президента Росії Кірієнко приїхав у Донецьк на окупованому Росією сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти. У Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівку з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів. У ЗМІ на окупованих територіях також працюють журналісти з Росії. З 1 вересня 2023 року до шкіл на окупованих територіях України та по всій РФ надійде новий підручник з історії Росії. У книзі вихваляється так звана "спеціальна військова операція" та описується Україна як ультратерористична держава. Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору в окупованих регіонах для розмивання української національної ідентичності.

11:02 Прокуратура прийняла постанову про закриття кримінального провадження проти відомих львівських волонтерів Олеся Дзиндри та Юрія Музичука, яку відкрили рік року за фальшивими звинуваченнями.

10:44 США підтримують зусилля на досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, перемогою в Україні буде повне виведення російських сил з України, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

10:29 На заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура вчора зранку о 07:50 було скоєно замах на вбивство, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: "Напад у = центрі міста, замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Сокура вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Зловмисників затримано, вони дають свідчення на замовників".

10:17 США схвалили відправку винищувачів F16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно буде завершено підготовку пілотів, давши офіційні запевнення про прискорення Сполученими Штатами схвалення всіх необхідних формальностей, передає Reuters.

10:09 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

126,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

48,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

127,7% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

168,5% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

64,1% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:55 Москву знову атакував безпілотник, вночі вибух прогримів у районі бізнес-центру "Москва-Сіті", пошкоджено будівлю "Експоцентру".

09:45 Українські війська атакують південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони відбили атаки росіян, які вели безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області. Тривають важкі бої.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Командир батальйону «Восток» Алєксандр Ходаковскій запропонував Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, повернувшись до наративу, якого майже не використовували з часів збройного заколоту фінансиста "групи Ваґнера" Пріґожина. Ходаковскій заявив, що Росія не зможе повалити Україну воєнними методами у найближчій перспективі та що російські війська навряд чи легко додатково захоплять українські міста, – повторюючи коментарі Пріґожина, зроблені у квітні 2023 року. Ходаковскій дійшов висновку, що Росії, найімовірніше, доведеться піти на «перемир’я» та що Москва може вступити з Україною у фазу "ні миру, ні війни". Ходаковскій припустив, що Україна буде достатньо ослаблена в цьому стані замороженого конфлікту та що Росія зможе мати більше впливу на Україну в такій ситуації, ніж вона може зараз під час "спеціальної військової операції". Російські джерела періодично стверджували, що кремлівська фракція зацікавлена ​​в замороженні війни вздовж нинішньої лінії фронту з подібних причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю й економічними наслідками війни. Обговорення цього наративу затихло через відносне мовчання Пріґожина після повстання "Ваґнера" 24 червня та арешту палкого ультранаціоналіста Іґоря Ґіркіна, який постійно закликав Кремль чинити опір фракції, яка прагне заморозити війну. Можливо, Ходаковскій повторно вводить цей наратив у російський інформаційний простір від імені фракції, нібито зацікавленої в замороженні війни, хоча, ймовірно, має обмежений вплив на саме російське керівництво.

• Ходаковскій командує силами, які обороняються в районі межі Донецької та Запорізької областей, і його коментарі про замороження війни з'явилися після звільнення українськими військами селища Урожайне 16 серпня, суґеруючи, що нещодавні успіхи України можуть значно послабити довіру до російської оборони вздовж ширшого фронту на півдні України. Раніше Ходаковскій висловлював занепокоєння з приводу російської оборони в районі межі Донецької та Запорізької області, зокрема щодо слабких контрбатарейних можливостей Росії, її великих втрат, виснажених російських сил і відсутності резервів. Він уже закликав до оперативної паузи 13 серпня, щоб російські сили могли накопичити ресурси для нової операції. Перехід Ходаковского від заклику до оперативної паузи до пропозиції, щоб Росія заморозила конфлікт, ймовірно, пов’язана з його власним досвідом нещодавніх тактично важливих українських досягнень і погіршенням оборони російських сил.

• Нещодавні українські наступи поблизу невеликих населених пунктів на межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній. Український полковник Петро Черник 15 серпня пояснив, що триешелонна лінія російської оборони на півдні України складається з першої лінії мінних полів на кілька кілометрів; друга лінія – зосередження артилерії, техніки й особового складу; і третя лінія тилових позицій, призначена для збереження ресурсів. Нещодавні українські просування на північ і північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) можуть дозволити українським силам почати діяти в районах за найщільнішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть менш заміновані, то вони, ймовірно, будуть сприятливішими для швидшого просування українських сил. Однак ISW не має можливості оцінити щільність або глибину російських мінних полів.

• Російські війська доклали значних зусиль, ресурсів і особового складу для утримання таких населених пунктів, як Роботине та Урожайне, тому нещодавні українські успіхи в цих районах, ймовірно, відображають ширше виснаження російських сил, що обороняють ці населені пункти. ISW продовжує оцінювати, що російським силам не вистачає значних оперативних резервів, а інтенсивні зусилля Росії утримати ці населені пункти замість того, щоб відвести свої сили, означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю виснажити російські підрозділи перед наступом. ISW нещодавно спостерігала, як російські війська здійснюють бокову передислокацію підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії з Херсонської області та, можливо, з межі Донецької та Запорізької областей до району Роботиного – це додатково свідчить про те, що останні українські наступи значно погіршили російські сили, які з початку контрнаступу без ротації тримали оборону в західній частині Запорізької області. Відсутність російських оперативних резервів означає, що російським військам доведеться зміцнювати одні ділянки фронту за рахунок ослаблення інших, що може дати українським військам можливості це використати. Нещодавня скарга Ходаковского на те, що російське командування не спромоглося надіслати підкріплення для захисту виснажених російських сил, які захищали Урожайне, може свідчити про те, що російське командування вже робить важкий вибір щодо того, яким секторам надати пріоритет під час просування українських військ. Здається, у разі українського прориву російським військам все частіше доводитиметься відходити на підготовлені оборонні позиції другої лінії без значної підтримки, а подальше виснаження російських сил створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно значущим з оперативної точки зору.

• Українські війська вчора продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили досягли незначних успіхів у південній Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, вказують на те, що українські сили просувалися на південний захід від Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова). Генштаб України повідомив, що вчора українські війська збили два російські ударні вертольоти Ка-52. Знищення двох російських гелікоптерів Ка-52 в один і той же день може свідчити про те, що тривалі операції російської авіації без відпочинку можуть призвести до виснаження обмеженого складу пілотів Росії, хоча було б передчасно робити однозначні висновки з двох випадків.

• Зусилля Росії збільшити внутрішнє виробництво іранських безпілотників Shahed-136/-131 вказують на те, що вона прагне розвинути довгострокову здатність проводити великі серії ударів в Україні. Газета The Washington Post повідомила, що завод із виробництва безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга" має намір побудувати 6000 іранських безпілотників "Шахед" до 2025 року. Газета процитувала витік документів від розчарованого працівника заводу в Алабузі, у яких йдеться про те, що Росія прагне розвинути можливості виробництва безпілотників, які перевищують виробничі потужності Ірану, і має на меті вдосконалити наявні можливості іранських безпілотників "Шахед-131" та "Шахед -136", зосереджуючись на виробництві та вдосконаленні варіанту Shahed-136, який має корисне навантаження в 10 разів більше, ніж Shahed-131. Росія, ймовірно, незадоволена якістю безпілотників Shahed-131 і -136, які їй постачає Іран, але, ймовірно, прагне зберегти Іран як довгострокового стратегічного оборонного партнера. Документи, оприлюднені Washington Post, свідчать про те, що Іран постійно мав перевагу над Росією, надаючи безпілотники Shahed на іранських, а не на російських умовах. The Washington Post повідомляється, що приблизно 25 відсотків наданих Іраном дронів прибувають пошкодженими, багато з них – навіть непрацездатними.

• Російські повідомлення про стан Чонгарського мосту в окупованій Херсонській області свідчать про те, що українські удари порушили основну російську наземну лінію комунікації з Кримом на 11 днів.

• Російські війська 17 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на напрямку Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей – і на окремих ділянках просунулися вперед.

• Ув'язнений колишній генерал Федеральної служби охорони Росії Лопирьов, який нібито знав про приватну чорноморську резиденцію президента Росії Путіна, підозріло помер 16 серпня. Російське інсайдерське джерело стверджує, що у Лопирьова "несподівано" діагностували лейкемію 14 серпня після того, як він раптово поскаржився на задишку, незважаючи на нормальні показники здоров'я. Інсайдерське джерело стверджувало, що Лопирьов був "охоронцем таємниць" щодо будівництва чорноморської резиденції президента Росії Путіна в Геленджику, яку часто називають "палацом Путіна".

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень і російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: