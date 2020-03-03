Медійна спільнота засудила телемарафон ZIK'у про Сороса.

 

Коаліція громадських медійних організацій у складі Комісії журналістської етики, Платформи прав людини, Українського інституту медіа та комунікації, StopFake, "Жінки в медіа" засудили телемарафон "Тхне Соросом", проведений телеканалом ZIK, вважаючи програму про діяльність Джорджа Сороса та його вплив на український уряд зловживанням свободою слова і дегуманізацією, котрі несуть руйнівні наслідки для українського суспільства та України як держави.

 

 

Про це йдеться у заяві медійної спільноти, поширеній на сайті Комісії з журналістської етики. 

 

"Під час цього ефіру, а також в інших програмах, які виходили раніше на телеканалі, поширювалися відверто маніпулятивні, неправдиві відомості як про самого Джорджа Сороса та Міжнародний фонд «Відродження», так і про згадані вище інституції влади, а також окремих високопосадовців, чиновників, народних депутатів та представників громадського сектору", – йдеться у заяві.

 

На думку авторів заяви, цей ефір був провокацією, "спрямованою на розхитування ситуації в країні та поглиблення розколу в суспільстві". "Він не має нічого спільного із журналістикою, виконаний в дусі найгірших російських пропагандистських практик і дискредитує журналістську професію як таку. Крім того, насаджування в суспільстві різко негативних кліше на кшталт «соросята» має ознаки дегуманізації  і може призвести до непередбачуваних наслідків", – обурилися медійні організації.

 

"Зазначена програма порушує не тільки професійні та етичні стандарти діяльності журналістів і медіа, а й вимоги чинного законодавства. Зокрема, в частині обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію, не застосовувати мову ворожнечі та не завдавати шкоди честі, гідності та діловій репутації осіб. Відтак, ми закликаємо Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та правоохоронні органи дати оцінку діям телеканалу та його посадовим особам з підготовки та поширення телемарафону та вжити заходів для унеможливлення використання медіа подібним чином", – наголосили автори.

 

"Журналісти зобов'язані уникати неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з боку журналістів недостовірні повідомлення. Під час телемарафону телеканал ZIK фактично здійснював: дискредитацію міжнародних грантових організацій, які зробили величезний вклад в підтримку України на шляху її реформ та євроінтеграції; дискредитацію громадського сектору, який активно залучений в реформи та має прогресивну візію розвитку України; дискредитацію журналістики як професії, зокрема, роботу журналістів-розслідувачів та порушення стандартів достовірності, об’єктивності інформації, балансу думок та журналістської етики; дискредитацію ключових державних інститутів, таких як інституту прем’єр-міністра України, інституту генерального прокурора України, а також українського парламенту; дискредитацію низки ключових реформ в системі охорони здоров’я, освіти, системи антикорупційних органів тощо через підрив довіри до інституцій та людей, які впроваджують ці реформи", – підкреслила журналістська спільнота.

 

До заяви також приєдналися "ZMINA. Центр прав людини", Інститут масової інформації, Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

 

Нагадаємо, телеканал ZIK належить до медіа-синдикату депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака і Віктора Медведчука.

 

03.03.2020

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