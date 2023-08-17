Посадовець НАТО визнав помилковими свої слова про територіальні поступки України.

Керівник офісу генсека НАТО Стіан Єнссен наголосив, що українці мають самі вирішувати, про що домовлятися з Росією.

Керівник офісу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен (Stian Jenssen) визнав помилковими свої слова, що одним з варіантів закінчення війни, розв'язаної Росією проти України, може стати відмова Києва від частини своїх територій в обмін на членство в Північноатлантичному Альянсі. Про це він заявив у коментарі для норвезького видання Verdens Gang.

«Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього України, і я не мав так говорити. Це була помилка. Українці самі повинні ухвалити рішення, на яких умовах вони будуть готові розпочинати перемовини з Росією і про що вони готові домовлятися», – заявив Єнсен. За його словами, підтримка України, яка захищається від російського вторгнення, є вкрай важливою. Він теж запевнив, що Київ має отримати гарантії безпеки у майбутньому.

Пропозицію про територіальні поступки голова офісу генсека НАТО озвучив 15 серпня під час публічної дискусії у норвезькому місті Орендалі. Він припустив, що Україна може набути членства в НАТО «в обмін на поступку частини території» Росії і це може стати частиною рішення для завершення війни. «Я думаю, що рішення могло б полягати в тому, що Україна віддає територію і натомість отримує членство в НАТО», – заявив він у ході дебатів. Водночас він повторив і те, що раніше говорив глава НАТО Єнс Столтенберґ: «Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори».

Слова чиновника НАТО різко розкритикували у Києві. Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав «абсолютно неприйнятними» дискусії про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій. «Свідома чи несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України та отримання нею повноправного членства в НАТО», – написав він у Facebook.