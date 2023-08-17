540-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

126,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

48,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

127,5% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

167,8% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

64,1% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного, продовжуючи ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області, тривають важкі бої.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 16 серпня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в західній частині Запорізької області та на межі Донецької та Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли ширших успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українських сил у лісистих районах на північний схід від поселення.

• Українські посадовці повідомили, що українські війська звільнили Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на межі Запорізької та Донецької областей, а 35-та бригада морської піхоти України опублікувала кадри, на яких їх особовий склад піднімає український прапор у центрі населеного пункту. Українські рапорти про звільнення Урожайного узгоджуються з попередніми заявами українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів у цьому районі та нещодавніми повідомленнями російських військ про те, що російські підрозділи в цьому районі відходять. Російські заяви про українські атаки далі на південь і схід від меж населеного пункту додатково вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

• Російські джерела передчасно стверджують, що українські війська залучили всі свої "основні резерви" до контрнаступальних операцій на заході Запорізької області на підставі розрізнених спостережень за оснащеними Заходом українськими частинами, хоча поточні російські заяви про невеликі напади української піхоти в цьому районі не відповідають передбачуваним залученням основних елементів українських механізованих резервів. Російські джерела, здається, неправильно зображують українські резерви як один великий унітарний контингент, який Україна збирається залучити для участі в бойових діях як єдине ціле.

• Російські війська в ніч з 15 на 16 серпня завдали серії ударів безпілотниками по Україні, насамперед по зерновій та портовій інфраструктурі Одеської області.

• Перше цивільне судно вчора пройшло через створений Україною тимчасовий коридор для цивільних суден у Чорному морі в рамках дій України обійти спроби Росії ще більше обмежити морські перевезення.

• Російські ультранаціоналісти дедалі частіше критикують російське військове командування за неспроможність залучити та навчити ефективних військових офіцерів середнього рівня для керівництва російськими військами на передовій в Україні.

• Російські сенатори 16 серпня запропонували поправку про заборону розповсюдження фото- і відеоматеріалів, що містять інформацію про російську військову діяльність і місця дислокації, що посилює нещодавню тенденцію боротьби з публічними зображеннями війни.

• Міністерство оборони Росії може використовувати форум «Армія-2023» у Москві, щоб змусити країни відмовитися від співпраці з "групою Ваґнера" та рекламувати контрольовані російським міноборони приватні військові компанії.

• Російські джерела стверджували, що російське військове командування з початку серпня посадило під домашній арешт номінального заступника російського командувача театром воєнних дій в Україні та генерала армії Сергія Суровікіна, відомого зв'язками з "Ваґнером". Повідомлене про рішення Путіна ізолювати Суровікіна може свідчити про те, що він на даний момент не вирішив щодо долі Суровікіна, що відповідає політиці Путіна, яка дозволяє опальним або неефективним командирам повертатися до нього, а не повністю їх усунути.

• Колишній командувач Східним військовим округом генерал армії Геннадій Жидко помер 16 серпня від раку. Жидко виконував обов’язки головного командувача театру в Україні під час російської наступальної операції із захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька Луганської області влітку 2022 року, перш ніж був звільнений з обох посад після швидкого звільнення території Україною під час харківської офензиви.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області і не досягли жодного підтвердженого просування.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: