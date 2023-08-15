539-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:39 35-та окрема бригада морської піхоти імені Михайла Остроградського опублікувала відео боїв під час звільнення Урожайного.

12:31 Телекомпанія CNN показала кадри липневої атаки на Кримський міст експериментальним морським безпілотником. Голова СБУ Василь Малюк розповів CNN, що дрон називається Sea Baby, і його розробляли без залучення «жодної приватної компанії». Sea Baby атакував не лише Кримський міст, а й великий десантний корабель «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер SIG.

12:11 Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб, 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці, підрахувала платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" на основі даних Держприкордонслужби. Загалом за півтора роки, з січня 2022 по червень 2023 року, державні кордони України перетнули 50 млн разів: 26,36 млн осіб на виїзд, 23,66 млн осіб – на в'їзд.

Ці дані про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН, де говорять про 6,24 млн українських біженців.

11:53 Енергетики ввели в роботу після реконструкції гідроагрегат однієї з ГЕС потужністю понад 57 МВт, а здійснені на цій же станції заходи з відновлення пошкодженого в результаті ракетних та дронових обстрілів обладнання збільшили можливість видачі потужності ГЕС на 100 МВт – сумарно видачу електроенергії в енергосистему України збільшено на 157 МВт, повідомили в Міненерго. Вийшов з ремонту також блок, який додасть до енергосистеми 125 МВт потужності. Через обстріли залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 5,873 ГВт·год. Експорт відсутній.

11:32 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 139 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 125 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:12 Вчора вечірній максимум споживання збільшився на 3% у порівнянні з понеділком через посилену роботу кондиціонерів, повідомили в Укренерго. Через бойові дії в Україні загалом знеструмленими залишається 401 населений пункт.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія майже напевно почала розгортати вітчизняні ударні безпілотні літальні апарати одностороннього ураження на основі іранської розробки "Шахед". Російські війська імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніше постачання цих БПЛА. Ефективність цієї зброї була різною, й Україна довела своє вміння нейтралізовувати більшість атакувальних БПЛА. Росія, ймовірно, прагне досягти самодостатності в постачанні цих БПЛА в найближчі місяці. Однак поки що вона залишається залежною від іранських компонентів, як і цілісних БПЛА, що постачаються переважно через Каспійське море.

10:43 Орієнтовну дату запуску в Україні ізраїльської системи раннього оповіщення про повітряну небезпеку поки що не визначено, тестування окремих її елементів очікується наприкінці вересня, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Обіцяна на травень Україні ізраїльським урядом система раннього оповіщення ще не запрацювала, оскільки досі тривають процедури адаптації. Її не варто сприймати як протиповітряну оборону, бо здебільшого це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь із території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, – відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті.

Корнійчук зазначив: «Ми вже другий рік просимо не подарувати, а продати нам системи протиракетної оборони, щоб у першу чергу врятувати цивільне населення від російського терору. Проте і попередній уряд, і теперішній продовжують ігнорувати наші запити про допомогу».

10:31 Перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Великої Одеси, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» під прапором Гонконгу, який перебував у порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов з порту та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України курсом на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6, тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Востаннє судно виходило в рамках зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву зернової угоди РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Водночас спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів.

10:14 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

126,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

127,0% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

167,2% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

64,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,6% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:47 Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Куп’янському та Лиманському напрямках українські війська продовжують стримувати наступ росіян, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки. Ворог вів також безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки.

09:40 Сили оборони звільнили село Урожайне Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

09:35 Вночі росіяни двічі атакували Одеську область, внаслідок влучення в одному з портів Дунаю пошкоджено складські приміщення та зерносховища, поінформував голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вранці. Загиблих і постраждалих немає.

09:30 Вночі року російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 15 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в Луганській області та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянську напрямках. Координати, опубліковані вчора російським мілблогером, показують, що українські сили просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної). Геолокаційні кадри, опубліковані позавчора, показують, що українські сили просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські рапорти, опубліковані вчора, свідчать про те, що українські сили направили додаткові контрнаступальні бригади в район заходу Запорізької області. Український полковник Петро Черник заявив, що український контрнаступ на півдні України просувається повільно, тому що українські війська мають подолати триешелоновану лінію російської оборони. Черник заявив, що російська лінія оборони включає першу лінію мінних полів шириною в кілька кілометрів; другу лінію зосередження артилерії, техніки та особового складу; і третю лінію тилових позицій, призначена для збереження ресурсів. Черник зазначив, що українські контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб не допустити ураження російською артилерією української техніки розмінування. Заяви Черника узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що доктринально обґрунтована еластична оборона Росії уповільнює просування українських військ на півдні України.

• Російські війська в ніч з 14 на 15 серпня завдали масштабного ракетного удару по об’єктах переважно в тилових районах України.

• Кремль використовує московський форум «Армія-2023» (14-20 серпня) для зміцнення двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та позиціонування себе як надійного та технологічно розвиненого партнера. Міністр оборони Китаю генерал-полковник Лі Шанфу виступив на форумі, щоб відзначити російсько-китайську стратегічну співпрацю та продемонструвати готовність Китаю до подальшої співпраці. Президент Росії Путін і Шойґу виступили здебільшого шаблонними коментарями, стверджуючи, що російський уряд ефективно відповідає зусиллям Росії з формування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси обмеженими та сприяючи міжнародній співпраці проти Заходу.

• Афілійовані з "групою Ваґнера" джерела дискредитують приватні військові компанії, афілійовані з Міністерством оборони Росії.

• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин продовжує коментувати питання "Ваґнера" на африканському континенті, залишаючись активним в інформаційному просторі, але помітно утримується від коментарів щодо війни в Україні.

• Російське видання «Коммерсант» повідомило, що російська влада розробляє механізм повного контролю та відключення цивільних мереж мобільного зв’язку у разі оголошення надзвичайної ситуації, можливо пов’язаної з проукраїнськими рейдами на кордоні.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі межі Донецької та Запорізької області, а також, як повідомляється, просунулися поблизу Сватового і Бахмута.

• Російський батальйон «Восток», який, зокрема, воює поблизу Урожайного, 15 серпня заявив, що російські війська повністю втратили Урожайне, і звинуватив у втраті населеного пункту нестачу піхоти і техніки, але ISW ще не знайшло візуального підтвердження того, що російські сили повністю вийшли з міста.

• Повідомляється, що в Україну введено добровольче формування суб'єкта Російської Федерації "Башкортостанський полк".

• Російська влада продовжує інтегрувати окуповані українські території в російську культурно-освітню сферу.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: