Померла театрознавиця Майя Гарбузюк.

Театрознавиця, дослідниця сценічної шекспіріани в Україні, докторка мистецтвознавства, декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка Майя Гарбузюк померла вчора, 14 серпня, на 59-му році життя.
"Львівський національний університет імені Івана Франка втратив професора, факультет культури і мистецтв – декана, кафедра театрознавства та акторської майстерності – доктора мистецтвознавства, потужного науковця й авторитетного театрознавця", – повідомили у соцмережах кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка.
Також про смерть Майї Гарбузюк повідомив Франківський драмтеатр, де разом із театрознавицею готували перший в Україні Шекспірівський фестиваль, анонсований на початку серпня.
"Майє Володимирівно, дякуємо за Ваші статті і книжки, за довгі розмови про театр і про Шекспірівський фестиваль, який ми разом планували і який тепер обов’язково зробимо. Дякуємо за Ваших студентів, котрі сьогодні стали нашими акторами. Дякуємо за всеосяжну любов", – написав у соцмережі колектив театру.
Сьогодні, 15 серпня, з Майєю Гарбузюк прощалися у церкві Св. Михайла у Львові. Ховатимуть театрознавицю в середу, 16 серпня, в селі Івано-Франкове. Про це повідомили на кафедрі культурології Українського католицького університету, де пані Майя викладала дисципліни "Театральна культура і критика" та "Театральне мистецтво: пролегомени".
15.08.2023
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Майя ГАРБУЗЮК народилася 6 травня 1965 року у Львові.
У 1991 році закінчила Київський державний інститут театрального та кіномистецтва ім. Карпенка-Карого за фахом "театрознавство", а згодом аспірантуру у цьому ж виші.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796–1997 рр.)".
По закінченні інституту десять років працювала редактором літературної частини Львівського академічного театру ім. М. Заньковецької.
Працювала на кафедрі театрознавства та акторської майстерності Львівського університету від початку її створення у 1999 році. Була головною редакторкою театрознавчого часопису "Просценіум" ЛНУ ім. І. Франка.
У 2009 році була нагороджена премією в галузі театральної критики Національної спілки театральних діячів України. А в 2015-му – срібною медаллю Національної академії мистецтв України за наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури та вагомий внесок у розвиток національного мистецтва.
Майя Гарбузюк є авторкою понад 200 публікацій на тему історії, теорії та практики сучасного театру. Була членкинею Національної спілки театральних діячів України, членкинею та головою чисельних театральних фестивалів в Україні, однією з театральних експертів Британської ради в Україні.