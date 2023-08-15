Померла театрознавиця Майя Гарбузюк.

Театрознавиця, дослідниця сценічної шекспіріани в Україні, докторка мистецтвознавства, декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка Майя Гарбузюк померла вчора, 14 серпня, на 59-му році життя.

"Львівський національний університет імені Івана Франка втратив професора, факультет культури і мистецтв – декана, кафедра театрознавства та акторської майстерності – доктора мистецтвознавства, потужного науковця й авторитетного театрознавця", – повідомили у соцмережах кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка.

Також про смерть Майї Гарбузюк повідомив Франківський драмтеатр, де разом із театрознавицею готували перший в Україні Шекспірівський фестиваль, анонсований на початку серпня.

"Майє Володимирівно, дякуємо за Ваші статті і книжки, за довгі розмови про театр і про Шекспірівський фестиваль, який ми разом планували і який тепер обов’язково зробимо. Дякуємо за Ваших студентів, котрі сьогодні стали нашими акторами. Дякуємо за всеосяжну любов", – написав у соцмережі колектив театру.

Сьогодні, 15 серпня, з Майєю Гарбузюк прощалися у церкві Св. Михайла у Львові. Ховатимуть театрознавицю в середу, 16 серпня, в селі Івано-Франкове. Про це повідомили на кафедрі культурології Українського католицького університету, де пані Майя викладала дисципліни "Театральна культура і критика" та "Театральне мистецтво: пролегомени".