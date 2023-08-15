538-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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04:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 14 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та, як повідомляється, просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Маляр додала, що українські війська досягли певних невстановлених успіхів на південь і південний схід від Старомайорського (9 км на південний схід від Великої Новосілки) на напрямку на Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки). Маляр зазначила, що українські сили продовжують наступати в Урожайному, а деякі російські джерела стверджують, що українські сили контролюють північну частину селища. Ходаковський, командир батальйону "Восток", який обороняється біля Урожайного, поскаржився, що російські сили не перекидають додаткові резерви і артилерійські батальйони в цей район. Ходаковський стверджував, що батальйон "Восток" воює за Урожайне всіма наявними силами, але що сили, які діють в цьому районі, виснажені і зазнають втрат. ISW раніше оцінював, що російським військам бракує оперативних резервів, які би дозволили їм провести ротацію або ввести додаткове підкріплення, і що російська оборонна лінія може бути крихкою. Деякі російські мілблогери стверджували, що українські війська продовжують контрнаступальні операції біля Роботиного (13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області і просунулися вперед на півдні Кліщівці (7 км на південний захід від Бахмута). Маляр додала, що за минулий тиждень українські сили просунулися на 3 кв. км на Бахмутському напрямку, загалом звільнивши 40 кв. км з моменту початку наступальних операцій на цьому напрямку.

• Кримська окупаційна влада намагається запровадити нові федеральні покарання для осіб, які публікують контент, що розкриває розташування та діяльність російських військових об'єктв в окупованому Криму, ймовірно, у відповідь на триваючу кампанію таких заборон в Україні.

• Російські війська в ніч з 13 на 14 серпня завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Одеській області.

• Міністерство оборони Росії, ймовірно, не може повністю взяти під контроль деякі російські приватні військові компанії, які пов’язані з російськими посадовцями та бізнесменами або які мають їхнє спонсорство.

• 14 серпня офіційні особи США оголосили про новий пакет допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів.

• Українські війська вели наступальні дії в районі Куп'янська, на лінії Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута, в районі межі  Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області і просунулися в районі Бахмута.

• Російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, на лінії Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької області, а також на заході Запорізької області та просунулися в районі Куп’янська.

• Росгвардія продовжує формувати нові полки та призначати популярних російських ультранаціоналістів командувати своїми підрозділами, можливо, намагаючись стимулювати вербування.

• Російська влада звільняє місцевих чиновників на окупованих територіях України, ймовірно, щоб заповнити вакансії бажаними кандидатами на майбутніх регіональних виборах.

 

 

15.08.2023

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