537-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:51 Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе "Шахед", зробили висновок аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими два безпілотники на півдні України.

10:41 Метою нічної атаки росіян по Одесі, ймовірно, була спроба знищити портову інфраструктуру, щоб зробити унеможливити експорт українського зерна, припустив спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня спостерігалася активізація боїв малої інтенсивності вздовж берегів нижньої течії Дніпра. Українські війська намагалися здійснити рейди або створити невеликі плацдарми в нових місцях на утримуваному Росією східному березі – додатково до розширення плацдарму, який Україна утримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, були проведені під час ротації розташованих тут російських військ. Військові також продовжують бої за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані. Російське командування стоїть перед дилемою, чи зміцнювати цей напрямок, чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України далі на сході.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

126,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

48,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

126,0% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

164,6% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

64,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,1% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:50 Українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, також Збройні Сили України мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області українські військові успішно виконали певні завдання, додавши: "ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались"

На Бахмутському напрямку Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території. Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

09:40 Вночі росіяни здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр», повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ. БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з фрегату в акваторії Чорного моря в районі Ялти: всього застосували 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та 8 крилатих ракет «Калібр». Усі ці цілі знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса: пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет, вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі. На двох об'єктах спалахнули пожежі..

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 13 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі заходу Донецької і сходу та заходу Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного (на заході Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова). Кілька російських джерел заявили 12 серпня, що російські сили відступили з Урожайного, хоча багато російських джерел 13 серпня спростували ці заяви і натомість стверджували, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного і що бої тривають.

• ISW не знайшов підтвердження того, що російські сили повністю відступили з Урожайного, і російські сили, ймовірно, наразі утримують позиції принаймні в південній частині населеного пункту.

• Російський інформаційний простір використав українські успіхи в Урожайному (на межі Донецької та Запорізької областей), щоб висвітлити поганий моральний дух росіян і виклики командування в цьому районі.

• Російський військовий корабель примусово зупинив і обшукав цивільне вантажне судно, що прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, ймовірно, в рамках зусиль Кремля з обмеження морського сполучення з українськими портами без залучення військово-морських сил для повного забезпечення блокади.

• Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове та намагалися відновити втрачені позиції поблизу Бахмута, в районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області, а також, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках.

• Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Кремінної, поблизу Бахмута, в районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на кількох напрямках.

• "Група Ваґнера", ймовірно, , скорочує чисельність і змінює конфігурацію, щоб пристосуватися до фінансового тиску після повстання 24 червня.

• Українські партизани заявили про напад 13 серпня на російську військову базу в окупованому Маріуполі.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: