537-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:51 Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе "Шахед", зробили висновок аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими два безпілотники на півдні України.
10:41 Метою нічної атаки росіян по Одесі, ймовірно, була спроба знищити портову інфраструктуру, щоб зробити унеможливити експорт українського зерна, припустив спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Протягом останнього тижня спостерігалася активізація боїв малої інтенсивності вздовж берегів нижньої течії Дніпра.
Українські війська намагалися здійснити рейди або створити невеликі плацдарми в нових місцях на утримуваному Росією східному березі – додатково до розширення плацдарму, який Україна утримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, були проведені під час ротації розташованих тут російських військ.
Військові також продовжують бої за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані. Російське командування стоїть перед дилемою, чи зміцнювати цей напрямок, чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України далі на сході.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
126,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
48,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
126,0% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),
164,6% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),
64,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
34,1% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
35,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).
09:50 Українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, також Збройні Сили України мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.
На лівому березі Дніпра у Херсонській області українські військові успішно виконали певні завдання, додавши: "ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались"
На Бахмутському напрямку Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території. Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.
09:40 Вночі росіяни здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр», повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ. БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з фрегату в акваторії Чорного моря в районі Ялти: всього застосували 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та 8 крилатих ракет «Калібр». Усі ці цілі знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса: пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет, вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі. На двох об'єктах спалахнули пожежі..
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська 13 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі заходу Донецької і сходу та заходу Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного (на заході Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова). Кілька російських джерел заявили 12 серпня, що російські сили відступили з Урожайного, хоча багато російських джерел 13 серпня спростували ці заяви і натомість стверджували, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного і що бої тривають.
• ISW не знайшов підтвердження того, що російські сили повністю відступили з Урожайного, і російські сили, ймовірно, наразі утримують позиції принаймні в південній частині населеного пункту.
• Російський інформаційний простір використав українські успіхи в Урожайному (на межі Донецької та Запорізької областей), щоб висвітлити поганий моральний дух росіян і виклики командування в цьому районі.
• Російський військовий корабель примусово зупинив і обшукав цивільне вантажне судно, що прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, ймовірно, в рамках зусиль Кремля з обмеження морського сполучення з українськими портами без залучення військово-морських сил для повного забезпечення блокади.
• Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове та намагалися відновити втрачені позиції поблизу Бахмута, в районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області, а також, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках.
• Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Кремінної, поблизу Бахмута, в районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на кількох напрямках.
• "Група Ваґнера", ймовірно, , скорочує чисельність і змінює конфігурацію, щоб пристосуватися до фінансового тиску після повстання 24 червня.
• Українські партизани заявили про напад 13 серпня на російську військову базу в окупованому Маріуполі.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
14.08.2023
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Українське, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Терни, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля, Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного, Чарівного, П’ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Чарівне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам’янки, Білозерки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Козацьке, Антонівка, Токарівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та 6 - по зенітно-ракетним комплексам.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.