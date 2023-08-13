536-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери визнали, що українські сили зберігають присутність на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області на відміну від попередніх українських рейдів, але ISW поки не оцінює, що ці позиції є плацдармом. Прокремлівський мілблогер заявив позавчора увечері, що українські сили зайняли позиції на захід від Козачі Лагері після кількох днів обмежених рейдів через Дніпро. Російські блогери стверджують, що українські диверсійно-розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачі Лагері, але сам населений пункт все ще перебуває під контролем Росії. Блогери також стверджують, що українські розвідувальні групи продовжують діяти біля Антонівського мосту і в районі Голої Пристані, а також здійснюють рейди через ріку Дніпро. Ці неодноразові заяви про те, що українські сили зберігають присутність на східному березі Дніпра, свідчить про те, що російські війська стурбовані тим, що українські сили зайняли напівстаціонарні позиції за річкою. Російські джерела продовжують описувати українські групи, що діють на лівому березі, як невеликі за чисельністю, а бойові дії ведуться переважно підрозділами легкої піхоти. Жодне з російських джерел не вказує на те, що українські сили на лівому березі мають важку техніку або транспортні засоби, необхідні для створення плацдарму, який був би необхідний для проведення ширших наступальних операцій в лівобережній Херсонській області. Ефективна російська механізована контратака може створити загрозу цій українській передовій позиції, але неясно, чи мають російські війська необхідні для цього механізовані резерви.

• 12 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та, як повідомляється, здійснили тактично значущі наступи вздовж адміністративного межі між Запорізькою та Донецькою областями. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Геолокаційні дані, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські війська досягли незначних успіхів поблизу села Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на межі між Запорізькою та Донецькою областями. Вчора пізно ввечері російські мілблогери заявили, що російські війська залишили свої позиції в Урожайному після кількох днів інтенсивних боїв, хоча ISW поки що не бачила візуального підтвердження цих заяв. Добровольчий батальйон "Восток", який нібито обороняється в районі Урожайного, раніше висловлював занепокоєння, що російські війська втратять Урожайне, якщо російські військові не вирішать постійні проблеми з російськими контрбатарейними засобами. Російський міл-блогер стверджував, що українські війська ефективно використовують системи радіоелектронної боротьби для порушення російських комунікацій на заході Запорізької області і зберігають великі запаси артилерії та високоточних боєприпасів для блокування російських військ у цьому районі. Мілблогер також стверджував, що українські сили значно скоротили час між ідентифікацією цілей і нанесенням ударів по російських цілях ракетами HIMARS, і попередив, що російським військам необхідно відійти далі, ніж на 10 км від лінії фронту в західній частині Запорізької області, щоб убезпечити себе від українських ударів.

• Повідомляється, що 12 серпня українські війська завдали двох ракетних ударів по Керченському мосту та обстрілювали безпілотниками окупований Крим. Російська влада стверджує, що російські засоби ППО збили до трьох українських наземних ракет С-200 по мосту через Керченську протоку. Міністерство оборони Росії також повідомило, що в ніч з 11 на 12 серпня українські війська націлили на окупований Крим 20 безпілотників і заявило, що російські засоби ППО збили 14 українських безпілотників і ще 6 безпілотників збили за допомогою систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Пов'язаний з Кремлем російський мілблогер стверджував, що російські підрозділи ППО 31-ї дивізії ППО збили одну з українських ракет поблизу Керчі в окупованому Криму. Російські джерела стверджують, що російська влада зупинила рух на мосту на кілька годин після українських ракетних ударів і ударів безпілотників, створивши корок з майже 1300 автомобілів. Російські джерела стверджують, що кримська окупаційна влада ініціює посилення кримінальної відповідальності за публікацію фотографій і відео, що показують розташування військових об'єктів, таких як системи протиповітряної оборони, ймовірно, у відповідь на опубліковану сьогодні фотографію, що показує розташування російської системи протиповітряної оборони в окупованому Криму. Українські удари по об'єктах російської логістики в Криму є частиною цілеспрямованої кампанії з перекриття, спрямованої на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій. Попередні українські удари по мостах вздовж російських наземних ліній комунікацій між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю продовжували порушувати російську логістику.

• Російські війська 12 серпня проводили контрнаступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі межі Донецької та Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.

• Міністерство цифрового розвитку Росії готує поправку до закону про призовний вік, яка передбачає підвищення віку відстрочки від військової служби для IT-фахівців з 27 до 30 років, ймовірно, у відповідь на побоювання щодо "відтоку мізків" з Росії.

• За повідомленнями, російська влада коригує пропагандистську мову про війну, спрямовану на російських школярів у Росії та окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: