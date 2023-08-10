534-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Під час повітряної атаки у Києві зафіксували падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах. Зокрема, уламки виявили в одному з житлових масивів і на території дитячої лікарні. Інформації про потерпілих та травмованих немає.

12:31 У соцмережах публікують фото пошкодженого російського великого десантного корабля "Олєнєґорскій ґорняк" після його ураження українським морським дроном-камікадзе. На одній зі знимок видно лівий борт корабля з великою обгорілою пробоїною в корпусі.

12:22 Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці, але канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари по російській території, повідомляє Spiegel. Виробники кажуть, що таке обмеження системи цілком можливе, але триватиме кілька тижнів.

12:03 Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) Української православної церкви (Московського патріархату) усунути перешкоди в користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" – йдеться про 79 об'єктів Нижньої лаври. В УПЦ (МП) заявили, що мають намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

11:38 Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому лідерові комуністів Петрові Симоненку, який під час окупації Київщини втік до РФ у супроводі російського спецназу з 4 по 8 березня 2022 року через блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Там Симоненко висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.

11:26 Через обстріли знеструмлено 403 населені пункти у Донецькій, Херсонській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Сумській та Чернігівській областях, повідомили в Міненерго. Внаслідок грозового шторму знеструмлено 127 населених пунктів у Сумській (66), Полтавській (37), Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Вчора ввечері тимчасово окуповану ЗАЕС вдалося підключити до основної повітряної лінії електропередачі 750 кВт. Причиною відключення був обрив проводів у кількох кілометрах від станції внаслідок ворожого обстрілу.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2,961 ГВт·год. Експорт відсутній.

11:00 Про ситуацію на східних напрямках розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий:

На Куп’янському напрямку ворог намагався атакувати п'ять разів за добу, 502 рази обстрілював українські позиції всіма видами артилерії – від мінометів до РСЗВ, продовжує на цьому напрямку більш активно використовувати авіацію: завдав 15 авіаударів. Під час відбиття ворожих атак було знищено 21 окупанта (91 зазнав поранення, двоє потрапили в полон), 2 танки, 3 гармати, САУ “Піон”, самохідний міномет “Тюльпан”, новітню станцію радіоелектронної боротьби, БПЛА “Орлан-10”, 2 дрони-камікадзе “Ланцет”, 3 польові склади з боєприпасами.

На Лиманському напрямку боєзіткнень не було, але ворог активно бив артилерією і авіацією по Макіївці, Невському, Білогорівці Луганської області та Новомихайлівці Донецької області.

На Бахмутському напрямку за минулу добу відбулося 9 бойових зіткнень, ворог активно чинить опір, використовуючи артилерію, 531 раз бив усіма видами артилерії, здійснив 5 авіанальотів. Силами оборони знищено 63 окупанти (127 поранені, 5 потрапили в полон), 5 ворожих танків, 7 бойових машин піхоти, 2 бойові машини десанту, легкий броньований артилерійський тягач, 3 польові склади з боєприпасами, 3 БПЛА “Орлан-10”, 4 дрони-камікадзе “Ланцет”, 3 одиниці автотехніки.

10:36 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 7 серпня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-та окрема гвардійська механізована бригада (6 ОМСБр) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, поблизу польського та литовського кордонів.

• У міністерстві заявили, що навчання мають на меті врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні. Існує реалістична ймовірність того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників "групи Ваґнера", які виконуватимуть навчальну роль.

• Ці конкретні навчання, ймовірно, є частиною рутинного циклу підготовки білоруських військових. Базовий гарнізон бригади розташований у Гродні, і малоймовірно, що це формування наразі розгорнуте з необхідними засобами для забезпечення його боєздатності. Проте Росія майже напевно зацікавлена в тому, щоб представити білоруські сили як такі, що протистоять НАТО.

10:23 На територію однієї з дитячих лікарень Києва впали уламки ракети, повідомив міський голова Віталій Кличко. Постраждалих і руйнувань немає.

10:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск росіянами аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К. У Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях пролунали вибухи.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

125,5% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

48,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

125,2% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

163,7% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

64,0% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

33,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:48 Сили оборони успішно стримали спроби наступу росіян на декількох напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах: Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, здійснили спробу відновити втрачене положення західніше Старомайорського та західніше Робитного, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Надія та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у районі північно-східніше Богданівки.

Тривають важкі бої. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, застосовує резерви.

09:40 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких носіїв крилатих ракет "Калібр" немає, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• "Група Ваґнера" продовжує перебувати на своїх об’єктах у Білорусі, і, за чутками, питання її виведення до Росії залишається неясним.

• Фінансист "групи Ваґнера" Пріґожин не коментував цих спекуляцій ні безпосередньо, ні через посередників, як він робив раніше, що, можливо, суґерує відсутність у нього повної свободи коментувати майбутнє "Ваґнера".

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та 10 серпня просунулися в районі межі Донецької та Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступ на бахмутському, бердянському, мелітопольському напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що українські війська перетнули річку Мокрі Яли та просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) у районі межі Донецької та Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли часткових успіхів у напрямку Урожайного та на південь і південний схід від Старомайорського.

• Російський мілблогер звинуватив російських військових у фабрикації або прикрашанні заяв про знищення російськими військами української техніки в Україні.

• У ніч з 9 на 10 серпня російські війська завдали ще одну серію ударів ракетами та безпілотниками по Україні.

• Кремль, ймовірно, намагається криптонаціоналізувати російський інтернет-гігант "Яндекс", щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. Ймовірно, "Яндекс" намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу з Кремлем. Схоже, Кремль змушує Яндекс продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема сервіс екскурсій Yango Israel, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, які вимагають від "Яндекса" передавати дані всіх, а не лише російських, користувачів до ФСБ. Російський уряд раніше оштрафував компанію за недотримання цього закону, незважаючи на заяви "Яндекса" про те, що він не може надати запитувані дані. Російський уряд також раніше оштрафував генерального директора "Яндекса" Савіновського за невиконання законів про цензуру, можливо, намагаючись змусити "Яндекс" дотримуватися їх не лише в Росії, а й у всьому світі, щоб підірвати його глобальні операції та базу користувачів. Офіційні особи "Яндекса" раніше заявляли, що компанія прагне дотримуватися законів у кожній країні, де працює, і засуджували спроби Росії отримати дані, стверджуючи, що надає дані користувачів лише урядам користувачів у цій конкретній країні. Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Кудрін спробував і не зміг перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку контролював би особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук. Засновник і колишній генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож публічно засудив вторгнення в Україну 10 серпня, і деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була «білим прапором», який свідчить про те, що він визнав – Кремль, ймовірно, продовжить прогнозовану формальну націоналізацію. Reuters повідомило, що можливий "витік мізків", якщо Кремль націоналізує "Яндекс", оскільки багато співробітників компанії покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Кремль, ймовірно, усвідомлює цю загрозу.

• Можлива передача "Яндекса" афілійованим особам першого заступника глави адміністрації президента Росії Кірієнка свідчить про те, що Путін прагне винагородити Кірієнка за його особисту лояльність, зокрема після заколоту "групи Ваґнера" 24 червня.

• Соратники арештованого колишнього офіцера ФСБ і затятого ультранаціоналіста Ґіркіна продовжували 10 серпня відверті нападки на Кремль.

• Російські війська 10 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей, а також на заході Запорізької області та досягли певних успіхів.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та 10 серпня просунулися в районі межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей.

• Російські офіційні особи продовжують наголошувати на нібито успішності російської військово-промислового комплексу.

• Український військовий посадовець повідомив, що російські війська залучають цивільну інфраструктуру для репресій проти місцевого населення на окупованих територіях.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: