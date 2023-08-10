В Еквадорі застрелили кандидата у президенти.

Злочин було скоєно зразу ж після передвиборчого мітингу

 

 

В Еквадорі вбито кандидата в президенти країни, члена Національної асамблеї, колишнього журналіста Фернандо Вільявісенсіо (Fernando Villavicencio). Він був застрелений, коли після передвиборчого мітингу в Кіто сідав до автомобіля, наданого поліцією. Як повідомила газета El Universo, Вільявісенсіо було вбито трьома пострілами в голову. Убитий політик репрезентував рух «Будуємо Еквадор».

 

У поліції повідомили, що в ході перестрілки на місці інциденту між поліціянтами та стрільцем було поранено ще кількох людей, у тому числі кандидата в депутати парламенту країни та двох правоохоронців. У генеральній прокуратурі Еквадору повідомили, що підозрюваний у вбивстві помер від отриманих під час перестрілки поранень. Поліція кваліфікувала вбивство як терористичний акт.

 

59-літній Фернандо Вільявісенсіо був одним із кандидатів у президенти, яких охороняли поліціянти. За тиждень до цього політик повідомляв про погрози з боку банди, пов'язаної із торгівлею наркотиками. Вільявісенсіо — один із небагатьох політиків, які заявляли про зв’язки між організованою злочинністю й урядовими чиновниками Еквадору. Окрім безпеки, кампанія пана Вільявісенсіо була зосереджена на боротьбі з корупцією — темою, яку він висвітлював у попередній кар’єрі журналіста, та на захисті навколишнього середовища.

 

Вільявісенсіо був одружений і мав п’ятьох дітей. Він був одним із восьми кандидатів у першому турі виборів, не вважався фаворитом і перебував приблизно в середині рейтингів. Перший тур президентських виборів має відбутися 20 серпня.

 

Чинний президент Еквадору Гільєрмо Лассо (Guillermo Lasso) написав у соцмережах, що «обурений і шокований» тим, що сталося, і запевнив, що «цей злочин не залишиться безкарним». Він повідомив, що скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити подію.

10.08.2023

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