532-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський скликав засідання Ставки у спеціальному форматі в вузькому колі. "Максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", – прокоментував Зеленський.

13:39 У Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, телеґрам-канал "Кримський вітер" повідомляє про вибухи у районі Сак, Феодосії, Джанкоя.

13:12 Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, екс-заступника голови фракції Партії регіонів в парламенті. "Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень", – повідомляє СБУ. Джерела в правоохоронних органах повідомили УНІАН, що йдеться про Володимира Макеєнка.

13:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 140 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 101 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:49 Російська аґенція ТАСС пише, що «людський фактор» міг стати причиною вибуху на заводі у Сергієвому Посаді. Вибух пролунав нібито на складі з піротехнікою. Постраждало 35 осіб.

12:31 Оцінка ситуації на фронті від заступниці міністра оборони України Ганна Маляр:

СХІД Станом на зараз основним напрямком наступу ворога залишається Куп’янський напрямок. Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога. Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Мета ворога на Куп’янському напрямку - прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ. На Бахмутському напрямку ми продовжуємо вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут, закріплюємось на досягнутих рубежах. Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве. ПІВДЕНЬ Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій. І на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани.

12:31 Збройні сили України наразі не підтверджують інформацію ISW про рейд через річку Дніпро та висадку Сил оборони на лівобережжі Херсонщини, прокоментувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

12:24 Через зменшення спеки вчорашній максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4%, повідомили в Укренерго. Ситуація з доступними обсягами потужності для покриття споживання суттєво не змінилася: за добу в ремонти виведені декілька теплових енергоблоків, а кілька енергоблоків повернулися в роботу після завершення ремонтів. Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини майже упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 9:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з Молдови до 208 МВт. Експорт відсутній.

Через бойові дії загалом знеструмленими залишаються 425 населених пунктів, через негоду є знеструмлення у 43 населених пунктах у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

12:14 Вийшов з ремонту черговий енергоблок на одній із ТЕС, який додав до енергосистеми 240 МВт додаткової потужності, повідомили в Міненерго.

Через обстріли залишаються знеструмленими частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 8 ГВт·год. Експорт відсутній.

11:33 Росіяни обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок, створивши наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів "Шторм -Z", повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Мета ворога – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки. Одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безуспішно. Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед. Прийняті всі необхідні рішення для гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому, військові частини додатково посилені всіма необхідними силами і засобами та боєприпасами.

11:16 У підмосковному Сергієвому Посаді загорівся Загорський оптико-механічній завод, який виробляє спостережну техніку. Одні російські видання повідомляють, що пожежа спахнула внаслідок удару безпілотника, інші пишуть, що вибух стався на складі піротехніки компанії, яка орендувала приміщення на території заводу.

11:08 Сполучені Штати підтримують підготовку українських військових на літаках F-16 американського виробництва, однак цим процесом керують Данія й Нідерланди, прокоментувала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів.

11:02 Шведська компанія Satcube передасть Україні біля сотні власних терміналів супутникового інтернету, які використовують супутникову мережу американського оператора Intelsat Ltd. Перші термінали Україна отримала вже на початку літа. Sаtcube випускає портативні термінал-антени вагою 8 кг для супутникового зв’язку, які підключаються до інтернету через геостаціонарні супутники, оскільки знаходяться на висоті 35 тис. км, то затримка сигналу є більшою, ніж в Starlink, швидкість дещо меншою (70 Мбіт/с проти 100 Мбіт/с). Вартість одного термінала — $65 тис., їх оплатила Німеччина.

Компанія Spacex Ілона Маска надала Україні понад 40 тисяч терміналів.

10:42 Німецька компанія Rheinmetall після модернізації передасть Україні 30 із 50 танків Leopard 1, придбаних у бельгійської компанії OIP Land Systems

10:19 Вночі росіяни обстріляли Нікопольщину – росіяни спрямували важку артилерію на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджено церкву, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

10:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

4 серпня 2023 року російський торгівельний танкер "Сіґ" був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, надводним безпілотником. Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленегорский горняк" і через два дні після, мабуть, зірваної атаки на російські патрульні катери, які, ймовірно, супроводжували російське торгове судно "Спарта IV". Незважаючи на те, що "Сіґ" і "Спарта IV" плавають під цивільним прапором, вони вже давно уклали контракти на транспортування палива та військових вантажів між Росією та Сирією. З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, тому російські військові сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від цивільних суден "Сіґ" і "Спарта IV" та кількох інших. Атаки показують, що операції надводними безпілотниками стають все важливішим компонентом сучасної військово-морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морської логістики Росії.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

124,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

47,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

124,6% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

162,7% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

63,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

33,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 На Куп'янському та Лиманському напрямках українські військові продовжують стримувати наступ російських військ, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області, здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

09:40 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча залишається незрозумілим, чи українські війська встановили постійну присутність на східному березі. Кілька російських мілблогерів 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів в глибину. Російський мілблогер зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі. Окупаційний глава Херсонської області Сальдо заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачих Лагерів немає, однак, більшість популярних російських мілблогерів стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на східному березі до того, як російські війська вступили в перестрілку зі стрілецької зброї, а Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в і без того чутливому російському інформаційному просторі. Наявні в системі NASA Fire Information for Resource Management System дані про вогневу активність у цьому районі за минулі 24 години, як видається, підтверджують, що в цьому районі відбувалися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжував вогонь з артилерії. До кінця дня 8 серпня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що російські війська зберігають контроль над селом Козачі Лагері, відкинувши українські сили назад до берегової лінії.

Інформація про пожежі NASA за 8 серпня та Esri, Maxar, Earthstar Geographics і спільнота користувачів GIS; накладено на карту контролю місцевості ISW від 8 серпня.

ISW продовжуватиме надавати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області, доки ISW не побачить візуальне підтвердження постійної української присутності поблизу Козачої Лопані чи інших населених пунктів на східному березі. ISW ще не виявила візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українського персоналу або розгортання української техніки поблизу села Козачі Лагері, і поточна модель російських повідомлень більше відповідає обмеженому рейду через річку, ніж ширшій українській операції. Українські офіційні особи не коментували операції в цьому районі.

• Переговори між міністром закордонних справ Росії Лавровим і директором управління Центральної комісії у закордонних справах Комуністичної партії Китаю Ван Ї після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з Росією у поглядах на запропоновані шляхи врегулювання для припинення війни. У МЗС Росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Ван Ї. У російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван Ї "торкнулися низки «гарячих» регіональних тем, включаючи українську кризу", а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" щодо війни. Опис переговорів Міністерством закордонних справ Китаю може свідчити про те, що в Кремль наростає незадоволення постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росія, як того хоче Кремль.

• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин використовує нещодавній державний переворот у Нігері та продовження присутності "Ваґнера" в Африці, щоб зберегти актуальність у російському інформаційному просторі.

• Російські війська 8 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка —Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Донецької області, на окремих ділянках мали успіхи.

• Українські війська 8 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просувалися в районі Сватового. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки навколо Бахмута. 7 серпня New York Times повідомила, що командир українського батальйону, що діє на півдні України, описав контрнаступальні операції як «марафон», а «не спринт».

• Росія продовжує використовувати техніку радянських часів, щоб компенсувати втрати техніки в Україні.

• Російська окупаційна влада готується до регіональних виборів на окупованих територіях.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: