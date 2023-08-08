Білий дім планує попросити у Конґресу додаткового фінансування для України.

Запит Палата представників розгляне восени.

 

 

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування для України. Про це повідомив телеканал CNN. Запит буде розглянутий Палатою представників щойно восени, заявив телеканалу помічник міністра оборони США з питань постачання та закупівель озброєнь Даґ Буш (Doug Bush).

 

«Я думаю, що у нас будуть дуже вагомі арґументи, і ми сподіваємося заручитися підтримкою Конґресу для пролонґації фінансування (України, – ред.), зокрема для збільшення виробництва набоїв і закупівель амуніції», – сказав він.

 

Як зазначає телеканал, Білий дім не планував просити Конґрес про нове фінансування України до завершення поточного фінансового року. А він завершується наприкінці вересня.

 

Даґ Буш уточнив, що дефіцит фінансування військової допомоги для України не мав би настати, оскільки Пентаґон раніше завищив суму, витрачену на озброєння для Києва, на 6,2 мільярда доларів.

 

Нагадаємо, що напередодні влада США нарешті надала дозвіл на передачу Україні першої партії танків Abrams M1A1. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву помічника міністра оборони США з питань постачання та закупівель озброєнь Даґа Буша, яку він зробив на брифінгу в понеділок, сьомого серпня. За його словами, перші танки мають прибути до України на початку осені.

08.08.2023

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