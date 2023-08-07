530-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:19 Українська влада готує до виконання деякі рішення Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ щодо продовження "зернового коридору", повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради у понеділок. Учасники "селектора" заслухали доповідь Головнокомандувача Валерія Залужного про ситуацію на фронті – напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу. ГУР і СЗР поділилися даними, отриманими із Росії. Голова СБУ Василь Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

14:52 Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам перейти латвійський кордон. Як повідомила Прикордонна служба Латвії, білоруси зробили отвір у металевій огорожі і провели міґрантів, а потім залатали дірку. Латвійські служби все ж затримали нелегалів і повернули їх до Білорусі.

14:34 Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало переговори в Джидді про завершення війни в Україні: офіційний Пекін заявив, що спеціальний посланник Лі Хуей мав широкі контакти щодо політичного врегулювання, "вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус". КНР зазначає, що "всі сторони позитивно відгукнулися про присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам".

14:11 МВС Росії оголосило українську журналістку Яніну Соколову в розшук. Москва звинувачує її у публічних закликах до вбивства росіян.

13:29 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив повідомлення про проліт повітряним простором Білорусі ракетами "Кінжал" 5 серпня: "Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. А як вона за маршрутом летить – ви ж розумієте, перехрестя держав: Росія, Білорусь, Україна – вона зачіпає повітряний простір Білорусі".

13:02 Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід керівнику Територіального центру комплектації із Закарпаття – тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тис грн. За даними слідства, підозрюваний у службовий час використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича.

12:46 Служба безпеки України затримала інформаторку спецслужб Росії, яка збирала інформацію про візиту Президента України в Миколаївську область. Раніше жінка працювала продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Вона намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту голови держави на території області. Жінка також отримала від росіян завдання виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

12:31 З полону повернулись ще 22 українських воїнів, повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські військово-повітряні сили продовжують послідовно розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту. Влітку російські бойові літаки тактичної авіації як правило здійснювали понад 100 вильотів на день, але вони майже завжди обмежувалися польотами над контрольованою Росією територією через загрозу з боку української системи ППО. Росія намагається подолати цю проблему, все частіше використовуючи базові бомби вільного падіння з планерним пристроями збільшення дальності. Літаки можуть випускати їх за багато кілометрів від своїх цілей, але вони ще не продемонстрували стабільну точність. На початку південного контрнаступу України в червні 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Проте в останні тижні Росія, схоже, не в змозі створити ефективну тактичну авіацію на півдні.

11:40 Головне управління розвідки Міноборони заявило про успішну операцію на лівобережжі Херсонщини - бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", під час просування вглиб окупованих територій знищили один із підрозділів російських "ракетних військ спеціального призначення" і захопили трофеї.

11:27 Вчора двічі вимикався автотрансформатор на одній із підстанцій 330 кВт НЕК «Укренерго» в Одеській області, через що двічі за добу знеструмлювали 156 тисяч споживачів, короткотерміново вимикали дві лінії електропередачі 330 кВ у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також у Київській області – на лінії, яка частково проходить через територію Білорусі, повідомили в Міненерго.

Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях, без світла залишається 81 тис. споживачів, більшість із них – на Тернопільщині та Волині.

Внаслідок технологічних порушень за минулу добу без світла залишалася частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 129 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 81 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:06 Європейські дипломати заявили про "конструктивні" сигнали Китаю на переговорах про мирне врегулювання в Україні, які у вихідні відбулися в Саудівській Аравії без участі Росії, пише Financial Times. Неназваний європейський дипломат сказав виданню, що Китай "виглядав конструктивно" і "прагнув показати, що Китай – не Росія". На його думку, сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою. Пекін "позитивно сприйняв" ідею продовження переговорів. Раніше Китай відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, нагадує FT, тож присутність китайських представників у Джидді сприйняли як перелом у бік Києва.

11:00 Росіяни обстріляли село Кучерівка у Куп’янському районі на Харківщині, влучили у будинок. Згідно з попередньою інформацією, загинуло двоє людей, троє поранені.

10:51 На Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Верховної Ради Сергій Слабенко ("Наша Україна").

10:39 Під час нічного обстрілу Херсона росіяни влучили у дев’ятиповерховий будинок – загинула жінка; щонайменше семеро містян травмовано. Двоє пожежників зазнали теплового удару.

10:23 У російських пабліках поширюють фото моста через протоку Тонка, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою.

10:10 Минулого тижня на півдні і сході українські військові знищили 340 одиниць російської техніки, зокрема: танки, міномети, гаубиці, ракетні установки, вороже ППО, більше 70 місць скупчення особового складу російської армії, близько 10 пунктів управління, 15 зенітно-ракетних комплексів, більше 60 артилерійських установок, близько 10 складів з боєприпасами та станції радіоелектронної боротьби, взяли в полон 30 осіб, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, минулого тижня було знищено 68 з 87 "шахедів", 17 "калібрів", 13 ракет Х-101 і Х-555, а також 34 "ланцети".

10:03 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

124,2% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

47,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

124,2% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

161,5% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

63,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

33,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Нині зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні немає жодного російського носія крилатих ракет "Калібр", повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:40 Росіяни минулого тижня збільшили кількість обстрілів на сході України, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр: понад 9 тисяч обстрілів і майже пів мільйона боєприпасів, і додала: "У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку".

09:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 6 серпня українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж важливих російських територій, які з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, змусивши російські сили перенаправити автомобільний рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

• Удари по мостах уздовж критично важливих російських ліній комунікацій є частиною української кампанії блокування, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

• Російські війська в ніч з 5 на 6 серпня завдали один із наймасштабніших ударів ракетами та безпілотниками по Україні за минулі місяці.

• Українські посадовці заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року українська ППО знищила 3,5 тисячі повітряних цілей. 6 серпня речник командування ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що українська ППО перехопила та знищила 3,5 тис. повітряних цілей, у тому числі 350 російських літаків і вертольотів, 1200 крилатих ракет, у тому числі 13 гіперзвукових російських ракет Х-47М2 "Кинжал", 24 балістичні ракети. Президент України Володимир Зеленський 6 серпня повідомив, що українська ППО перехопила та знищила понад 2 тис. російських безпілотних літальних апаратів (типи не уточнюються), а українські пілоти здійснили з 24 лютого 2022 року понад 14 тисяч вильотів.

• 6 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) тривали міжнародні переговори щодо вироблення основних принципів майбутнього врегулювання війни в Україні. Дипломати з 42 країн, включаючи США, Японію, Південну Корею, Південну Африку, Велику Британію, Індію та Китай, за повідомленнями, погодилися, що майбутні мирні переговори між Україною та Росією мають ґрунтуватися на принципах міжнародного права, таких як повага до українського суверенітету та територіальної цілісності. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація поспілкувалася з представниками кожної країни, присутньої на зустрічі. Китайські дипломати, як повідомляється, знову представили мирний план Китаю з 12 пунктів із лютого 2023 року – це спонукало європейські делегації відповісти, що безумовне припинення вогню створить заморожений конфлікт і дозволить Росії зміцнити свій контроль над окупованими українськими територіями. The Wall Street Journal повідомив 6 серпня, що більшість країн, присутніх у Саудівській Аравії, включаючи Китай, домовилися зустрітися знову в найближчому майбутньому в аналогічному форматі, який знову не включатиме Росію.

• Речник Кремля Пєсков дав нечітку та суперечливу відповідь репортеру New York Times, який запитав, чи прагне Росія завоювати більше території України за межами чотирьох частково окупованих областей, які Росія незаконно анексувала у вересні 2022 року. New York Times повідомила, що Пєсков сказав: "Ні... Ми просто хочемо контролювати всю землю, яку ми зараз записали в нашій конституції як нашу", – коли його запитали, чи прагне Росія захопити більше території в Україні. Пряма відповідь Пєскова виглядає суперечливою, розпливчастою і не відповідає на початкове запитання репортера. Російські війська не повністю окупували чотири області – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську, – про що офіційно заявляє російський уряд. Російським військам довелося б провести значні наступальні операції, щоб захопити понад 16 тисяч квадратних кілометрів землі в цих чотирьох областях, щоб привести де-факто окуповану Росією територію у відповідність до російської конституції, як описав Пєсков. Росія також окупувала територію на північному сході Харківської області та в Миколаївській області (Кінбурнська коса) – землі, які Кремль формально не анексував. Заява Пєскова передбачає, що російські війська повинні залишити свою територію в Харківській і Миколаївській областях, але російський уряд не дав жодних ознак того, що він планує це зробити, і фактично продовжує наступальні операції з метою захоплення більшої території в Харкові. Кремль, ймовірно, прагне продовжити масштабні військові операції проти України, щоб, як мінімум, захопити решту Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які ще не окуповані. Кремль сформулював подальші максималістські цілі в Україні, що виходять за рамки цього, включаючи зміну українського уряду і конституції. Пєсков також дивним чином заявив, що президентські вибори в Росії – це "не зовсім демократія", а радше "дорога бюрократія", і що президент Росії Путін "буде переобраний наступного року з більш ніж 90 відсотками голосів", але відмовився від цієї заяви в той же день, коли вона була оприлюднена.

• Українські війська 6 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські наступальні операції під Бахмутом. Начальник ГУР України генерал-майор Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, опублікованому 5 серпня, що українські війська просуваються навколо Бахмута швидше, ніж на півдні України. Буданов також заявив, що на півдні України російські війська побудували стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні пункти, що ускладнює там український наступ.

• Російські війська 6 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, у районі межі Запорізької та Донецької областей та на заході Запорізької області, на окремих ділянках мали успіх.

• Російське військове командування нарешті дозволило особовому складу російського добровольчого батальйону «Алга», який з осені 2022 року брав участь у найзапекліших бойових діях на передовій у Донецькій області, повернутися у відпустку до Росії.

• Російська окупаційна влада в Україні продовжує налагоджувати інституційні зв’язки між російськими й українськими структурами управління та соціальними службами в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: