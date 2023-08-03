Прем'єр Канади розлучається з дружиною.

Джастін Трюдо і Софі Ґреґуар-Трюдо прожили в шлюбі 18 років.

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі розлучаються після 18 років шлюбу. Як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, вони ухвалили це рішення після «важливої, але непростої розмови».

Подружжя оголосило про розрив через тиждень після того, як Трюдо розпочав масову перестановку в кабінеті міністрів у спробі збільшити рейтинги своєї Ліберальної партії, яка поступається в опитуваннях. Речники прем’єра заявили, що він налаштований вести лібералів на наступних виборах, які мають відбутися у жовтні 2025 року.

У дописі, який 51-річний Джастін Трюдо та 48-річна Софі Ґреґуар-Трюдо опублікували в Instagram, вони заявили: «Ми з Софі хотіли б поділитися тим фактом, що після багатьох змістовних і важких розмов ми ухвалили рішення розлучитися. Ми залишаємося близькою родиною з глибокою любов'ю та повагою одне до одного та до всього, що ми побудували і продовжуватимемо будувати».

У заяві офісу канадського прем'єрміністра сказано, що, хоча пара підписала угоду про розлучення, вони все одно з'являтимуться разом на публіці. А наступного тижня родина в повному складі поїде на вакації – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Софі Ґреґуар-Трюдо – колишня журналістка розважальних програм. Вона була однокласницею молодшого брата Джастіна Трюдо, Мішеля. Софі і Джастін знову зустрілися у дорослому віці у 2003 році, коли разом організували благодійний бал. Пара одружилася в Монреалі 2005 року і має трьох дітей: 15-річного Ксав’єра, 14-річну Еллу-Ґрейс і дев’ятирічного Едріена.

Через десять років після одруження Джастін Трюдо очолив кабінет міністрів Канади.

Останнім часом їх менше бачили разом на публіці, хоча вони були на коронації британського монарха Чарльза III у травні та приймали президента США Джо Байдена в Канаді у березні.

Ще у травні канадський прем'єр опублікував знимку з нагоди річниці весілля, на якій він і його дружина тримаються за руки в автофургоні. «Кожна миля цієї спільної подорожі – це пригода. Я люблю тебе, Софі. З ювілеєм!» – йдеться у підписі до фото.