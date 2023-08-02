Помер св'ященник УГКЦ отець Роман Ґаладза.

1 серпня після тривалої хвороби відійшов до вічності священник УГКЦ та батько посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи. Дата смерті отця Романа співпала з терміном завершення її дипломатичної місії в Україні, повідомляє RISU.

Чин похорону о.Романа Ґаладзи відбудеться 7 серпня.

Українська греко-католицька церква св. пророка Іллі у Брамтоні поблизу Торонто, Онтаріо, де служив о. Роман Ґаладза, є парафією Північно-східного деканату Території Великого Торонто (Northwestern GTA Deanery) єпархії Торонто і Східної Канади Української Греко-Католицької Церкви. Громада дотримується новоюліанського церковного календаря і служить взірцем дотримання східного (візантійського) обряду в діаспорній УГКЦ.

Народився о. Роман Ґаладза 1943 року в Україні в с. Білокирниця поблизу містечка Підгайці, що на Тернопіллі. 1944 року родина, де було троє дітей, вирушає на захід. Кілька років поневірянь по таборах для переміщених осіб у Німеччині – і врешті кораблем сім’я Ґаладзів дісталась таки до США (Техас).

Через рік (1950) батьки о. Романа переїхали до Пенсільванії, де було багато українців і де була українська греко-католицька церква.

15-річним хлопцем Роман Ґаладза почав навчатися в духовній семінарії спочатку у Стемфорді, потім – у Вашингтоні. Він, що виріс і виховувся в Америці, вирішив прислужитися своєму народу, присвятивши життя українській Церкві, вірі християнській.

1969 року одружився з українкою Іриною, їм дав шлюб тоді ще парох, а потім Глава УГКЦ Любомир Гузар. Молоде подружжя перебралося до Канади. Через рік Романа Ґаладзу висвятив на священика владика Ізидор Борецький, який і благословив його на заснування парафії.

Так 1976 року для подальшого розвитку української громади в Брамптоні була створена самостійна парафія Святого Іллі, а її пастором став отець Роман Ґаладза. На запитання, чому саме тут, отець Роман в одному з інтерв’ю відповів: "Це Боже провидіння". 10 років служби проходили в спортзалі школи, де о. Роман працював учителем. Коли випала нагода купити землю, придбали її, за підтримки людей 1995 року звели та освятили парафіальний храм, який отець вважає своєю сьомою дитиною (власних у нього – шестеро).

Назвали церкву іменем святого пророка Іллі, характер якого, зі слів о. Романа, близький християнській церкві, українському люду: наполегливий, безкомпромісний, відданий Богу, сміливий. Та й день пророка Іллі пам’ятний для о. Романа – 2 серпня 1958 року його висвятили на священника.

З самого початку богослужіння проводилось українською та англійською мовами, щоб прихилити і молодь, яка переважно краще володіла англійською. І велика заслуга о. Романа була в збереженні української мови церкви, він був переконаний: молишся рідною мовою – молишся серцем.