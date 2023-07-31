Понад 40 людей загинули в Пакистані внаслідок теракту.

Бомбовий замах на політичному мітингу вчинив терорист-смертник.

Щонайменше 44 людини загинули внаслідок вибуху, який прогримів у неділю, 30 липня, у місті Харі, що в пакистанському районі Баджаур поблизу кордону з Афганістаном під час політичного мітингу. Про це повідомила телекомпанія Al Jazeera.

За даними поліції, ще понад дві сотні людей отримали поранення, зокрема важкі. Багатьох важкопоранених шпиталізували медичними гелікоптерами до лікарень міста Пешавара.

Вибух стався на мітингу, який відбувався на полях з'їзду партії ісламістів «Джамаат-і-ісламі». За словами місцевої влади, внаслідок вибуху загинув реґіональний лідер партії Маулана Зіаулла, оскільки вибух стався якраз у момент, коли він звертався до прихильників із промовою. Проте керівні функціонери з центрального апарату партії на момент інциденту ще туди не прибули.

Як повідомили правоохоронці, бомбову атаку вчинив терорист-смертник. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за цей теракт.

«Джамаат-і-ісламі» є великою релігійною політичною партією, яка входить до складу урядової коаліції у парламенті Пакистану. Мітинг у місті Харі був організований напередодні загальних парламентських виборів у країні, які мають відбутися восени цього року.