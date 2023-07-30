Польща остерігається гібридної атаки ПВК «Ваґнер».

Російські найманці висунулися у бік Сувальського коридору на кордоні Литви й Польщі.

Понад сто російських найманців ПВК «Ваґнер», які наразі дислокуються в Білорусі, висунулися у бік Сувальського коридору. Про це повідомила польська інформаційна аґенція PAP з покликом на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравєцького.

«Зараз ситуація стає ще небезпечнішою. Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців групи "Ваґнер" рушили у бік Сувальського коридору біля Гродно в Білорусі», — сказав Моравєцький на пресконференції під час свого візиту на завод бронетехніки Bumar-Łabędy в Гливицях, де планують ремонтувати підбиті в Україні танки Leopard.

За словами прем'єр-міністра, це «крок до подальшого гібридного нападу на польську територію». Моравєцький пояснив, що Польща протягом двох останніх років має справу з перманентними спробами порушення кордону. За його словами, лише цьогоріч було 16 тисяч спроб нелегально перетнути його імміґрантами, яких «привозять туди Владімір Путін і Олександр Лукашенко, аби проштовхнути до Польщі».

Прем'єр-міністр припустив, що найманці ПВК «Ваґнер» маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелеґальним міґрантам проникати на територію Польщі. Крім того, Моравєцький припустив, що найманці й самі можуть почати проникати на польську територію під виглядом нелеґальних мігрантів, що створить «додаткові ризики».