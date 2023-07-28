521-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:47 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 28 липня вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі Бахмута. Українські військові заявили, що українські сили продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр 27 липня заявила, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута. Російський мілблогер заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки. Інші російські мілблогери стверджували, що українські сили продовжують наземні атаки вздовж межі Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а деякі мілблогери визнали, що українські сили захопили Старомайорське 27 липня. Українське джерело стверджувало, що українські сили просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на бердянському напрямку. Російські мілблогери стверджують, що російські війська відбили українські наземні атаки біля Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Вербового (17 км на південний схід від Оріхова) та П'ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова) у західній частині Запорізької області. Командир російського батальйону "Восток" Ходаковський заявив, що українські сили можуть наносити удари на всю глибину оборони російських військ, і що ці удари вбивають російських командирів і послаблюють російське командування і управління. Український Генштаб повідомив, що 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк (7-а дивізія ДШВ) відмовився вступати в бій під Старомайорським через значні російські втрати і перемоги українських військ на полі бою.

• Російські військово-морські сили в Чорному морі, ймовірно, мають на меті запровадити фактичну блокаду українських портів, не залучаючи Чорноморський флот до забезпечення морської блокади.

• Президент Росії Путін під час другого дня російсько-африканського саміту в Санкт-Петербурзі спробував запевнити африканських держав-партнерів у тому, що Росія дотримуватиметься своїх зобов’язань у сфері економіки та безпеки.

• Кремль, як і раніше, не виявляє особливого інтересу до неконкретного мирного плану, спрямованого на усунення перебоїв у міжнародній торгівлі, запропонованого главами африканських держав.

• Російська влада напередодні регіональних виборів у вересні 2023 року та виборів президента Росії в 2024 році може бути все більше стурбована тим, як російський електорат дивиться на війну.

• Politico повідомило, що перша партія відремонтованих американських танків Abrams, ймовірно, прибуде в Україну у вересні.

• Російські війська 28 липня вели наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та в районі межі Донецької та Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська 28 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися вздовж лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та вздовж межі Донецької та Запорізької області.

• Рада Федерації РФ схвалила заходи, що дозволяють Росгвардії отримувати важку військову техніку і підвищують верхню межу призовного віку з 27 до 30 років.

• Російська влада продовжує депортувати українських підлітків до Росії під виглядом програм літніх таборів.

07:33 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

07:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: