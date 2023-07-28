521-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:47 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська 28 липня вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі Бахмута. Українські військові заявили, що українські сили продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр 27 липня заявила, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута. Російський мілблогер заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки. Інші російські мілблогери стверджували, що українські сили продовжують наземні атаки вздовж межі Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а деякі мілблогери визнали, що українські сили захопили Старомайорське 27 липня. Українське джерело стверджувало, що українські сили просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на бердянському напрямку. Російські мілблогери стверджують, що російські війська відбили українські наземні атаки біля Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Вербового (17 км на південний схід від Оріхова) та П'ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова) у західній частині Запорізької області. Командир російського батальйону "Восток" Ходаковський заявив, що українські сили можуть наносити удари на всю глибину оборони російських військ, і що ці удари вбивають російських командирів і послаблюють російське командування і управління. Український Генштаб повідомив, що 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк (7-а дивізія ДШВ) відмовився вступати в бій під Старомайорським через значні російські втрати і перемоги українських військ на полі бою.
• Російські військово-морські сили в Чорному морі, ймовірно, мають на меті запровадити фактичну блокаду українських портів, не залучаючи Чорноморський флот до забезпечення морської блокади.
• Президент Росії Путін під час другого дня російсько-африканського саміту в Санкт-Петербурзі спробував запевнити африканських держав-партнерів у тому, що Росія дотримуватиметься своїх зобов’язань у сфері економіки та безпеки.
• Кремль, як і раніше, не виявляє особливого інтересу до неконкретного мирного плану, спрямованого на усунення перебоїв у міжнародній торгівлі, запропонованого главами африканських держав.
• Російська влада напередодні регіональних виборів у вересні 2023 року та виборів президента Росії в 2024 році може бути все більше стурбована тим, як російський електорат дивиться на війну.
• Politico повідомило, що перша партія відремонтованих американських танків Abrams, ймовірно, прибуде в Україну у вересні.
• Російські війська 28 липня вели наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та в районі межі Донецької та Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.
• Українські війська 28 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися вздовж лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та вздовж межі Донецької та Запорізької області.
• Рада Федерації РФ схвалила заходи, що дозволяють Росгвардії отримувати важку військову техніку і підвищують верхню межу призовного віку з 27 до 30 років.
• Російська влада продовжує депортувати українських підлітків до Росії під виглядом програм літніх таборів.
07:33 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
07:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби російська федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда, Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області та Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка і Садове Херсонської області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На тимчасово захоплених територіях триває примусова паспортизація громадян України. Так, з метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, та примушення їх до отримання громадянства рф, окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого “міністерства державної безпеки днр” списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий терміном виконання розпорядження 1 січня 2024 року. Разом з тим, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців за отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч російських рублів.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів противника.
29.07.2023