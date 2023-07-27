Банк БРІКС відмовився від нових проєктів у Росії.

Причиною цього стали санкції, запроваджені Заходом проти Росії за вторгнення в Україну.

 

                           Ділма Русефф

 

Новий банк розвитку (New Development Bank – NDB), створений країнами – членами БРІКС, відмовився від нових інвестиційних проєктів у Росії через санкції. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на голову банку, експрезидентку Бразилії Ділму Русефф (Dilma Rousseff).

 

У заяві пані Русефф, опублікованій на Twitter, наголошується, що «будь-які припущення щодо обговорення нових операцій банку в Росії були безпідставними».

 

Новий банк розвитку з капіталом 100 мільярдів доларів та штаб-квартирою в Шанхаї був створений країнами БРІКС – Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та ПАР – у 2015 році. За вісім років роботи NDB збільшив кредитний портфель у більш ніж 30 разів. Мета діяльності банку  фінансування інфраструктурних проєктів і проєктів сталого розвитку в державах БРІКС та країнах, що розвиваються.

 

Однак повномасштабне російське військове вторгнення в Україну та запроваджені у відповідь санкції щодо Москви зробили банк «токсичним» в очах інвесторів, оскільки 20% статутного капіталу належать Росії.

27.07.2023

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