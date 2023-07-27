519-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:06 У Полтаві демонтували пам’ятники радянському генералу Ватутіну та російському поету Пушкіну, планують демонтувати пам’ятник радянському генералу Зигіну, повідомляє інтернет-видання "Полтавщина"

11:55 Нацгвардійці у складі Сил оборони мали тактичні успіхи у наступі на Мелітопольському напрямку, повідомив на брифінгу т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

11:36 Уламки двох збитих у передмісті Вінниці запущених вчора росіянами крилатих ракет "Калібр" впали в районі готельного комплексу та комплексу теплиць, постраждало 5 людей.

11:11 Через негоду були знеструмлені магістральні лінії оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго» у Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях, а також лінії міждержавного з'єднання з Молдовою і Польщею, повідомили в Міненерго. Загалом у країні залишилися без світла 260 тисяч абонентів у більш ніж 700 населених пунктах Київської (98 тисяч споживачів), Вінницької, Волинської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення у Запорізькій області знеструмлено 27 населених пунктів, без світла залишилися 7,5 тисячі споживачів.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2,585 ГВт·год. Експорт відсутній.

10:51 Виїзне засідання Ставки Верховного головнокомандувача відбулося нині в Дніпрі, повідомив Президент України Володимир Зеленський:

Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія». Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – Буданов. Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді заступника міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка. Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень – командувач Повітряних сил Олещук. Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей – на особливому контролі.

10:47 Під час нічної атаки більшість ворожих БПЛА "Shahed" були спрямовані на аеродром Старокостянтинів на Хмельниччині, повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемаратону:

"Не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають удари, ви бачите, яка гарна відбувається "бавовна" на окупованих територіях, тому цей аеродром сьогодні під прицілом. Він був і вчора під прицілом, і "Шахеди" теж, здебільшого, були спрямовані саме туди".

10:42 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:32 Після масової критики рішення Міністерства молоді та спорту України заборонити гросмейстерові Василю Іванчуку виїзд з України для участі у Кубку світу-2023 з шахів, міністерство дозволило українським спортсменам брати участь у змаганнях, де білоруси і росіяни виступатимуть у нейтральному статусі.

10:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Оскільки українські сили продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєння в цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52. Хоча Росія, найімовірніше, і втратила близько сорока Ка-52 після вторгнення, цей тип завдав Україні великої шкоди. В останні місяці Росія, найімовірніше, посилила свої сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових Ка-52М – сильно модифікованих гелікоптерів, які були розроблені з урахуванням російського досвіду в Сирії. Доказами, що підтверджують використання модифікованого варіанта в Україні, є розміщені в соціальних мережах фотографії, на яких екіпаж позує поруч із новим гелікоптером і дякує за підтримку. Ключовим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети, яка має дальність ураження близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю запускати цю зброю поза межами досяжності української протиповітряної оборони.

10:01 Внаслідок російського нічного удару двома "Калібрами" по портовій інфраструктурі Одеської області загинула одна особа, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони і два автомобілі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

122,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

47,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

120,5% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

154,0% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

32,6% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Українські війська продовжують наступ північніше та південніше міста Бахмут, а на південному фронті Сили оборони мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

09:14 Вночі росіяни атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски КР «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку Приморсько-Ахтарськ. «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, їх, на жаль, вразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі.

Натомість усі вісім "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

09:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 26 липня українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова. Російські джерела, зокрема і міноборони Росії та кілька відомих мілблогерів, стверджували, що українські війська розпочали інтенсивний фронтовий наступ на Роботине (10 км на південь від Оріхова) та прорвали російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили, ймовірно, під час атаки просунулися на 2,5 км на схід від Роботиного, перш ніж російські сили застосували стандартну тактику еластичної оборони та дещо відкинули українські війська назад, хоча й не повністю на вихідні позиції.

• Російські джерела подали широкий спектр розбіжних тверджень щодо масштабу як атаки, так і українських втрат, вказуючи на те, що фактичні результати й українські втрати залишаються неясними. Російське міноборони стверджувало, що у «масованому штурмі» біля Оріхова брали участь до трьох батальйонів, але ISW поки не спостерігала візуальних доказів того, що до атаки була залучена така велика кількість особового складу (повна бригада). Один відомий російський мілблогер стверджував, що українські сили використовували понад 80 одиниць бронетехніки, але інші мілблогери, консервативніші, стверджували, що ця цифра була ближчою до 30–40. ISW ще не спостерігала великої кількості теплових аномалій від датчиків NASA FIRMS / VIIRs у цій зоні фронту, що історично супроводжували великі механізовані удари. Розбіжності між кількома відомими російськими джерелами, які схильні пропонувати більш узгоджені твердження щодо розміру та втрат у результаті попередніх українських атак, вказують на те, що ситуація залишається не такою ясною і що українські сили, можливо, були більш успішними, ніж оцінюють російські коментатори.

• Геометрія поля бою навколо Роботиного, а також склад сил російських елементів, які там обороняються, надають важливе забарвлення припущенням щодо української атаки та досягнень. На відео з геолокацією від 27 липня видно дві українські БМП «Бредлі» та танк Т-72, ​виведені з ладу або покинуті приблизно за 2,5 км на схід від Роботиного, що є точкою, розташованою приблизно за 2,5 км на південь від поточної лінії фронту. Ця геолокаційна точка є за межами передових заздалегідь підготовлених російських оборонних укріплень у цьому районі – це свідчить про те, що українським силам вдалося проникнути та пройти через тактично складні оборонні позиції. Як раніше оцінювало ISW, такий вид бою для проникнення буде одним із найскладніших завдань для українських сил перед глибшим проникненням. Лінії оборони, які проходять далі на південь від Роботиного, ймовірно, менш добре укомплектовані, ніж ці передові позиції, враховуючи, що російським військам, ймовірно, довелося залучити значну частину наявних сил для укомплектування першої лінії оборонних позицій на півночі та сході Роботиного.

• Здається, українці спрямували нові сили в цей район для проведення операції, тоді як російські сили в цьому секторі залишаються на фронті, очевидно, без ротації, допомоги чи значного підкріплення. Російські мілблогери та неназвані офіційні особи Пентагону додатково зазначили, що українські підрозділи, які брали участь у атаці 26 липня, є резервними і належать до досвідчених та більш відомих українських бригад. Ці рапорти свідчать про те, що зараз Україна, можливо, використовує у бою свіжі та загалом більш досвідчені підрозділи, тоді як ті ж підрозділи російської 58-ї загальновійськової армії брали участь у оборонних операціях у цьому районі постійно від початку українського контрнаступу на початку червня без відпочинку. Надходження свіжих українських резервів разом із геометрією російських оборонних ліній та ймовірно погіршеним загальним станом російських сил у цьому районі може дозволити Україні в найближчі тижні розпочати більш успішне просування на південь від Оріхова.

• Західні й українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою перелом у контрнаступальних зусиллях України. Теперішні дії навколо Роботиного, найімовірніше, є початком певного «основного удару», який українські сили могли би здійснити (якщо офіційні особи США мають рацію), а не його підсумком. Західні офіційні особи відзначили, що це сприятливий момент для українських зусиль, враховуючи нещодавні поступові українські операції з розгрому російських оборонних позицій, зміни російського командування після звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова та продовження українських артилерійських ударів по російських зонах концентрації на півдні України. Президент України Володимир Зеленський також загадково заявив у своєму нічному зверненні 27 липня, що українські війська «мали дуже хороші результати сьогодні» і що він надасть детальнішу інформацію пізніше.

• Російські війська в ніч проти 26 липня завдали масштабного ракетного удару здебільшого по тилових районах України.

• Російський Чорноморський флот посилює військову позицію в Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки й обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому районі.

• Міністерство оборони США оголосило 26 липня, що воно санкціонувало чергове скорочення президентського бюджету, щоб надати Україні додаткові 400 мільйонів доларів на безпекову допомогу.

• Росія продовжує шукати способи нагадати Вірменії й Азербайджану про необхідність військової та дипломатичної присутності Москви на Південному Кавказі. Можливо, російський уряд мав намір провести тристоронню зустріч Росія–Вірменія–Азербайджан, щоби зменшити можливі зусилля Ірану витіснити російський вплив на Вірменію шляхом надання Єревану безпілотників Shahed.

• Російські війська 26 липня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, у Бахмуті, на лінії Авдіївка–Донецьк, на заході Донецької та на заході Запорізької областей і просунулися на окремих напрямках.

• Українські війська 26 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські військові джерела повідомили, що російські війська почали використовувати проти України безпілотники "Шахед" російського виробництва.

• Російська окупаційна влада продовжує реалізацію інфраструктурних проєктів на окупованих територіях, щоби сприяти економічній інтеграції окупованої України в російську систему.

08:48 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: