Над сценою театру Лесі Українки у Львові демонтують радянську символіку.

 

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, що на вул. Городоцькій, 36, провів тендер на ремонт глядацької зали з демонтажем радянської символіки. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, загальна вартість робіт становить майже 190 тис. грн. Переможцем аукціону став підприємець Сергій Питель, який до кінця 2023 року має відремонтувати партер та демонтувати радянську символіку.

 

 

Над головною сценою театру та по її боках зображена радянська символіка. По центру сцени - величезна зірка, яку у '90-х роках заклеїли гербом з прапором.

"Очевидно, тодішня дирекція хотіла замаскувати ці символи й не мала інших можливостей. По боках сцени були плетіння з серпом, молотом і зірками. Ми давно думали це демонтувати, але потрібно було багато часу. Зараз є можливість в самого театру й дуже радіємо, що могли це реалізувати», – розповіли у театрі Лесі львівському виданню zaxid.net.

 

Будинок театру імені Лесі Українки у Львові побудували у 1909 році як Католицький дім. Він мав стати центром пропаганди католицизму, але водночас бути клубом, театром та місцем молитви. Впродовж 1948-1954 років там діяв Театр музичної комедії. З 1953 року й до здобуття незалежності приміщення належало Російському драматичному театру Прикарпатського військового округу. Вже після здобуття Україною незалежності у будівлі працював Театр західного оперативного командування, а з 2008 року театр передали на баланс міста Львова.


 

26.07.2023

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