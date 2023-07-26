518-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:24 Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу. Згідно з повідомленням ДБР, Рабінович поширював серед населення "антиукраїнську пропагандистську інформацію" та "маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України". "Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться у повідомленні.

12:10 На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі розкрили деталі українського морського безпілотного апарату MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus), повідомляє "Промисловий портал". Безпілотний надводний корабель може виконувати різноманітні операції, починаючи від спостереження, і до бойових місій. "Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – заявили розробники.

11:56 СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на Мальдіви. "За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця", – поінформували в СБУ. Правоохоронці встановили, що Арістов перетнув кордон, коли вирушив із робочим візитом до сусідньої європейської країни. Звідти він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

11:41 На сватівському напрямку росіяни захопили села Надія, Сергіївка і Новоєгорівку, зазначає DeepState. "Наші хлопці роблять все можливе щоб остаточно стабілізувати фронт, проте потрібен час", – коментують автори каналу.

11:28 Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, і викликаних ним технологічних порушень знеструмлювалися 209 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській областях, повідомили в Міненерго. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 7 населених пунктів. Також залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення знеструмлено населені пункти в Київській та Сумській областях.

Поза тим триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 140 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 27 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло 4 цивільні особи та 5 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Чорноморський флот Росії, готуючись до посилення блокади України, змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Сучасний корвет "Сєрґєй Котов" зайшов у південну частину Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором і Одесою. Існує реальна можливість, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України. Чорноморська зернова ініціатива стримувала залучення Чорного моря у війну: зараз існує потенціал для збільшення інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні.

10:06 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

122,2% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

46,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

120,2% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

153,4% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

32,6% засобів ППО (з них 1,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:39 Українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. При цьому росіяни здійснили спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного, без успіху.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін під час імпровізованого дводенного продовження візиту білоруського президента Лукашенка до Санкт-Петербурга продовжив висловлювати стурбованість потенційними загрозами, які можуть представляти "група Ваґнера" та її фінансист Прігожин. Лукашенко, ймовірно, прагне використати свою владу над "групою Ваґнера", щоб отримати поступки від Путіна.

• Російське керівництво намагається пом’якшити вакуум безпеки, який залишився після виходу "групи Ваґнера", шляхом створення формалізованих, але децентралізованих військових "підприємств" на базі суб’єктів федерації (реґіонів).

• Українські війська 25 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що українські сили досягли тактично значних успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). У Генштабі України повідомляли, що українські війська вели наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські джерела повідомили, що українські сили просунулися до 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські джерела стверджували, що українські сили просунулися незначно на захід від Оріхова. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські втрати у вісім разів більше, ніж українські сили в районі Бахмута і в 5,3 рази більше на бердянському та мелітопольському напрямках. ISW раніше оцінювала, що українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку.

• Російські війська в ніч з 24 на 25 липня завдали чергової серії ударів з безпілотників "Шахед" по тилових районах України.

• "Клуб розлючених патріотів" продовжує спроби представити колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) як опозиціонера та, можливо, риторикою про незаконність арешту Гіркіна намагається апелювати до президента Росії Путіна.

• Повідомляється, що Путін і Кремль не змогли оперативно відреагувати на повстання "групи Ваґнера" 24 червня, залишивши місцевим російським чиновникам самим приймати рішення при наступі групи на Москву. Кремль, ймовірно, усвідомлює, що його параліч підкреслив певну нестабільність режиму, і, схоже, консолідує апарат внутрішньої безпеки в Росгвардії, щоб підготуватися до подальших внутрішніх загроз і сигналізувати про рішучість. Нездатність Путіна діяти швидко також свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності згуртувати навколо себе російську еліту, і може вказувати на те, наскільки фракційною стала внутрішня політика Кремля.

• Російські війська вели наступальні операції в районі Сватового, Кремінної, в районі Бахмута, в районі міста Авдіївка-Донецьк і на ділянці межі Запорізької і Донецької областей і заявляли про успіх у районі Сватового, Кремінної та Бахмута.

• Українські війська вели наступальні дії в районі Кремінної, в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області та просунулися в районі Бахмута, на окремих ділянках вздовж адміністративного межі між Запорізькою і Донецькою областями, на захід від Оріхова.

• Представники розвідки США 25 липня попередили, що в результаті продовження двосторонньої російсько-іранської співпраці постачання безпілотників Росії різко зросте.

• Російські чиновники продовжують намагатися усунути юридичні розбіжності в частині приєднання окупованих територій.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: