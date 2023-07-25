Главам російських реґіонів офіційно дозволили створювати воєнізовані компанії.

Відповідний закон ухвалила Держдума Росії.

Державна дума Росії ухвалила у другому та третьому читаннях законопроєкт, яким вносяться поправки до закону про військову службу. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Окрім того, що документ розширює з 2024 року призовний вік до армії від 18 до 30 років, він також містить поправки до федерального закону, який регулює створення воєнізованих формувань.

Згідно з документом, глави російських реґіонів, за рішенням президента, зможуть створювати спеціалізовані воєнізовані підприємства. Це робиться «з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в період мобілізації, у період воєнного стану, у воєнний час».

Такі реґіональні військові компанії, на думку авторів документа, покликані допомагати МВС, ФСБ та Міноборони РФ захищати кордон, боротися з диверсійно-розвідувальними формуваннями іноземних держав та з незаконними збройними формуваннями.

Фінансуватимуться ці підприємства з федерального та реґіонального бюджетів. Їхні співробітники отримають бойову ручну стрілецьку зброю з патронами і будуть прирівняні до відомчої охорони.

«Працівники підприємств мають право припиняти функціонування безпілотних повітряних, підводних та надводних суден та апаратів, безпілотних транспортних засобів та інших автоматизованих безпілотних комплексів з метою відбиття нападу», – йдеться у законопроекті.

Реґіональні керівники та великі підприємства в Росії ще раніше створювали військові формування. Проте досі діяльність таких формувань не була законодавчо унормована.